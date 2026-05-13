EDMONTON, AB, le 13 mai 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Afin d'offrir à la population canadienne un meilleur accès à des logements abordables et durables, les gouvernements du Canada et de l'Alberta ont annoncé aujourd'hui un financement de plus de 323 millions de dollars pour aider à construire plus de 3 600 logements qui seront répartis dans 41 projets d'ensembles résidentiels partout dans la province. Ces ensembles permettront aussi de créer plus de 70 places d'hébergement pour les personnes dans le besoin en Alberta, y compris des espaces destinés aux femmes vulnérables. Les types de logements comprennent des logements abordables collectifs, des conversions de bureaux en logements, des logements pour personnes âgées, des maisons d'hébergement d'urgence, des logements de transition et des logements avec services de soutien. Les deux gouvernements participent à ce financement par contributions équivalentes en vertu de l'entente bilatérale Canada-Alberta dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Le financement est versé par l'intermédiaire de l'Affordable Housing Partnership Program (AHPP).

L'annonce a été faite par l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et députée d'Edmonton‑Centre, ainsi que par l'honorable Jason Nixon, ministre des Services de soutien à la vie et des Services sociaux et ministre responsable du Logement.

Les projets retenus ont été sélectionnés dans le cadre d'un processus d'évaluation concurrentiel qui a tenu compte des besoins de la collectivité, de l'état de préparation du projet et de la viabilité financière, et de l'engagement à l'égard de l'abordabilité qui dure au moins 20 ans. Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Des annonces comme celle d'aujourd'hui démontrent notre engagement à accroître l'offre de logements sûrs et abordables pour la population de l'Alberta et de partout au Canada. Cet investissement aidera à renforcer les collectivités de la province en créant des milieux de vie où les résidents peuvent s'enraciner, grandir et s'épanouir. - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« L'Alberta est l'une des régions du Canada qui connaît la croissance la plus rapide, et pour de bonnes raisons. Les gens choisissent l'Alberta pour bâtir leur carrière, élever leur famille et faire partie de collectivités en plein essor. Cette croissance est un signe de vigueur, mais elle signifie aussi que nous devons construire davantage de logements, plus rapidement. Grâce au Programme de partenariats pour le logement abordable, le nouveau gouvernement du Canada contribue à accélérer la construction des logements dont les Albertains ont besoin, tout en répondant aux besoins particuliers des collectivités de la province. Ce partenariat est une autre façon de tenir l'engagement que nous avons pris dans le Budget de 2025 et la mise à jour économique du printemps : aider les gens à trouver un chez-soi sûr et stable, tout en bâtissant des collectivités plus solides au bénéfice d'un Canada plus fort. » - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et députée fédérale d'Edmonton-Centre

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En décembre 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 76,13 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 195 800 logements et la réparation de plus de 359 400 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Le financement des ensembles de logements abordables annoncé aujourd'hui comprend :

Edmonton 22,9 millions de dollars à Civida pour l'aménagement de logements collectifs à Belmont (site d'école excédentaire) -- Nouvelle construction 22,9 millions de dollars à Civida pour l'aménagement de logements collectifs à Caernarvon (site d'école excédentaire) -- Nouvelle construction 9,3 millions de dollars à Vivid 1 Concepts Ltd pour le projet Diamond de Dunluce (site scolaire excédentaire) - Nouvelle construction 16,3 millions de dollars à la Brentwood Family Housing Society pour Brentwood Builds - phase 2 -- Nouvelle construction 336 385 $ à la C.A.R.E. (Creating Accessible Residential Environments) Housing Society pour la construction d'une maison sans obstacles destinée à des personnes ayant des handicaps graves -- Nouvelle construction 8,9 millions de dollars à la Edmonton City Centre Church Corporation (e4c) pour le projet d'immeuble spécialement conçu d'E4C -- Nouvelle construction 1 million de dollars au Jasper Place Wellness Centre pour la réalisation de plusieurs projets -- Nouvelle construction 8,7 millions de dollars à la Right at Home Housing Society pour le projet de logements pour aînés de Rowland Road -- Nouvelle construction 4,3 millions de dollars à la Right at Home Housing Society pour le projet de renouvellement et d'agrandissement à Edmonton -- Nouvelle construction 5 millions de dollars à la Right at Home Housing Society pour le projet de logements abordables Kiniski Gardens -- Nouvelle construction 5 millions de dollars à la City of Edmonton Non-Profit Housing Corporation (HomeEd) pour le projet de Lymburn (site d'école excédentaire) -- Nouvelle construction 5,4 millions de dollars pour la maison Women in Need (WIN) d'Edmonton dans le cadre d'un projet de logements de transition de deuxième et troisième étape -- Nouvelle construction 2,3 millions de dollars pour la Elizabeth Fry Society of Northern Alberta pour le projet de relocalisation du refuge Community of Hope -- Conversion de motel 5,5 millions de dollars à GEF Seniors Housing pour la conversion des appartements Aspera -- Conversion d'immeuble d'appartements 7 millions de dollars à La Perle Development Ltd. pour La Perle Village -- Nouvelle construction 550 000 $ à Purposeful Property Investments Inc. pour l'initiative CarePros - niveau alternatif de soins -- Conversion de maisons individuelles Calgary 14,5 millions de dollars à 2382197 Alberta Inc. pour la conversion du 510 5th Street -- Conversion d'immeuble de bureaux 6,8 millions de dollars à la HomeSpace Society pour le projet de maisons en rangée Evergreen Family Housing -- Nouvelle construction 8,5 millions de dollars pour HomeSpace Society pour le projet de conversion situé au 1000-8th Avenue -- Conversion de bureaux 20 millions de dollars à Calhome Properties Ltd. (Calgary Housing Company) pour le projet de logements à revenus mixtes Midfield Heights

