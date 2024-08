DARTMOUTH, NS, le 12 août 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre Sean Fraser et la ministre Ginette Petitpas Taylor ont annoncé un investissement fédéral de plus de 6,7 millions de dollars pour soutenir deux projets dans le cadre du nouveau Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans (PLIV).

Dans le cadre du projet Ground Support for Veterans, Veterans Emergency Transition Services Canada (VETS Canada) travaillera avec les vétérans en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Il s'agit notamment de leur fournir des suppléments au loyer et de veiller à ce qu'ils aient accès aux services dont ils ont besoin. Le projet vise également à aider les vétérans à obtenir de l'aide médicale et à couvrir les frais de déménagement et d'hébergement temporaire.

L'objectif du projet Ground Support for Veterans est d'aider les vétérans à trouver un logement stable et à prendre soin de leur santé mentale et physique, tout en les aidant à renforcer leurs compétences, notamment en matière de gestion financière. Le projet vise également à établir un réseau de relations avec les propriétaires et les collectivités qui peuvent faciliter l'obtention d'un logement permanent. VETS Canada offrira ces services en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse, en plus des services fournis par d'autres partenaires.

Dans le cadre du deuxième projet, la société Landing Strong Cooperative offrira aux anciens combattants de la Nouvelle-Écosse des services complets, y compris une aide financière, et travaillera avec eux pour cerner leurs besoins et veiller à ce qu'ils aient accès aux services appropriés. Cela aidera à répondre à leurs besoins actuels, tout en veillant à ce qu'ils puissent ensuite trouver des logements sûrs et stables.

Dans le cadre du PLIV, d'une valeur de 79,1 millions de dollars, le gouvernement fédéral s'associera à des organismes de l'ensemble du pays pour fournir des suppléments au loyer et un soutien en matière de santé mentale aux vétérans. De plus, il soutiendra la recherche sur l'itinérance chez les vétérans et aidera les organismes à accroître leur capacité à servir ceux qui en ont besoin.

La lutte contre l'itinérance est un élément clé du Plan du Canada sur le logement, et ce programme aidera les anciens combattants qui ont servi notre pays avec courage et dévouement.

Citation

« Les anciens combattants ont fait des sacrifices pour servir notre pays et nous leur devons de veiller à ce qu'ils disposent d'un endroit sécuritaire et abordable où se sentir chez eux. Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans et les deux projets annoncés aujourd'hui les aideront à trouver le soutien et la stabilité qu'ils méritent. »

L'honorable Sean Fraser, ministre de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

« Les vétérans et vétéranes ont courageusement servi notre pays, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de nos frontières. Ils méritent un logement sûr et abordable. Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans est la plus récente étape de nos efforts continus visant à mettre fin à l'itinérance chronique et à faire en sorte que les vétérans et leurs familles bénéficient de l'aide dont ils ont besoin, là où ils en ont besoin et quand ils en ont besoin. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« Nous nous associons à de bons organismes, comme VETS Canada et Landing Strong, afin de mieux soutenir les vétérans qui risquent de passer entre les mailles du filet des systèmes de soutien existants. Nous sommes toujours plus forts lorsque nous travaillons ensemble, et nous sommes fiers d'appuyer ces organismes qui prennent soin des vétérans canadiens en travaillant sans relâche pour mettre fin à l'itinérance chez les vétérans. »

Darren Fisher, député de Dartmouth-Cole Harbour

« À VETS Canada, nous sommes très heureux de recevoir ce financement de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada. Il nous permet de poursuivre notre travail de soutien aux anciens combattants des Forces armées canadiennes et de la GRC qui se trouvent en situation d'itinérance ou sont à risque de le devenir. Ceux qui ont servi notre pays ont tant sacrifié et ce sont des membres importants de nos communautés. Nous pensons que, comme tous les Canadiens qui sont en mesure d'apporter leur aide, nous avons l'obligation de soutenir les hommes et les femmes qui ont porté l'uniforme lorsqu'ils sont dans le besoin. Et c'est exactement ce que ce financement nous permet de faire.

Debbie Lowther, cofondatrice et présidente-directrice générale de Veterans Emergency Transition Services Canada (VETS Canada)

« Landing Strong offre un espace sûr et une communauté à ceux qui sont sur la voie de la guérison. Grâce au filet de sécurité mis en place pour assurer leurs besoins fondamentaux de façon stable, les anciens combattants blessés pourront accéder à nos programmes de traitement intensif de jour à un rythme et à un niveau qui leur conviennent. Il est difficile de parler de ses blessures et de traiter ses traumatismes lorsqu'on ne sait pas où dormir et comment nourrir sa famille. Grâce à ces fonds, nous pouvons éliminer les inquiétudes à cet égard, ce qui permet à ces personnes de se plonger dans un parcours de rétablissement et d'autosoins sans entrave. »

Dr. Belinda Seagram, fondatrice et directrice générale de la société Landing Strong Cooperative

Faits en bref

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans finance des projets dans le cadre de deux volets :

Le volet Services et mesures de soutien prévoit 72,9 millions de dollars de financement pour les suppléments au loyer et des services complets, comme les services de consultation et les traitements contre la toxicomanie.



Le volet Renforcement des capacités, de 6,2 millions de dollars, pour la recherche et l'amélioration de la collecte de données, ainsi que l'augmentation de la capacité des organismes à fournir des programmes sur mesure.

Dans le cadre du Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans, Services de transition d'urgence pour anciens combattants Canada (STUC Canada) reçoit 5 199 168 $ et la société Landing Strong Cooperative reçoit 1 511 200 $ dans le cadre du volet Services et mesures de soutien.

(STUC Canada) reçoit 5 199 168 $ et la société Landing Strong Cooperative reçoit 1 511 200 $ dans le cadre du volet Services et mesures de soutien. Selon le recensement de 2021, on estime à 461 240 le nombre de vétérans canadiens. On estime à environ 2 600 le nombre de vétérans sans domicile fixe.

Le Budget de 2024 propose de fournir 6 millions de dollars supplémentaires sur trois ans, à partir de 2024-2025, à Anciens Combattants Canada pour le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille (FBVF). Une partie du financement sera axée sur des projets destinés aux vétérans femmes ou appartenant aux communautés autochtones et 2ELGBTQI+.

À ce jour, le FBVF a permis de soutenir 28 projets visant à lutter contre l'itinérance chez les vétérans, pour un investissement total de 9,8 millions de dollars.

