Améliorer les résultats en matière de santé pour les personnes qui risquent de subir des méfaits liés aux substances ou d'être victimes d'une surdose dans la région d'Ottawa

OTTAWA, ON, le 22 juin 2023 /CNW/ - Chaque jour, des familles et des communautés de partout au pays perdent des êtres chers à la suite de surdoses causées par un approvisionnement en drogues de plus en plus toxiques. Collectivement, grâce aux services de réduction des méfaits, aux traitements et aux efforts de prévention déployés de concert avec tous les ordres de gouvernement, le gouvernement du Canada s'efforce de réduire la stigmatisation, de sauver des vies et de veiller à ce que toutes les personnes qui consomment des drogues reçoivent les services et le soutien en matière de consommation de substances qui peuvent leur sauver la vie.

Aujourd'hui, Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor et députée à la Chambre des communes de la circonscription d'Ottawa-Vanier, de la part de l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a souligné un financement de plus de 1,9 million de dollars pour le programme d'approvisionnement plus sécuritaire d'Ottawa de l'organisme Les sentiers du rétablissement, dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada.

Ce financement aidera Les sentiers du rétablissement à joindre un groupe plus large de personnes qui consomment des drogues en offrant des médicaments de façon plus accessible et plus souple. Le projet de l'organisme Les sentiers du rétablissement met en œuvre une solution pharmaceutique qui remplace l'approvisionnement en drogues toxiques. En étroite collaboration avec ses partenaires, l'organisme Les sentiers du rétablissement continuera à étendre ses services dans cinq sites à Ottawa et offrira des services complets, y compris l'accès à du personnel praticien, des programmes en santé mentale, de l'aide au logement, des travailleurs pairs et services de soutien.

Nous continuerons de travailler avec tous les ordres de gouvernement, les partenaires, les communautés autochtones, les intervenants, les personnes ayant une expérience concrète et les organismes de partout au pays afin d'améliorer les résultats en matière de santé pour toute la population canadienne, de sauver des vies et de mettre fin à cette crise nationale de santé publique.

« Chaque jour au Canada et dans la région de la capitale nationale, des gens meurent inutilement à cause d'un approvisionnement en drogues toxiques. Les projets d'approvisionnement plus sécuritaire figurent parmi les nombreux outils importants qui pourraient aider à sauver des vies dans notre communauté, et s'inscrivent dans une approche globale visant à lutter contre l'approvisionnement en drogues toxiques à l'origine de décès par surdose. Bien que nous ayons tous un rôle à jouer pour réduire la stigmatisation entourant la consommation de substances, le gouvernement du Canada est heureux d'appuyer l'organisme Les sentiers du rétablissement dans le travail exceptionnel qu'il accomplit en vue d'améliorer les soins et de réduire les obstacles pour les personnes qui consomment des substances et, de ce fait, subissent de la discrimination. »

L'honorable Mona Fortier

Présidente du Conseil du Trésor et députée d'Ottawa-Vanier

« Partout au Canada, dont ici à Ottawa, des proches, des amis, des collègues et des voisins de tous les milieux vivent la perte indescriptible d'un être cher des suites d'une surdose. En adoptant une approche résolue face à cette crise, appuyée par de nouveaux investissements prévus dans le budget de 2023, notre gouvernement soutient les communautés dans leur lutte contre les méfaits liés à l'utilisation de substances. Nous tenons à remercier Les sentiers du rétablissement pour leur détermination sans faille à réduire la stigmatisation, à améliorer l'accès au soutien lié à la consommation de substances et à encourager le changement au sein de leur communauté. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Aux sentiers du rétablissement, nous sommes ravis que Santé Canada nous ait accordé une prolongation de financement d'un montant de 1,9 million de dollars pour notre projet d'approvisionnement plus sécuritaire à Ottawa. Cette prolongation, nous permettra d'aider nos organismes partenaires estimés, notamment Santé publique Ottawa, Ottawa Inner City Health, Recovery Care, le Centre de santé communautaire Somerset Ouest, le Centre de santé communautaire Côte-de-Sable, Options Bytown et Respect RX Pharmacy, à fournir des services complets, à offrir une solution réglementée pour remplacer l'approvisionnement en drogues toxiques et à mener des recherches importantes qui nous permettront de mieux comprendre la crise des opioïdes et d'orienter les pratiques à venir. Les résultats obtenus par notre équipe de recherche externe à l'Université d'Ottawa indiquent que le projet d'approvisionnement plus sécuritaire à Ottawa a entraîné une réduction constante de plus de 80 % des surdoses chez ses patients. Ce financement vient réaffirmer notre volonté commune de mettre en œuvre des stratégies fondées sur des données probantes et de travailler en collaboration pour avancer sur la voie d'une communauté plus sûre et plus saine à Ottawa. »

Donna Sarrazin, présidente du conseil d'administration et directrice

Les sentiers du rétablissement

Le gouvernement du Canada continue de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires pour fournir une réponse empreinte de compassion et fondée sur des preuves à la crise des surdoses et aux méfaits généraux liés à la consommation de substances.

continue de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires pour fournir une réponse empreinte de compassion et fondée sur des preuves à la crise des surdoses et aux méfaits généraux liés à la consommation de substances. Le projet annoncé aujourd'hui est financé dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances de Santé Canada . Par l'intermédiaire du PUDS, le gouvernement du Canada accorde du financement sous forme de subventions et contributions à d'autres ordres de gouvernement, ainsi qu'à des organismes communautaires et sans but lucratif, pour lutter contre les problèmes actuels de consommation de drogues et d'autres substances au Canada .

. Par l'intermédiaire du PUDS, le gouvernement du accorde du financement sous forme de subventions et contributions à d'autres ordres de gouvernement, ainsi qu'à des organismes communautaires et sans but lucratif, pour lutter contre les problèmes actuels de consommation de drogues et d'autres substances au . En 2021, l'organisme Les sentiers du rétablissement a reçu 5,7 millions de dollars pour son programme d'approvisionnement plus sécuritaire d' Ottawa .

. Depuis 2017, plus de 495 millions de dollars ont été alloués à plus de 380 projets dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances de Santé Canada .

. La dépendance est un problème de santé traitable, et non un choix. Pourtant, de nombreuses personnes touchées par la dépendance subissent de la stigmatisation et éprouvent de la honte. Les mots que nous utilisons ont un impact direct et profond sur les gens qui nous entourent. Les Canadiennes et les Canadiens, y compris les médias et les professionnels de la santé, peuvent réduire la stigmatisation en changeant les mots qu'ils utilisent pour parler de la consommation de substances et des personnes qui consomment des drogues.

