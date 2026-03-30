TORONTO, le 30 mars 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a souligné l'inauguration de Generations Toronto, situé au 325 Moriyama Drive, à Toronto. Cet ensemble résidentiel comprend 390 logements locatifs sûrs et reflète une approche du logement axée sur la communauté. Generations Toronto démontre que les logements locatifs peuvent être conçus de façon à appuyer la durabilité des coûts de location tout en intégrant des services de santé et des soins. On y a créé des espaces inclusifs qui renforcent les liens sociaux et soutiennent les résidents à toutes les étapes de leur vie. Le projet a reçu la visite de représentants de tous les ordres de gouvernement ainsi que de Son Altesse l'Aga Khan.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à stimuler l'offre pour réduire les coûts du logement. Generations Toronto offre des logements locatifs supplémentaires dont ont grandement besoin les personnes qui vivent et travaillent à Toronto. C'est un exemple de ce qu'il est possible d'accomplir lorsque tous les ordres de gouvernement et les collectivités unissent leurs forces. C'est aussi un pas de plus vers la réalisation de notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Des projets comme Generations Toronto améliorent la vie des communautés, et de meilleures communautés profitent à nous tous. En combinant expertise, investissements et objectifs communs, ce partenariat transforme notre approche du logement et du développement communautaire. Notre gouvernement est fier d'avoir contribué à la réalisation de ce projet. C'est une autre preuve de ce que nous pouvons accomplir, en tant que pays, lorsque nous travaillons ensemble. » - L'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor et député de Brampton--Chinguacousy Park

« S'inscrivant dans un campus comprenant 390 logements abordables, des services de soins de santé sur place, des services de garde et des programmes communautaires, Générations Toronto est un lieu où les familles peuvent s'épanouir ensemble, aux côtés de proches qui ont besoin davantage de soins. Après avoir célébré le début des travaux en 2022, notre gouvernement est fier de voir l'achèvement de cette maison de soins de longue durée de 122 lits, destinée à soutenir la communauté ismaélienne de Toronto. » - Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

« Je tiens à remercier le Canada, l'Ontario et Toronto de s'être engagés à nos côtés et d'être des lieux où les partenariats entre les gouvernements, les entreprises et la société civile peuvent être mis en œuvre de manière si productive afin d'améliorer le bien-être des individus et des communautés. C'est un modèle dont nous pouvons tous être fiers, car il reflète ce qu'il y a de meilleur dans ce grand pays. » - Son Altesse l'Aga Khan

« L'inauguration aujourd'hui du campus Generations Toronto, présidée par Son Altesse l'Aga Khan, marque une avancée majeure dans la mise en place de communautés bienveillantes pour les Torontois. Ce projet d'envergure sera au service de la communauté ismaélienne de Toronto tout en répondant aux besoins variés de l'ensemble des résidents. La Ville de Toronto est fière de soutenir ce projet avec plus de 17,5 millions de dollars, auxquels s'ajoutent des financements supplémentaires provenant des autres ordres de gouvernement, contribuant ainsi à concrétiser cette vision et à garantir à davantage de résidents l'accès à des soins sûrs et modernes. » - Olivia Chow, mairesse de Toronto

« Je suis très heureux de l'ouverture de Generations Toronto, qui offre de nouveaux logements abordables, des services de soins de longue durée et des espaces communautaires, créant ainsi une communauté accueillante et multigénérationnelle à North York. » - Jon Burnside, conseiller municipal (Don Valley East)

Faits en bref :

Le gouvernement du Canada a investi 130 millions de dollars dans l'ensemble résidentiel situé au 325 Moriyama Drive par l'intermédiaire du Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA). La construction avait été annoncée le 14 novembre 2023 : La vice-première ministre annonce 1,2 milliard de dollars pour la construction de plus de 2 600 logements locatifs à Toronto - Canada.ca

Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032.

est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le PPCA offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes de la classe moyenne au Canada. Ce programme a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. La Ville de Toronto a soutenu Generations Toronto en lui accordant 17,5 millions de dollars sous forme d'incitations, notamment par le biais d'exonérations des frais de développement et de droits de permis. De plus, la Ville accordera une exemption fiscale pendant la période de maintien des loyers abordables. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. En décembre 2025, la SCHL avait engagé 29,45 milliards de dollars en prêts par l'entremise du PPCA pour soutenir la création de plus de 74 600 logements locatifs. Le PPCA fait partie des nombreux programmes et initiatives de la Stratégie nationale sur le logement conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Il complète d'autres initiatives de la Stratégie nationale sur le logement qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources: Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]