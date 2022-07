QUÉBEC , le 15 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, et l'honorable Filomena Tassi, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, ont annoncé que le gouvernement du Canada a conclu un nouveau contrat avec GlaxoSmithKline (GSK) aux fins de la préparation continue en cas de pandémie de grippe.

Le gouvernement du Canada maintient des contrats pour la préparation à la vaccination en cas de pandémie de grippe et avait une entente avec GSK pour la fourniture de vaccins contre la grippe pandémique et saisonnière depuis 2001. Les pandémies de grippe sont des événements imprévisibles, mais récurrents qui surviennent lorsqu'une nouvelle souche du virus de la grippe émerge, se propage largement et provoque une épidémie. Historiquement, elles se sont produites tous les 11 à 40 ans, la plus récente étant la grippe H1N1 de 2009.

Grâce à cette nouvelle entente entrant en vigueur le 1er juillet 2022, GSK réserve une capacité de production locale et de livraison de vaccins contre la grippe saisonnière et pandémique, pour une période initiale de quatre ans, avec une possibilité de prolongation allant jusqu'à cinq périodes supplémentaires d'un an. Le contrat comprendra une option permettant d'acheter jusqu'à 80 millions de doses de vaccin antigrippal en cas de pandémie. Le contrat garantit également la fourniture d'au moins 4 millions de doses de vaccin contre la grippe saisonnière par an, qui seront utilisées dans le cadre de programmes de vaccination financés par les fonds publics. Les premières livraisons du vaccin contre la grippe saisonnière dans le cadre du contrat sont prévues en septembre-octobre 2022.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger la santé et la sécurité de l'ensemble de la population canadienne. Ce contrat nous aidera à assurer un accès aux vaccins contre la grippe saisonnière et la grippe pandémique, si nécessaire. Cette démarche est un élément important des efforts que déploie le Canada pour appuyer la préparation aux pandémies de grippe, alors que les efforts de lutte contre la pandémie de COVID-19 se poursuivent.

« L'immunisation est le moyen le plus efficace de prévenir les maladies et les décès causés par la grippe. Notre gouvernement s'est engagé à maintenir un accès continu à des vaccins contre la grippe pandémique, produits ici au Canada. Ce contrat renouvelle notre relation de longue date avec GlaxoSmithKline, et nous permettra d'être prêts à protéger les Canadiens et Canadiennes en cas de pandémie de grippe. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Tandis que nous continuons à répondre à la pandémie de COVID-19 et à en tirer des leçons, la nécessité de la préparation à la vaccination se confirme plus que jamais. Dans cette optique, nous nous réjouissons de maintenir notre soutien à la préparation continue en cas de pandémie au Canada en garantissant un accès à des vaccins contre la grippe pandémique grâce à un approvisionnement national, ainsi qu'à des doses de vaccins contre la grippe saisonnière en vue de la saison grippale de l'automne. »

L'honorable Filomena Tassi

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Notre gouvernement est résolu à restaurer notre capacité de biofabrication pour assurer un approvisionnement national en médicaments critiques qui protégeront la santé et la sécurité des personnes au Canada. L'annonce d'aujourd'hui nous garantit un Canada prêt à faire face à d'autres pandémies, en plus de la création d'emplois bien rémunérés ici même. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Nous sommes fiers de poursuivre notre travail avec le gouvernement du Canada pour fournir nos vaccins aux fins de la préparation du Canada en cas de pandémie et de la lutte contre la grippe saisonnière. La COVID-19 a montré au monde entier l'importance de l'immunisation et de la préparation en cas de pandémie. Ce contrat réserve la production et la livraison futures de vaccins contre la grippe pandémique et saisonnière, permettant ainsi une réponse rapide pour aider à protéger les Canadiennes et les Canadiens. »

Peter Fonyodi

Chef de l'unité commerciale des vaccins, GSK Canada

Faits en bref

Depuis 2001, le gouvernement a conclu un contrat avec GlaxoSmithKline (GSK) ou ses prédécesseurs au Canada , pour assurer un approvisionnement national en vaccins contre la grippe pandémique suffisant pour vacciner toute la population canadienne.

, pour assurer un approvisionnement national en vaccins contre la grippe pandémique suffisant pour vacciner toute la population canadienne. Des épidémies de grippe saisonnière se produisent tous les ans. L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) surveille l'activité grippale tout au long de l'année et elle a continué de le faire tout au long de la pandémie de COVID-19 grâce à son programme de surveillance ÉpiGrippe.

(ASPC) surveille l'activité grippale tout au long de l'année et elle a continué de le faire tout au long de la pandémie de COVID-19 grâce à son programme de surveillance ÉpiGrippe. Le vaccin contre la grippe est le meilleur moyen de prévenir la grippe et de réduire la probabilité et la gravité des complications liées à la grippe, même chez les personnes en bonne santé. Il peut vous protéger en cas d'exposition au virus de la grippe, en vous empêchant d'avoir la grippe ou en réduisant votre risque de devenir gravement malade.

