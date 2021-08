OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL DES ALGONQUINS, ON, le 14 août 2021 /CNW/ - Services aux Autochtones Canada

Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement du Canada effectue des investissements dans les infrastructures autochtones afin de répondre aux besoins urgents en matière d'infrastructure d'ici 2030 et à investir dans les résultats économiques, sociaux et liés à la santé des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ont souligné un investissement de 4,3 milliards de dollars sur quatre ans dans le Fonds d'infrastructure aux communautés autochtones. À compter de 2021-2022, ce fonds appuiera les demandes immédiates, dont la priorité a été établie par les partenaires autochtones, liées à des projets d'infrastructure prêts à démarrer au sein des communautés des Premières Nations, des communautés des partenaires autonomes et signataires de traités modernes, des communautés inuites, des communautés de la Nation métisse, des communautés des Premières Nations et des Métis du Nord ainsi que des communautés et organisations autochtones en milieu urbain et hors réserve. Cet investissement comprend les montants suivants :

2,709 milliards de dollars pour appuyer les Premières Nations dans les réserves

517,7 millions de dollars pour appuyer les partenaires autonomes et signataires de traités modernes;

517,8 millions de dollars pour appuyer les communautés inuites;

240 millions de dollars pour appuyer les communautés et les organisations métisses;

18 millions de dollars pour appuyer les communautés autochtones du Nord;

194,9 millions de dollars pour appuyer les communautés et les organisations autochtones en milieu urbain et hors réserve.

Au cours de la semaine dernière, le gouvernement du Canada a annoncé des investissements dans un certain nombre de ces initiatives importantes.

Le gouvernement du Canada reconnaît que l'accès à une infrastructure de qualité, qui comprend des installations de traitement de l'eau, une infrastructure de transport suffisante, des maisons bien construites, des établissements de santé de qualité, des écoles et d'autres infrastructures communautaires, est essentiel à la santé et au bien-être physique, mental, social et économique d'une communauté.

Citations

« Les investissements comme ceux-ci sont nécessaires pour répondre aux besoins urgents en matière d'infrastructure. Notre gouvernement s'est engagé à travailler avec les communautés autochtones pour réaliser des investissements dans l'eau potable, le logement, les écoles et les établissements de santé qui appuieront la création d'emplois dans les réserves et favoriseront la santé, la sécurité et la prospérité des communautés. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« Nous sommes à reconstruire les relations de nation à nation, entre les Inuits et la Couronne et de gouvernement à gouvernement avec les communautés autochtones. Les investissements dans l'infrastructure sont essentiels pour appuyer l'autodétermination des Autochtones et bâtir des nations fortes. Le Fonds d'infrastructure des communautés autochtones soutiendra la construction d'infrastructures de bonne qualité, comme des logements, des écoles et des espaces communautaires, et contribuera à la Voie fédérale en réponse à l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Le gouvernement du Canada reconnaît la nécessité de travailler ensemble pour éliminer les inégalités sociales et économiques entre les communautés autochtones et non autochtones. En collaboration avec les partenaires autochtones, ces investissements contribuent à combler ces lacunes en répondant aux besoins essentiels en matière infrastructure dans les communautés autochtones du Nord et de tout le Canada. »

L'honorable Daniel Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord

Faits en bref

Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement du Canada a proposé de nouveaux investissements de plus de 18 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années afin de combler d'importantes lacunes en matière d'infrastructure entre les communautés autochtones et non autochtones et d'appuyer les résultats économiques, sociaux et liés à la santé nécessaires à une réconciliation véritable avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis.

a proposé de nouveaux investissements de plus de 18 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années afin de combler d'importantes lacunes en matière d'infrastructure entre les communautés autochtones et non autochtones et d'appuyer les résultats économiques, sociaux et liés à la santé nécessaires à une réconciliation véritable avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Le budget de 2021 prévoit un montant de 1,7 milliard de dollars sur cinq ans, et de 388,9 millions de dollars par la suite, pour le fonctionnement et l'entretien des infrastructures existantes dans les réserves des Premières Nations.

Le budget de 2021 permet au gouvernement du Canada de respecter un engagement de 20 millions de dollars pour soutenir la Régie de la santé des Premières Nations dans huit projets de construction de centres de traitement du Programme national de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues chez les Autochtones, dans le cadre d'un protocole d'entente sur la santé mentale et le mieux-être entre le First Nations Health Council et la Colombie-Britannique.

