Le gouvernement du Canada souligne l'importance historique nationale des décrypteurs de la Seconde Guerre mondiale

OTTAWA, ON, le 6 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor et députée d'Ottawa-Vanier, a souligné l'importance historique nationale du premier bureau de cryptographie du Canada, la Sous-section de l'examen avec une cérémonie spéciale de dévoilement d'une plaque au lieu historique national de la Maison-Laurier. Cette annonce a été faite au nom de Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada.

La Sous-section de l’examen était située au 345, avenue Laurier Est, à Ottawa, pendant la majeure partie de la Seconde Guerre mondiale. Photo : vers les années 1920. Source : Canada. Ministère de l’Intérieur / Bibliothèque et Archives Canada/ PA-034301 (Groupe CNW/Parcs Canada)

Les décrypteurs canadiens ont joué un rôle important dans la collecte de renseignements pour les alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. La Sous-section de l'examen (XU), mise sur pied en 1941, a aidé à décrypter des codes et des chiffres utilisés dans les communications militaires et diplomatiques secrètes. La création de la XU a représenté une étape par le gouvernement canadien pour gagner plus d'indépendance et pour devenir un partenaire important en matière de renseignements.

Pendant la majeure partie de la Seconde Guerre mondiale, la XU menait ses activités dans le manoir qui se trouvait autrefois au 345, avenue Laurier Est. Cette propriété était située à côté du lieu historique national de la Maison-Laurier, qui était la résidence de William Lyon Mackenzie-King, premier ministre du Canada pendant la guerre. Comme le décryptage se faisait juste à côté de la résidence du premier ministre, ce dernier avait accès à des renseignements importants qui ont aidé à guider le Canada pendant l'une des périodes déterminantes du pays au XXe siècle.

Les contributions du bureau aux efforts alliés à décrypter des codes et des chiffres utilisés dans les communications militaires et diplomatiques secrètes; ainsi que des messages interceptés de la France de Vichy et de la France libre (zone inoccupée), en allemand, en japonais et en espagnol ont permis au Canada de disposer de sa propre source indépendante de renseignements étrangers et ont facilité le maintien d'importants partenariats en matière de renseignements avec les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Commonwealth qui ont continué après la Guerre.

Les femmes représentaient environ 40 % de la main-d'œuvre totale connue du bureau de cryptographie, reflétant les changements importants qui se produisaient dans les milieux de travail canadiens pendant la guerre.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, met en valeur les personnes, les lieux et les événements d'importance historique nationale qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens, notamment les jeunes, à tisser des liens avec leur passé. Le processus de désignation mené dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur les nominations présentées par le public. À ce jour, plus de 2 200 désignations ont été faites dans l'ensemble du pays.

Les désignations historiques nationales illustrent les moments déterminants de l'histoire du Canada. Ensemble, elles racontent qui nous sommes et permettent d'établir des liens avec notre passé, ce qui nous aide à acquérir une meilleure compréhension de nous-mêmes, des autres et de notre pays. Les lieux patrimoniaux procurent divers avantages culturels, sociaux, économiques et environnementaux aux collectivités dans lesquelles ils se trouvent.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'ai le plaisir de commémorer l'importance historique nationale de la Sous-section de l'examen. La XU, et sa considérable main-d'œuvre de femme a permis une plus grande indépendance dans la collecte de renseignements et l'analyse des événements mondiaux, ce qui a donné lieu à la création du Centre de la sécurité des télécommunications du Canada. Jusqu'à ce jour, l'expertise du Canada en matière de sécurité nationale remonte à la compétence et au savoir-faire de la XU même si les technologies de télécommunications ont progressé de façon spectaculaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Les désignations historiques reflètent le patrimoine riche et diversifié du Canada, et j'invite tous les Canadiens à se renseigner sur la Sous-section de l'examen et son importante contribution à l'histoire de notre pays. »

L'honorable Mona Fortier

Présidente du Conseil du Trésor et députée d'Ottawa-Vanier

La Sous-section de l'examen a été en fonction de juin 1941 jusqu'à sa dissolution en août 1945.

Le manoir de style édouardien où se trouvait la Sous-section de l'examen a été démoli dans les années 1960 pour la construction de l'immeuble à appartements qui se trouve actuellement à côté de la maison Laurier . Il avait été construit en 1903 pour John Edwards, magnat du bois d' Ottawa .

. Il avait été construit en 1903 pour John Edwards, magnat du bois d' . Fondée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des lieux, des personnages et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets d'importance historique nationale soient reconnus et que ces histoires importantes soient transmises aux Canadiens.

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des lieux, des personnages et des événements qui ont marqué l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets d'importance historique nationale soient reconnus et que ces histoires importantes soient transmises aux Canadiens. La grande majorité des candidatures soumises à l'examen de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada proviennent de membres du public. Pour présenter une demande de désignation visant un personnage, un lieu ou un événement de votre collectivité et obtenir de plus amples renseignements sur le processus, veuillez visiter le site Web de Parcs Canada à https://www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc/ncp-pcn/application.

