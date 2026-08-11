Le gouvernement du Canada souligne un financement visant à réduire les risques pour la santé liés aux changements climatiques à Québec

QUÉBEC, le 11 août 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, l'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature), a souligné l'octroi d'un financement de 354 500 $ à Santé Québec Capitale-Nationale - Universitaire dans le cadre du Programme de renforcement des capacités d'adaptation aux changements climatiques sur le plan de la santé de Santé Canada.

Dans le cadre de ce programme, le gouvernement du Canada accorde plus de 17 millions de dollars à 24 organismes à l'appui de projets qui favorisent le développement des connaissances, des capacités et de l'innovation pour adapter le secteur de la santé canadien aux changements climatiques.

Ce programme comprend deux volets :

Systèmes de santé résilients aux changements climatiques et à faibles émissions de carbone (ADAPTATIONSanté)

Protection des personnes au Canada contre les vagues de chaleur extrême (ADAPTATIONChaleur)

Avec l'appui financier de Santé Canada, la Direction de santé publique de Santé Québec Capitale-Nationale - Universitaire et les organismes communautaires et parapublics de la région de la Capitale-Nationale mènent un projet visant à renforcer la préparation de tous (organismes, personnel de santé, population) aux épisodes de chaleur extrême afin d'en réduire les répercussions. Ce projet s'inscrit dans une démarche plus large d'adaptation aux changements climatiques. Il comprend notamment la mise en place d'activités de surveillance en temps réel des impacts de la chaleur sur la santé de la population, ainsi que des actions de sensibilisation, d'accompagnement et de mise en relation entre la santé publique, les organismes du milieu et les personnes les plus vulnérables à la chaleur.

Citations

« Alors que les changements climatiques continuent d'entraîner des épisodes de chaleur plus fréquents et plus extrêmes, nous devons veiller à ce que nos systèmes de santé soient prêts à protéger les Canadiennes et les Canadiens, en particulier les personnes les plus vulnérables. Ce projet renforcera notre capacité à faire face aux événements de chaleur extrême dans la Capitale-Nationale et aidera les communautés à s'adapter aux effets des changements climatiques. »

- L'honorable Nathalie Provost, Secrétaire d'État (Nature)

« Le milieu communautaire est essentiel à la réussite de la démarche ADAPTATIONChaleur dans la Capitale-Nationale. Les organismes communautaires sont centraux pour anticiper et adapter nos interventions de santé publique à différents groupes et personnes sensibles à la chaleur. La Dauphine, comme de nombreux organismes locaux, est aux premières loges des impacts des changements climatiques sur ses usagers. Sa participation au projet démontre son engagement à protéger et à toujours faire davantage pour les jeunes en situation de précarité qui fréquentent l'organisme. »

- Isabelle Goupil-Sormany, Médecin, Direction de santé publique de Santé Québec Capitale-Nationale - Universitaire

« Les changements climatiques influent déjà sur la santé de la population, qu'il s'agisse de vagues de chaleur extrême ou d'une mauvaise qualité de l'air. Nous collaborons avec des partenaires dans tout le pays afin de raffermir notre système de santé, pour qu'il puisse mieux réagir et protéger les personnes au Canada lorsque ces phénomènes se produisent. »

- L'honorable Marjorie Michel, Ministre de la Santé

Faits en bref

La Stratégie nationale d'adaptation (SNA) du Canada et le Plan d'action pour l'adaptation du gouvernement du Canada (PAAGC) définissent le cadre général du gouvernement fédéral en matière d'adaptation aux changements climatiques. Les initiatives ADAPTATIONSanté et ADAPTATIONChaleur sous-tendent les objectifs liés à la santé prévus par la SNA et le PAAGC.

Depuis 2018, le gouvernement du Canada a investi 7,2 millions de dollars par l'intermédiaire d'ADAPTATIONSanté, en partenariat avec 16 autorités sanitaires réparties dans 11 provinces et territoires.

En 2024, le volet ADAPTATIONChaleur a été lancé dans le cadre de ce programme. À ce titre, 13,3 millions de dollars ont été injectés pour répondre aux risques croissants pour la santé liés aux vagues de chaleur extrême.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 6,6 milliards de dollars depuis 2015 dans l'adaptation aux changements climatiques. Ce montant tient compte de 2,1 milliards de dollars d'engagements pris depuis l'automne 2022 pour mettre en œuvre la SNA et soutenir d'autres activités liées à l'adaptation.

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SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources: William Des Marais, Conseiller en politiques, Cabinet de la secrétaire d'État (Nature), [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]