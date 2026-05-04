OTTAWA, ON, le 4 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, au nom du gouvernement du Canada, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion de urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique pour les Prairies, a souligné le début de la Semaine de la sécurité civile de 2026, une initiative nationale de sensibilisation qui encourage les Canadiens et les Canadiennes à se renseigner sur les risques auxquels ils font face et à agir pour mieux se préparer, ainsi que leur famille, avant, pendant et après des situations d'urgence. Le thème de cette année est simple et intemporel : « Soyez prêts. Connaissez vos risques. »

Alors que les urgences, notamment les catastrophes naturelles, deviennent plus fréquentes, graves et coûteuses, le gouvernement du Canada investit dans la préparation et les interventions pour protéger les Canadiens et les Canadiennes et renforcer la résilience communautaire à l'échelle nationale.

C'est pourquoi la ministre Olszewski et Anthony Housefather, secrétaire parlementaire de la ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés, ont annoncé des investissements fédéraux visant à renforcer les capacités et l'intervention du Canada en matière de gestion des urgences. Ces investissements comprennent :

108 millions de dollars sur trois ans pour renouveler le Programme de main-d'œuvre humanitaire afin de continuer d'aider les organisations non gouvernementales admissibles à maintenir une main-d'œuvre civile hautement qualifiée et évolutive pouvant être déployée rapidement à la demande des provinces et des territoires lors de situations d'urgence de grande envergure;

1,93 million de dollars par l'entremise du Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage (FNI de R-S) pour soutenir deux projets dirigés par l'Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage (ACVRS), axés sur l'élaboration d'un cadre de prévention en matière de recherche et sauvetage adapté sur le plan culturel en collaboration avec les communautés autochtones et éloignées, et sur l'établissement d'une norme nationale pour les équipes canines bénévoles.



La gestion des urgences au Canada est une responsabilité commune partagée entre les provinces, les territoires, les peuples autochtones et tous les secteurs de la société. Grâce à ces investissements, la Croix-Rouge canadienne, l'Armée du Salut, le SARVAC, l'Ambulance Saint-Jean et Team Rubicon Canada fournissent un soutien crucial sur le terrain en cas d'urgence. Ce soutien comprend le renforcement des interventions en cas de feux de forêt, l'aide aux évacuations et le renforcement des opérations de recherche et sauvetage dans l'ensemble du pays.

En consolidant les partenariats et en développant les capacités d'intervention, le gouvernement du Canada renforce la préparation à l'échelle nationale et contribue à s'assurer que les communautés reçoivent un soutien rapide lorsque cela compte le plus.

Citations

« La Semaine de la sécurité civile est un rappel important pour les Canadiens et les Canadiennes de comprendre les risques et de prendre des mesures pour être prêts. Le nouveau gouvernement du Canada fait preuve de leadership en renforçant notre capacité de préparation et d'intervention en cas d'urgence. Les investissements annoncés aujourd'hui aideront à faire en sorte que les communautés aient le soutien dont elles ont besoin lors des moments les plus difficiles, en particulier alors que nous gérons les inondations printanières et que nous nous préparons au pic de la saison des feux de forêt. »

- L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« La protection de la sécurité et du bien‑être des peuples autochtones en situation d'urgence est une responsabilité partagée qui exige des partenariats solides, le respect des savoirs autochtones et des investissements soutenus. À l'occasion de la Semaine de la sécurité civile, notre gouvernement collabore avec des partenaires des Premières Nations, des Inuits et des Métis afin de renforcer les capacités communautaires de préparation et d'intervention dirigées par les communautés. Grâce à des initiatives qui appuient des approches adaptées aux réalités culturelles et qui renforcent la résilience locale, nous contribuons à ce que les communautés autochtones soient mieux outillées pour se préparer aux situations d'urgence, y répondre et s'en rétablir, aujourd'hui comme à l'avenir. »

- L'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones

« La préparation consiste à veiller à ce que les ménages et les communautés soient prêts et ne soient pas livrés à eux-mêmes en cas de situation d'urgence. Grâce à ces investissements, nous soutenons nos partenaires sur le terrain et renforçons la capacité du Canada à intervenir rapidement et à venir en aide aux personnes lorsqu'elles en ont le plus besoin. »

- Anthony Housefather, secrétaire parlementaire de la ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés

« Les Canadiens sont confrontés à des situations d'urgence plus fréquentes et de plus en plus complexes, ce qui rend essentiels des partenariats solides. Des investissements continus dans la préparation et l'intervention permettent de s'assurer que le personnel formé et les bénévoles sont prêts à soutenir les communautés lorsque cela compte le plus. Présente dans l'ensemble des provinces et des territoires, la Croix‑Rouge canadienne est fière de collaborer avec les gouvernements et ses partenaires pour aider les Canadiens à se préparer aux catastrophes, à y répondre et à s'en rétablir. »