-- Nouvelle construction Ce financement a été annoncé en mai 2026. 4,8 millions de dollars à Calgary Dream Centre pour le projet CDC Erlton House -- Nouvelle construction 10,3 millions de dollars à 2721423 Alberta Inc. pour le projet Aspire Sage Hill -- Nouvelle construction 31,3 millions de dollars à Dream Asset Management Corp. pour le projet Alpine Park Village Centre -- Nouvelle construction 12,5 millions de dollars à Attainable Homes Calgary Corp. pour le projet d'immeuble d'appartements préfabriqués à Sunnyside -- Nouvelle construction 5,4 millions de dollars à la Calgary Catholic Immigration Society pour le projet de logements abordables de la CCIS -- Nouvelle construction 12,1 millions de dollars à la Norfolk Housing Association pour le projet combiné de Pemberton -- Nouvelle construction 4,4 millions de dollars à Multi Generational Housing and Community Centre pour l'agrandissement de Generations Calgary -- Nouvelle construction 3,4 millions de dollars à Silvera for Seniors pour le projet de maisons en rangée Silvera Livingston Terrace -- Nouvelle construction Autres collectivités 20,2 millions de dollars à la Young Women's Christian Association (YWCA) de Banff pour la réalisation du projet Higher Ground à Canmore -- Nouvelle construction 13,6 millions de dollars à Smith Social Enterprises Ltd. pour le projet Smith Lands à Grande Prairie -- Nouvelle construction 10,9 millions de dollars à la Heartland Housing Foundation pour le projet de développement de la 101 Street Fort Saskatchewan (ayant initialement reçu un transfert de terrain dans le cadre de l'AHPP en 2025) -- Nouvelle construction 4,8 millions de dollars à la Meridian Housing Foundation pour l'aménagement de logements collectifs à Spruce Grove -- Nouvelle construction 3,7 millions de dollars à 1940828 Alberta Inc. pour le projet Shine Homes Olds Living à Olds -- Nouvelle construction 3,4 millions de dollars à la Newell Housing Foundation pour le Connection Flats Independent Living Village à Bassano -- Nouvelle construction 2,1 millions de dollars à la Wellspring Family Resource & Crisis Centre Society pour des logements de transition à Whitecourt -- Nouvelle construction 1,4 million de dollars à la Porcupine Hills Seniors Foundation pour l'agrandissement des pavillons de type lodge à Claresholm -- Nouvelle construction 1 million de dollars à la Streets Alive Family Support Association pour le programme de rétablissement Exodus pour hommes à Lethbridge -- Nouvelle construction 937 000 $ à The Broom Tree Foundation Ltd. pour The Broom Tree House à Lacombe -- Nouvelle construction 850 000 $ à Westwinds Communities pour les maisons en rangée D'Arcy à Okotoks -- Nouvelle construction 520 947 $ à l'association Clients Ongoing Rehabilitation and Equality (CORE) pour une maison adaptée aux besoins sensoriels à Medicine Hat -- Nouvelle construction 250 000 $ à la Etana Supports Society pour Dan's Place à Red Deer -- Nouvelle construction



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Amber Edgerton, [email protected], 780-222-6113, Attachée de presse, Aide à la vie autonome et services sociaux