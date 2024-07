Le navire de la Garde côtière canadienne Alexander Henry est un brise-glace léger, un baliseur et un navire d'aide à la navigation utilisé dans les Grands Lacs de 1959 à 1985 et est aujourd'hui retiré du service.

THUNDER BAY, ON, le 20 juill. 2024 /CNW/ - Le NGCC Alexander Henry est amarré en permanence à Thunder Bay, en Ontario, sur le lac Supérieur. Il s'agit d'un brise-glace léger, d'un baliseur et d'un navire d'aide à la navigation qui est aujourd'hui retiré du service et qui a servi comme premier brise-glace appartenant au gouvernement canadien dans les Grands Lacs, de 1959 à 1985. Construit dans l'ancien chantier naval de Port Arthur en 1958 pour la flotte des Services maritimes du ministère des Transports, le navire a été l'un des 49 grands bâtiments intégrés à la Garde côtière canadienne après la création de l'organisme en 1962.

Le navire de la Garde côtière canadienne Alexander Henry à Thunder Bay (Ontario). © Parcs Canada/Roger LeLièvre. (Groupe CNW/Parcs Canada (HQ))

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et députée de Thunder Bay-Supérieur-Nord, a commémoré l'importance historique nationale du NGCC Alexander Henry lors d'une cérémonie spéciale pour dévoiler une plaque au parc de la marina de Thunder Bay. L'annonce a été faite au nom du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Steven Guilbeault.

Le navire est un exemple bien préservé du programme de chantier naval civil de l'époque, incarnant l'engagement du gouvernement envers la navigation maritime par les activités de déglaçage, d'approvisionnement des phares, d'entretien des bouées et de participation aux missions de recherche et de sauvetage. Le navire a été officiellement retiré du service en 1985 et est depuis un navire musée à Kingston et maintenant à Thunder Bay, où il est exploité par la Lakehead Transportation Museum Society, laquelle en est propriétaire. Le NGCC Alexander Henry a été un outil éducatif exceptionnel pour informer les communautés et le public sur l'histoire de la Garde côtière canadienne et sur le travail essentiel qu'elle continue d'accomplir dans les eaux canadiennes.

Le navire Alexander Henry s'inscrit dans une longue histoire de soutien du gouvernement à la navigation maritime, et représente l'augmentation des activités de navigation industrielle et commerciale sur les Grands Lacs au milieu du XXe siècle.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, met en valeur les personnages, les lieux et les événements d'importance historique nationale qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à tisser des liens avec leur passé. Le processus de désignation mené dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur les nominations présentées par le public. À ce jour, plus de 2 240 désignations ont été faites dans l'ensemble du pays.

Les désignations historiques nationales illustrent les moments déterminants de l'histoire du Canada. Ensemble, elles racontent qui nous sommes et permettent d'établir des liens avec notre passé, ce qui nous aide à acquérir une meilleure compréhension de nous-mêmes, des autres et de notre pays. Les lieux patrimoniaux procurent divers avantages culturels, sociaux, économiques et environnementaux aux collectivités dans lesquelles ils se trouvent.

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée de la Garde côtière canadienne, le gouvernement du Canada est fier de dévoiler la plaque officielle de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada qui honore l'héritage du NGCC Alexander Henry. Ce brise-glace, retiré du service, symbolise l'engagement du Canada envers la sécurité maritime et l'héritage impressionnant de la Garde côtière canadienne. En tant que relique bien conservée, cet étonnant navire continue d'éduquer et d'inspirer, mettant en valeur la riche histoire maritime du Canada et notre engagement continu à préserver le patrimoine de notre nation pour les générations futures. Félicitations au Musée des transports de Thunder Bay et à tous ceux qui ont participé à l'acquisition et à la préservation du NGCC Alexander Henry pour le bénéfice de la région. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario et députée de Thunder Bay-Supérieur-Nord

Le NGCC Alexander Henry était chargé de veiller à la navigation en toute sécurité d'énormes volumes de navires, dont la circulation est rendue possible par la construction des canaux et des écluses qui donnent lieu, en 1959, à la Voie maritime du Saint-Laurent , laquelle permet aux vraquiers océaniques de grande taille d'emprunter le cours supérieur du fleuve Saint-Laurent et de rejoindre les cinq Grands Lacs.

était chargé de veiller à la navigation en toute sécurité d'énormes volumes de navires, dont la circulation est rendue possible par la construction des canaux et des écluses qui donnent lieu, en 1959, à la Voie maritime du , laquelle permet aux vraquiers océaniques de grande taille d'emprunter le cours supérieur du fleuve et de rejoindre les cinq Grands Lacs. Le navire Alexander Henry a également été utilisé pour prolonger aussi longtemps que possible la saison de navigation, notamment en ouvrant des passages dans la glace du lac Supérieur pendant la prise des glaces au début de l'hiver et au moment de la débâcle au printemps.

a également été utilisé pour prolonger aussi longtemps que possible la saison de navigation, notamment en ouvrant des passages dans la glace du lac Supérieur pendant la prise des glaces au début de l'hiver et au moment de la débâcle au printemps. Le navire est l'un des meilleurs exemples encore existants du programme gouvernemental de construction de brise-glaces de la fin des années 1950, mis au point pour permettre au Canada de s'acquitter de ses responsabilités au large de ses côtes et dans les eaux intérieures.

de s'acquitter de ses responsabilités au large de ses côtes et dans les eaux intérieures. Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnages, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets d'importance historique nationale soient reconnus en vertu du programme national de commémoration historique et que ces histoires importantes soient racontées à la population canadienne.