- Conrad Sauvé, président et chef de la direction, Croix-Rouge canadienne

« L'Armée du Salut est profondément reconnaissante de l'investissement accordé par Sécurité publique Canada dans le cadre du Programme de la main‑d'œuvre humanitaire. Ce soutien reflète ce que nous constatons chaque jour dans les communautés partout au pays : nous sommes plus forts lorsque nous travaillons ensemble. Il garantit que les Canadiens recevront des soins empreints de compassion et une aide concrète, tout en contribuant à bâtir une nation plus résiliente, où personne n'est laissé seul face aux catastrophes. »

- Major Rick Zelinsky, directeur des affaires publiques, Armée du Salut

« L'ACVRS accueille favorablement cet investissement visant à renforcer la préparation et l'intervention en cas d'urgence partout au Canada. Les volontaires en recherche et sauvetage constituent l'épine dorsale de la capacité d'intervention, et ce financement contribue à s'assurer qu'ils sont formés, équipés et prêts à intervenir lorsque nécessaire. Nous sommes particulièrement encouragés par le soutien à la prévention culturellement adaptée dans les communautés autochtones et éloignées, ainsi que par l'avancement de normes nationales pour les équipes canines volontaires. Ensemble, ces efforts permettront de renforcer un système de recherche et de sauvetage plus coordonné, inclusif et résilient au Canada. »

- Janelle Coultes, présidente, ACVRS

« À Ambulance Saint‑Jean, notre mission est de soutenir les communautés partout au Canada afin d'améliorer la santé et le bien‑être grâce à la formation, aux produits et aux services communautaires. Depuis plus de 140 ans, nous venons en aide aux Canadiens dans leurs moments les plus critiques. Ce renouvellement de l'investissement de Sécurité publique Canada est essentiel pour renforcer l'écosystème d'intervention d'urgence du Canada. Comptant plus de 20 unités d'intervention d'urgence, plus de 400 employés, 10 000 bénévoles et une présence dans 300 communautés, ce partenariat nous permet d'intervenir plus rapidement, plus souvent et plus longtemps lorsque les Canadiens en ont le plus besoin, en offrant des soins médicaux essentiels et un soutien psychosocial vital. »

- Martin Gangnier, PDG, Ambulance Saint-Jean

« Team Rubicon Canada est fière d'être membre du Programme de la main‑d'œuvre humanitaire et de contribuer à une intervention coordonnée pour soutenir les communautés canadiennes en situation d'urgence. Les investissements précédents ont été essentiels pour renforcer nos capacités et approfondir notre expertise. Ce nouvel engagement financier vient accroître davantage la capacité de Team Rubicon Canada à s'assurer de disposer d'une équipe hautement qualifiée et modulable, pouvant être déployée rapidement partout au Canada lorsque la situation l'exige. »

- Mischa Kaplan, PDG, Team Rubicon Canada

Faits en bref

Le Programme de main-d'œuvre humanitaire a financé les équipes d'intervention d'urgence de cinq organisations non gouvernementales : la Croix-Rouge canadienne, l'Armée du Salut, l'Association canadienne des volontaires de recherche et sauvetage (ACVRS), Ambulance Saint-Jean et Team Rubicon Canada.

Le gouvernement du Canada a engagé plus de 190 millions de dollars dans le cadre du Programme de main-d'œuvre humanitaire depuis sa création, et 61 millions de dollars par l'intermédiaire du Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage depuis 2015 afin de renforcer la préparation, les interventions en cas d'urgence et la capacité de recherche et sauvetage dans l'ensemble du Canada.

Le système de recherche et sauvetage s'appuie sur les ressources et l'expertise de partenaires de tous les ordres de gouvernement, des communautés autochtones, des bénévoles et du secteur privé pour intervenir auprès des personnes perdues, disparues ou en détresse.

Le Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage est géré par Sécurité publique Canada en partenariat avec d'autres organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux de recherche et sauvetage. L'appel de propositions 2026-2027 est ouvert jusqu'au 15 mai 2026, à 12 h (midi), heure du Pacifique.

La Semaine de la sécurité civile a lieu chaque année durant la première semaine complète de mai. Le thème de cette année est « Soyez prêts. Connaissez vos risques ». Il encourage les Canadiens et les Canadiennes à se renseigner sur les mesures qu'ils peuvent prendre pour se protéger et protéger leur famille.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources: Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]