Le gouvernement du Canada soutient l'action climatique d'EnviroCentre

OTTAWA, le 5 sept. 2019 /CNW/ - Les changements climatiques sont l'un des défis environnementaux déterminants de notre époque. Une hausse de l'éducation, de la sensibilisation et des actions à l'égard du climat par le truchement d'organisations indépendantes appuiera les efforts du Canada visant à protéger l'environnement et à effectuer la transition vers une économie plus propre.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé l'octroi d'un financement pouvant atteindre 100 000 dollars pour EnviroCentre dans le cadre du Fonds d'action pour le climat du gouvernement fédéral. Le financement permettra à EnviroCentre de mettre sur pied une série complète d'ateliers sur le thème de l'économie verte à l'intention des entreprises de la région d'Ottawa pour les aider à combler les lacunes sur le plan des connaissances et des compétences, à accroître la sensibilisation aux changements climatiques et à renforcer leur capacité d'agir.

Le Fonds d'action pour le climat fournit jusqu'à 3 millions de dollars pour soutenir des projets réalisés par des étudiants, des jeunes, des peuples ou des organisations autochtones, des organismes sans but lucratif, des petites ou moyennes entreprises, des instituts de recherche ou des établissements d'enseignement.

Les projets financés accroîtront la sensibilisation aux changements climatiques et à la croissance propre, et encourageront d'autres personnes à prendre des mesures pour réduire la pollution par le carbone et soutenir les objectifs du Canada dans la lutte contre les changements climatiques.

Citations

« Les initiatives mises de l'avant par les Canadiens d'un océan à l'autre, et tout particulièrement celles qui prennent forme ici, à Ottawa, sont une véritable source d'inspiration pour moi. Le travail d'EnviroCentre montre un élan positif, partout au pays, vers un avenir plus propre. Ce financement appuie les entreprises d'Ottawa qui veulent lutter contre les changements climatiques et créer un avenir plus durable. Ensemble, nous sommes à l'œuvre en vue de faire d'Ottawa la capitale la plus verte au monde et nous contribuons à créer un Canada plus sain et plus prospère. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« EnviroCentre est parfaitement conscient qu'il est temps de sensibiliser les Canadiens à l'action climatique et de les orienter vers des solutions climatiques efficaces qui fonctionnent sur le terrain. Les gens sont préoccupés par le climat et cherchent des moyens d'agir dans leur propre vie, dans leur milieu de travail et dans leur entreprise. Ces fonds du Fonds d'action pour le climat permettront à EnviroCentre de collaborer avec les entreprises locales afin d'établir un lien entre les meilleures pratiques dans les domaines de la recherche, des politiques et de la technologie et les actions quotidiennes, pour jeter des ponts en vue d'établir une nouvelle norme d'usage et de soutenir la nouvelle économie verte ici à Ottawa. »

- Sharon Coward, directrice générale, EnviroCentre

Faits en bref

EnviroCentre vise à offrir 50 ateliers à l'intention des entreprises, dans le cadre de la série axée sur le thème de l'économie verte, et à créer un centre de formation sur son site Web afin de rejoindre un plus grand nombre d'entreprises partout au Canada .

. Le Fonds d'action pour le climat appuie des initiatives qui stimulent les nouvelles idées et les innovations dans la lutte contre les changements climatiques et qui encouragent la réalisation d'actions climatiques. Le Fonds d'action pour le climat appuie les objectifs du plan climatique du Canada au moyen d'investissements dans des solutions de lutte contre les changements climatiques.

