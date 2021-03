WINNIPEG, MB, le 15 mars 2021 /CNW/ - Agriculture et Agroalimentaire Canada

Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé un investissement pouvant atteindre 1,4 million de dollars sur deux ans pour accroître la sécurité à la ferme. L'annonce donne le coup d'envoi de la Semaine canadienne de sécurité en milieu agricole de cette année en fournissant à l'Association canadienne de sécurité agricole (ACSA) un financement pour offrir à l'industrie agricole du Canada des outils et des conseils précieux en matière de sécurité à la ferme.

Le financement obtenu dans le cadre du programme Agri-compétitivité facilitera également une série d'initiatives visant à promouvoir la sécurité agricole auprès des producteurs, de leurs familles et des travailleurs. Les activités comprennent la sensibilisation, l'engagement communautaire, ainsi que le développement et la maintenance de ressources et d'outils de sécurité pour répondre aux besoins de sécurité existants et émergents à l'échelle provinciale et nationale.

Outre les activités d'information et de sensibilisation, l'ACSA continuera également à offrir des possibilités d'apprentissage en matière de sécurité agricole aux intervenants d'urgence et aux pompiers ruraux, et à proposer des cours de formation en ligne sur la santé et la sécurité aux travailleurs agricoles.

Le thème de la Semaine canadienne de sécurité en milieu agricole (SCSMA) de cette année est « Promouvoir un Canada AgriSécuritaire ». Du 14 au 20 mars 2021, l'ACSA mettra en évidence les initiatives et les programmes de sécurité agricole partout au Canada. En plus de cet événement annuel, l'ACSA continuera d'offrir des formations et des outils essentiels aux agriculteurs et aux intervenants concernant les problèmes de sécurité existants et émergents dans les exploitations agricoles.

La sécurité à la ferme est cruciale pour la santé et le bien-être général des agriculteurs canadiens. Il est essentiel que les agriculteurs aient accès à des outils leur permettant de protéger leur santé mentale et physique pour garantir le dynamisme et la prospérité du secteur agricole.

Citations

« Les productrices et producteurs agricoles travaillent dans un environnement qui présentent de nombreux risques pour leur sécurité. Grâce à diverses formations et resources, incluant des programmes conçus pour les enfants, l'Association canadienne de sécurité agricole fournit des outils qui sauvent des vies. Ce nouvel investissement du gouvernement fédéral soutient ces excellentes initiatives qui protègent nos familles agricoles.»

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Grâce à cet investissement de 1,4 million de dollars d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, l'ACSA est en mesure de continuer à soutenir des initiatives et à travailler avec ses partenaires pour donner aux producteurs, à leurs familles et à leurs travailleurs l'information et les outils nécessaires pour faire des exploitations agricoles un endroit sécuritaire où vivre, travailler et jouer. Nous apprécions le soutien continu d'AAC et son engagement en faveur de fermes sécuritaires et saines partout au Canada. »

- Carolyn Van Den Heuvel, présidente, Association canadienne de sécurité agricole

Les faits en bref

Le Partenariat canadien pour l'agriculture est un investissement quinquennal de 3 milliards de dollars des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour renforcer le secteur agricole et agroalimentaire.

Dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture, le programme Agri-compétitivité aide le secteur agricole à exploiter et coordonner les capacités existantes et à en tirer profit, à améliorer la sécurité, à s'adapter à l'évolution des contextes commercial et réglementaire, à échanger des pratiques exemplaires, à saisir les nouvelles occasions et à offrir des possibilités de mentorat.

L'Association canadienne de sécurité agricole est un organisme national sans but lucratif consacré à l'amélioration de la santé et de la sécurité des agriculteurs et de leur famille et leurs travailleurs.

Au cours d'une année moyenne, plus de 100 adultes et enfants périssent dans le secteur agricole au Canada .

. La Semaine canadienne de sécurité en milieu agricole (SCSMA) est une campagne annuelle qui a lieu la troisième semaine de mars. L'objectif de la campagne est d'habiliter les agriculteurs, les familles agricoles et les collectivités agricoles à bâtir, à faire croître et à diriger l'industrie agricole de façon sécuritaire et durable.

Ce financement s'ajoute aux 1,9 million de dollars fournis à l'ACSA dans le cadre du programme Agri-compétitivité au début du Partenariat canadien pour l'agriculture.

Liens supplémentaires

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Personnes-ressources, Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343-549-2326; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]; Suivez-nous sur Twitter : @AAC_Canada; Aimez notre page Facebook : AgricultureCanadienne

Liens connexes

www.agr.gc.ca