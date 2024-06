Le gouvernement du Canada appuie des festivals à Sherbrooke

SHERBROOKE, QC, le 25 juin 2024 /CNW/ - Les arts et la culture nous inspirent et nous rassemblent, en plus de renforcer la vitalité de nos communautés et de notre économie. Aujourd'hui, Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke, a annoncé que le gouvernement du Canada accordait la somme de 227 300 dollars pour la tenue de 6 rendez-vous culturels à Sherbrooke. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien.

Accordé par l'entremise du volet Festivals locaux du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, ce financement permet d'offrir au public sherbrookois des dizaines de spectacles gratuits et l'occasion de célébrer l'histoire et le patrimoine de la ville et de la région. Pour connaitre le nom des récipiendaires et les détails de ce financement, consultez la fiche d'information ci-jointe.

Citations

« Lorsqu'on parle de l'Estrie, on pense entre autres aux nombreux festivals incontournables présentés à Sherbrooke. Ces rendez-vous culturels permettent à la population de se réunir et de vivre des moments extraordinaires. En soutenant ces festivals, nous favorisons l'essor de l'économie locale ainsi que l'épanouissement de nos artistes et de nos communautés. »

-- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Je suis toujours impressionnée par la richesse du milieu culturel sherbrookois. Avec ces six festivals qui prennent place aux quatre coins de la ville, on a vraiment de quoi faire de Sherbrooke une destination incontournable pour les festivaliers de partout au Québec! Le coup de pouce financier annoncé aujourd'hui permet de renforcer notre scène culturelle dynamique, d'attirer des visiteurs de partout et de célébrer notre riche diversité, tout en stimulant l'économie locale. Bonne saison des festivals à tous! »

-- Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke

Les faits en bref

Le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine offre à la population canadienne des occasions de participer à des activités qui mettent en valeur les arts et la culture de la scène locale ou qui célèbrent l'histoire et le patrimoine d'une région.

Le volet Festivals locaux offre une aide financière aux groupes locaux qui organisent des festivals récurrents et présentent des œuvres d'artistes et d'artisans locaux; des interprètes du patrimoine ou des spécialistes locaux; et de passeurs culturels des Premières Nations, inuits et métis.

Liens connexes

Document d'information

Le gouvernement du Canada alloue 227 300 dollars à 6 festivals qui se déroulent à Sherbrooke (Québec). Ce financement est accordé dans le cadre du volet Festivals locaux du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine. Ce programme offre à la population canadienne des occasions de participer à des activités qui mettent en valeur les arts et la culture de la scène locale ou qui célèbrent l'histoire et le patrimoine d'une région. Le volet Festivals locaux offre une aide financière aux groupes locaux qui organisent des festivals récurrents et présentent des œuvres d'artistes et d'artisans locaux; des interprètes du patrimoine ou des spécialistes locaux; et de passeurs culturels des Premières Nations, inuits et métis.

Liste des récipiendaires de financement :

Organisme Projet Financement Corporation du Printemps musical de Sherbrooke Inc. 20e OFF Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec | Sherbrooke en musique 31 800 $ Zemmourballet 3e Festival de Danse Contemporaine de Sherbrooke 30 600 $ Festival des rythmes d'Afrique de Sherbrooke 21e Festival des rythmes d'Afrique de Sherbrooke 17 100 $ Festival des traditions du monde de Sherbrooke 27e Festival des traditions du monde de Sherbrooke 57 600 $ Fête du Lac des Nations Inc. 42e Fête du Lac des Nations 57 600 $ Festival cinéma du monde de Sherbrooke 11e Festival cinéma du monde de Sherbrooke 32 600 $

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Patrimoine canadien, [email protected] ; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]