Rawson a été un des premiers limnologues professionnels au Canada, qui a joué un rôle fondamental dans l'établissement des sciences de l'eau douce au Canada

SASKATOON, SK, le 8 mars 2023 /CNW/ - Les personnes historiques nationaux ont apporté une contribution durable à l'histoire du Canada et offrent aux Canadiens et aux Canadiennes l'occasion d'en apprendre davantage sur notre histoire variée.

Aujourd'hui, Parcs Canada et la Commission des lieux et monuments historiques du Canada ont commémoré l'importance historique nationale de Donald Strathearn Rawson par une cérémonie de dévoilement d'une plaque à l'Université de la Saskatchewan.

Pendant les 33 années qu'il a passées à l'Université de la Saskatchewan au département de biologie, dont plus d'une décennie à titre de chef du département, M. Rawson s'est spécialisé dans le domaine émergent de la limnologie. Il a mené des études scientifiques sur les écosystèmes lacustres, examinant comment de multiples facteurs environnementaux influencent l'état des lacs et les populations de poissons. Il a notamment réalisé des études scientifiques détaillées des Grands Lacs du Nord-Ouest et a ainsi contribué aux débuts d'une pêche commerciale lucrative dans le Grand lac des Esclaves. Son travail novateur est à l'origine de l'indice morphoédaphique, un important outil scientifique utilisé pour estimer la productivité du poisson dans les eaux intérieures.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires aux Canadiens, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada. Le processus de commémoration repose en grande partie sur les candidatures présentées par le public. À ce jour, plus de 2 000 désignations ont été faites. Pour nominer une personne, un endroit ou un événement historique dans votre communauté, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour plus d'information : https://www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc/ncp-pcn/application.

Citation

« Pionnier dans son domaine, M. Rawson a mené des recherches scientifiques de pointe qui ont eu des répercussions durables qui sont toujours d'actualité. Ses travaux l'ont amené dans de nombreux parcs nationaux de l'Ouest canadien, notamment ceux de Prince Albert, du Mont-Riding et des montagnes, et ont contribué à la gestion de la recherche sur les pêches dans tout le pays. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Faits en bref

La limnologie est l'étude des eaux intérieures en tant que systèmes écologiques.

En 1928, Donald Rawson se joint au Département de biologie de l'Université de la Saskatchewan , dont il est directeur de 1949 à 1961.

se joint au Département de biologie de l'Université de la , dont il est directeur de 1949 à 1961. En collaboration avec des partenaires autochtones, des intervenants et d'autres ordres de gouvernement, le Canada s'est engagé à protéger la biodiversité et à assurer la conservation de 25 % de ses terres et de ses eaux intérieures, ainsi que de 25 % de ses zones marines et côtières d'ici 2025, puis d'atteindre 30 % d'ici 2030.

s'est engagé à protéger la biodiversité et à assurer la conservation de 25 % de ses terres et de ses eaux intérieures, ainsi que de 25 % de ses zones marines et côtières d'ici 2025, puis d'atteindre 30 % d'ici 2030. Fondée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance nationale des lieux, des personnes et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada .

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance nationale des lieux, des personnes et des événements qui ont marqué l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les sujets d'importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont partagées avec les Canadiens et les Canadiennes.

Document connexe

Document d'information : Donald Strathearn Rawson (1905-1961)

Liens connexes

Agence Parcs Canada

Commission des lieux et monuments historiques du Canada

Cadre pour l'histoire et la commémoration

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Audra Norek, Agente des politiques des ressources culturelles, Unité de gestion du Sud de la Saskatchewan, Parcs Canada, 306-740-8709, [email protected]; Relations avec les médias, Agence Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]