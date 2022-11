OTTAWA, ON, le 14 nov. 2022 /CNW/ - Il y a un an, les habitants de la Colombie-Britannique ont vécu une inondation historique et tragique. Les inondations et les glissements de terrain ont eu des répercussions dévastatrices sur les citoyens, les communautés des Premières Nations et les entreprises, et ont causé des dommages considérables aux routes, à la production agricole et à l'infrastructure dans le sud de la Colombie-Britannique.

Alors que nous soulignons cet anniversaire difficile, le gouvernement du Canada demeure résolu à être présent tout au long de la reprise à long terme.

L'an dernier, plus de 700 membres des Forces armées canadiennes ont été déployés pour appuyer la planification de l'évacuation et la coordination des opérations de secours. Les Canadiens d'un bout à l'autre du pays ont fait preuve de générosité en faisant un don de 30 millions de dollars aux efforts de secours par l'entremise de la Croix-Rouge canadienne. Les gouvernements fédéral et provincial ont versé une somme équivalente, ce qui porte le montant total recueilli à 90 millions de dollars.

Notre travail s'est poursuivi avec la formation du Comité des ministres fédéraux et de la Colombie-Britannique sur l'intervention en cas de catastrophe et la résilience aux changements climatiques afin d'assurer une intervention et un rétablissement efficaces. Nous poursuivons également nos efforts avec le Conseil de leadership des Premières Nations en vue de conclure une entente trilatérale sur la gestion des urgences afin de renforcer la capacité des Premières Nations à intervenir et à se remettre de futures catastrophes liées au climat.

Il reste encore beaucoup à faire à mesure que nous nous remettons de cet événement, mais nous continuerons de travailler avec nos partenaires pour rebâtir et accroître notre résilience aux catastrophes.

Aujourd'hui, nous nous souvenons de ceux qui ont perdu la vie et de ceux qui travaillent encore à rebâtir leur vie. Ensemble, nous remercions les premiers intervenants, les bénévoles et les membres de la communauté qui se sont mobilisés pour soutenir leurs voisins.

Citations

« Depuis les inondations dévastatrices de novembre dernier, j'ai visité des communautés en Colombie-Britannique, et j'ai vu les dommages de mes propres yeux. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude aux premiers intervenants, aux bénévoles qui ont aidé dans la recherche et le sauvetage et aux professionnels de la gestion des urgences, qui ont travaillé sans relâche pour assurer la sécurité des gens face à cette catastrophe majeure. Grâce au financement fourni à ce jour dans le cadre du programme des Accords d'aide financière en cas de catastrophe, et aux partenariats qui ont été créés et renforcés par la création du Comité des ministres fédéraux et de la Colombie-Britannique sur l'intervention en cas de catastrophe et la résilience aux changements climatiques, nous avons été en mesure de coordonner nos efforts entre les ordres de gouvernement, et nous continuerons d'appuyer les efforts de rétablissement en Colombie-Britannique. »

- L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile

« Les Premières Nations de la Colombie-Britannique ont fait preuve d'une force et d'une résilience immenses en réagissant aux inondations extrêmes qui menaçaient leurs communautés il y a un an. Services aux Autochtones Canada continuera d'appuyer les efforts de rétablissement et de reconstruction en cours. Dans le cadre de ce travail, il est essentiel que les Premières Nations soient des partenaires égaux et à part entière dans les décisions qui touchent leurs communautés, et qu'elles disposent des ressources dont elles ont besoin pour se préparer aux phénomènes météorologiques extrêmes et y réagir. Les changements climatiques continuent de nous montrer que les phénomènes météorologiques seront plus fréquents et plus violents, et que tous les partenaires devront travailler ensemble pour assurer la sécurité des communautés des Premières Nations. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

« L'an dernier, les inondations extrêmes et les glissements de terrain en Colombie‑Britannique ont eu des effets dévastateurs sur les communautés de toute la province. Face à ces défis - un rappel des conséquences de notre climat changeant - les Britanno-Colombiens ont fait preuve de résilience et de détermination en se rassemblant pour s'entraider. Le gouvernement du Canada est résolu à faire progresser l'adaptation et l'atténuation des changements climatiques réelles et efficaces dans le cadre de sa prochaine stratégie nationale d'adaptation, afin de soutenir des collectivités résilientes, de protéger des vies et de préserver les moyens de subsistance. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

« La résilience et le courage des agricultrices et agriculteurs de la Colombie-Britannique à la suite des événements climatiques extrêmes de l'an dernier m'ont impressionnée. Face à l'adversité, ils ont choisi de retrousser leurs manches et de reconstruire en mieux. Notre gouvernement s'engage à les supporter pour qu'ils puissent mieux résister à ces épisodes difficiles et continuer de nourrir les Canadiens. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les inondations de l'an dernier en Colombie-Britannique ont dévasté les communautés et les écosystèmes, en particulier l'habitat et les frayères du saumon sauvage du Pacifique, qui est en voie de disparition critique. Pêches et Océans Canada est sur le terrain depuis le premier jour, et nous travaillons avec le gouvernement de la Colombie-Britannique et les Premières Nations pour gérer les risques pour la conservation du saumon et d'autres espèces aquatiques. »

- L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches et des Océans et de la Garde côtière canadienne

