La sculpture de l'artiste de renom John Hooper a été déplacée pour les besoins du projet de renouvellement de l'îlot 2

OTTAWA, ON, le 16 sept. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Yasir Naqvi, député d'Ottawa-Centre, a annoncé officiellement le déplacement de la statue commémorative de Terry Fox. Des représentants des familles de Terry Fox et de l'artiste John Hooper étaient également présents.

La statue commémorative de Terry Fox fait partie du paysage du centre-ville d'Ottawa depuis son installation en 1983. L'œuvre emblématique a été créée par l'artiste canadien de renom John Hooper et se trouve maintenant sur la rue Sparks, qui se situe sur le parcours du Marathon de l'espoir de Terry Fox en 1980, où elle continuera d'inspirer les générations à venir. D'une grande importance historique, le nouvel emplacement se trouve sur le trajet que Terry Fox a emprunté lors de la section à Ottawa de son Marathon de l'espoir, le jour de la fête du Canada en 1980.

La sculpture a été déplacée pour permettre la construction de la section de l'îlot 2 du projet de réhabilitation de la Cité parlementaire. En juin 2024, une équipe d'experts de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a déplacé la sculpture dans son nouveau lieu d'accueil. Cet emplacement historique contribuera à enrichir l'expérience des visiteurs sur le mail piétonnier de la rue Sparks.

SPAC continue de se faire un devoir de travailler en partenariat avec la Ville d'Ottawa pour rénover la Cité parlementaire d'une manière qui convienne à la Ville, aux résidents d'Ottawa et aux personnes qui travaillent dans le secteur.

« Peu de personnes ont été en mesure de toucher le cœur et l'esprit des Canadiens comme Terry Fox. Nous sommes heureux de souligner le déplacement de la statue commémorative de Terry Fox dans son nouvel emplacement historique sur le parcours que Terry Fox a emprunté en 1980, où la statue sera appréciée pendant des années à venir. Des décennies après le Marathon de l'espoir, l'héritage de Terry Fox ne cesse de croître. L'événement d'aujourd'hui nous aide à rendre hommage une fois de plus à ce héros canadien et à sa remarquable contribution à notre histoire collective. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Terry Fox est un héros pour de nombreux Canadiens, dont moi. Cette sculpture emblématique célèbre la résilience et le dévouement qui ont valu à Terry Fox le respect du Canada et du monde entier. Nous sommes fiers d'avoir ce rappel important au cœur de notre capitale nationale, où les Canadiens et les visiteurs peuvent se souvenir de son Marathon de l'espoir et aider à en poursuivre la mission. »

Yasir Naqvi

Député d'Ottawa-Centre

« Nous sommes fiers d'accueillir la statue de Terry Fox à son nouvel emplacement, le long du parcours original du Marathon de l'espoir, sur l'historique rue Sparks. Cette statue est une célébration de l'héritage qu'il nous a légué, qui se perpétue aujourd'hui, et constitue une grande source d'inspiration et de fierté civique, non seulement pour Ottawa, mais pour tout le Canada. »

Kevin McHale

directeur général, Zone d'amélioration commerciale de la rue Sparks

« Terry Fox est l'un des plus grands héros canadiens de notre époque. Sa statue nous rappelle avec force à quel point il était extraordinaire et à quel point il compte pour nous. Il a touché des vies partout au Canada et dans le monde entier. J'encourage tout le monde - que vous soyez originaires d'Ottawa, d'ailleurs au Canada, ou que vous veniez de loin - à se rendre sur la rue Sparks et à honorer l'incroyable héritage de Terry. »

Mark Sutcliffe

Maire d'Ottawa

« Nous sommes extrêmement heureux et reconnaissants de voir la statue de Terry trouver un nouvel emplacement sur la rue Sparks, et nous pensons que Terry serait du même avis. Le 30 juin 1980, Terry a écrit dans son journal : « J'ai couru jusqu'à la rue Sparks où j'ai reçu un accueil formidable et incroyable. J'avais véritablement l'impression de voler! »

Darrell Fox au nom de la famille Fox

« Notre père, John Hooper, était honoré d'avoir obtenu le mandat de créer la sculpture de Terry Fox à Ottawa. Nous sommes ravis de son nouvel emplacement, puisqu'il a toujours été très important pour notre père que son travail soit accessible au public. La voie piétonne de la rue Sparks et le nouvel emplacement de la sculpture qui la rapproche des piétons permettent au public d'interagir avec Terry de plus près. Nous avons confiance que cette sculpture commémorative continuera de rendre hommage à Terry et d'inspirer la population canadienne pour les années à venir. »

John Hooper au nom de la famille Hooper

Les faits en bref

La sculpture continuera d'appartenir à la Ville d' Ottawa et d'être entretenue par elle.

et d'être entretenue par elle. Le renouvellement de l'îlot 2 est un aspect essentiel de la vision et du plan à long terme pour la Cité parlementaire. Des travaux de grande envergure sont en cours pour restaurer et moderniser les édifices de la Cité parlementaire au bénéfice de tous les Canadiens, et pour fournir au Parlement les installations modernes dont il a besoin pour servir les Canadiens.

L'îlot 2 est l'îlot urbain situé directement au sud de la Colline du Parlement, au centre-ville d' Ottawa. Il fait face à l'édifice du Centre et à la tour de la Paix au nord. L'îlot est délimité par les rues Metcalfe , Wellington , O'Connor et Sparks.

