Avis aux médias - La secrétaire d'État (Nature) Nathalie Provost souligne du financement accordé aux projets locaux liés au changement climatique et à la santé

QUÉBEC, le 10 août 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature), au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, soulignera le financement octroyé dans le cadre du Programme de renforcement des capacités d'adaptation aux changements climatiques sur le plan de la santé à l'occasion d'une visite à l'organisme La Dauphine. Elle sera accompagnée de l'honorable Jean-Yves Duclos, ainsi que de représentants du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale.

Date : Le 11 août 2026 Heure : 9 h 45 (HAE) Lieu : Sur inscription

Les représentants des médias désirant être présents devront s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse [email protected] pour connaître l'emplacement de l'annonce.

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SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources: William Des Marais, Conseiller en politiques, Cabinet de la secrétaire d'État (Nature), [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]