« L'automne dernier, j'ai visité Abbotsford avec le premier ministre à la suite des inondations qui ont dévasté notre région. J'ai été inspirée de voir de mes propres yeux la détermination de mes concitoyens de la Colombie-Britannique qui se sont unis pour se soutenir les uns les autres dans le cadre des efforts de rétablissement. Les phénomènes météorologiques extrêmes étant de plus en plus fréquents, nous sommes déterminés à rebâtir des communautés les plus accessibles, durables et résilientes possible. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap

« Il y a un an, de nombreux Britanno-Colombiens ont été touchés par des inondations et des glissements de terrain. Malgré ces événements tragiques, notre communauté a fait preuve de résilience face à cette situation et s'est aidée les unes les autres à se reconstruire. Je tiens à remercier les premiers intervenants et les équipes bénévoles de recherche et de sauvetage qui ont travaillé si fort pour soutenir la province pendant cette période difficile. Nous demeurons déterminés à aider les Britanno-Colombiens à se reconstruire tout en gardant à l'esprit les défis que posent les changements climatiques. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

Faits en bref

Le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique se sont engagés à verser des dons de contrepartie à la Croix-Rouge canadienne. Grâce à la générosité des Canadiens, la Croix-Rouge a reçu plus de 30 millions de dollars en dons pour un total de plus de 90 millions de dollars.

En décembre 2022, les gouvernements du Canada et de la Colombie‑Britannique, de concert avec les Premières Nations, ont formé le Comité des ministres fédéraux et de la Colombie-Britannique sur l'intervention en cas de catastrophe et la résilience aux changements climatiques afin d'assurer une intervention et un rétablissement efficaces.

Depuis les inondations de novembre 2021, et en plus des fonds fournis dans le cadre du Programme des Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC), Services aux Autochtones Canada s'est engagé à verser plus de 15 millions de dollars en financement pour appuyer directement le rétablissement des communautés des Premières Nations touchées. En 2022-2023, le Ministère a versé plus de 11 millions de dollars à la Société des services d'urgence des Premières Nations pour appuyer son travail dans les quatre piliers de la gestion des urgences : Atténuation, préparation, intervention et rétablissement à l'appui des communautés des Premières nations de la Colombie-Britannique.

en plus des fonds dans le cadre du Programme des Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC), Services aux Autochtones Canada s'est engagé à verser plus de 15 millions de dollars en financement pour appuyer directement le rétablissement des communautés des Premières Nations touchées. En 2022-2023, le Ministère a versé plus de 11 millions de dollars à la Société des services d'urgence des Premières Nations pour appuyer son travail dans les quatre piliers de la gestion des urgences : Atténuation, préparation, intervention et rétablissement à l'appui des communautés des Premières nations de la Colombie-Britannique. Jusqu'à 228 millions de dollars en soutien fédéral-provincial ont été mis à la disposition des agriculteurs de la Colombie-Britannique qui ont subi des dommages extraordinaires pendant les inondations dévastatrices. Le Programme de rétablissement des inondations Canada-Colombie-Britannique pour la sécurité alimentaire de 2021, mis en œuvre par le gouvernement de la Colombie-Britannique, a tiré parti du Programme des AAFCC et du cadre Agri-relance du gouvernement fédéral.

Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique et le Conseil de leadership des Premières Nations travaillent à l'élaboration d'une entente trilatérale sur la gestion des urgences. Cette entente renforcera la capacité des Premières Nations à réagir aux catastrophes climatiques et à se relever de celles-ci.

leadership des Premières Nations travaillent à l'élaboration d'une entente trilatérale sur la gestion des urgences. Cette entente renforcera la capacité des Premières Nations à réagir aux catastrophes climatiques et à se relever de celles-ci. Un accord de collaboration en matière de gestion des urgences avec le gouvernement national des Tsilhqot'in, le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique a été renouvelée le 19 février 2022. L'accord fait en sorte que le gouvernement national des Tsilhqot'in soit de vrais partenaires dans la gestion des urgences tout en soulignant et en faisant progresser les forces, l'expertise et les possibilités au sein des communautés des Tsilhqot'in d'informer et d'appuyer la gestion des incendies et des urgences.

En août 2022, un groupe de travail interdisciplinaire sur l'assurance contre les inondations et la réinstallation a publié le rapport, S'adapter à la montée des risques d'inondation : Une analyse des solutions d'assurance pour le Canada , pour appuyer la prise de décisions et une voie à suivre pour un programme national d'assurance contre les inondations.

, pour appuyer la prise de décisions et une voie à suivre pour un programme national d'assurance contre les inondations. Le gouvernement du Canada investit plus de 63,8 millions de dollars dans le Programme de recensement et de cartographie des zones inondables (PRCZI). En partenariat avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, le PRCZI vise à dresser des cartes des risques d'inondation dans les zones à risque élevé au Canada et à rendre accessibles ces renseignements sur les risques d'inondation.

Liens connexes

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Renseignements: Contacts: Joanna Monique Kanga Bissila, Attachée de presse, Cabinet du président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]; Alison Murphy, Attachée de presse, Bureau de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]; Keean Nembhard, Attachée de presse, Bureau du ministre des Ressources naturelles, 613-323-7892, [email protected]; Ressources naturelles, Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Marianne Dandurand, Attachée de presse, Bureau du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, 343-541-9229, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 1-866-345-7972, [email protected]; Kevin Lemkay, Directeur des communications, Cabinet du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 613-992-3474, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]; Tara Beauport, Attachée de presse, Bureau de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-559, [email protected]; Haley Hodgson, Attachée de presse, Bureau du ministre du Développement international, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Affaires mondiales Canada, [email protected]