WATERLOO, ON, le 13 mai 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Bardish Chagger, députée de Waterloo, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Julie Wright, conseillère municipale du 7e arrondissement, pour une annonce en matière de logement.

Date : 14 mai, 2026



Heure : 11 :00 (HE)



Lieu : 150 Wissler Road, Waterloo, Ontario,

N2K 3C6

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]