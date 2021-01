GATINEAU, QC, le 26 janv. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à trouver des approches modernes et novatrices d'approvisionnement qui créent des avantages sur le plan économique et social pour les Canadiennes et les Canadiens.

Aujourd'hui, l'honorable Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé que la Province de la Colombie-Britannique avait signé une entente avec Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) afin de participer à l'Initiative canadienne d'approvisionnement collaboratif, ce qui permettra à la Province d'utiliser les offres à commandes du gouvernement fédéral pour acheter certains produits.

L'Initiative canadienne d'approvisionnement collaboratif fait partie du plan Mieux acheter, la stratégie de SPAC pour moderniser les pratiques en matière d'approvisionnement. Cette initiative rassemble le pouvoir d'achat du gouvernement fédéral, des provinces, des territoires et des municipalités pour permettre de faire l'achat de biens plus facilement et d'éviter certaines lourdeurs administratives, tout en bénéficiant de prix négociés par le gouvernement du Canada.

Les fournisseurs, parmi lesquels figurent des petites et moyennes entreprises, se font déjà concurrence pour l'obtention d'une grande variété de contrats avec divers paliers de gouvernement. L'approvisionnement collaboratif facilite la vente à divers paliers de gouvernements et l'expansion des marchés de ces fournisseurs.

Avec l'ajout de la Colombie-Britannique, 9 provinces et 3 territoires se sont maintenant joints à cette initiative, en plus de 80 municipalités, 28 institutions universitaires, 19 commissions scolaires et 20 organisations sociales ou du domaine de la santé qui participent par l'entremise de leur province ou territoire respectif. Des biens comme du papier écologique, des fournitures de bureau, des radios et des pneus sont achetés grâce aux ententes signées.

Citations

« Services publics et Approvisionnement Canada travaille à la modernisation et à l'amélioration de ses partenariats avec les provinces, les territoires et les municipalités. Depuis son lancement en 2015, l'Initiative canadienne d'approvisionnement collaboratif a pris de l'expansion dans tout le pays en plus d'accroître le nombre de produits qui peuvent être achetés grâce à elle. Nous continuerons de collaborer avec tous les paliers de gouvernement afin de stimuler l'économie de l'ensemble du Canada. »



L'honorable Anita Anand

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Les marchés publics jouent un rôle clé dans le développement économique et le façonnement de collectivités saines et fortes. Cette entente montre comment les gouvernements travaillent ensemble afin de fournir des biens et des services dont les gens ont besoin et sur lesquels ils comptent. Par ce partenariat, nous économiserons et gagnerons du temps tout en créant des possibilités d'affaires pour les gens et les entreprises ici en Colombie-Britannique et dans tout le Canada ».

L'honorable Lisa Beare

Ministre des Services aux citoyens de la Colombie-Britannique

Les faits en bref

De 2019 à 2020, les participants à l'Initiative canadienne d'approvisionnement collaboratif ont acheté des biens d'une valeur totalisant 7,5 millions de dollars (dont de l'équipement médical, des fournitures de bureau, des véhicules et des appareils de dépistage pour les patrouilles routières) par l'entremise des mécanismes d'approvisionnement de SPAC.

Jusqu'à maintenant, l'initiative propose 158 offres à commandes conclues avec un total de 134 fournisseurs uniques, dont 85 % sont des petites et moyennes entreprises.

La Colombie-Britannique se joint à 11 provinces et territoires qui participent déjà à l'Initiative canadienne d'approvisionnement collaboratif : Terre-Neuve-et- Labrador , le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard, l' Ontario , le Manitoba , la Saskatchewan , l' Alberta , le Yukon , les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut .

, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard, l' , le , la , l' , le , les Territoires du Nord-Ouest et le . Des municipalités, des institutions universitaires, des écoles et des hôpitaux peuvent aussi participer à l'initiative, et 156 de ces organisations y participent déjà.

Une offre à commandes n'est pas un contrat. Il s'agit d'une entente avec un fournisseur pour fournir au gouvernement du Canada un bien ou un service à un prix prédéterminé pour une période définie, selon les besoins.

un bien ou un service à un prix prédéterminé pour une période définie, selon les besoins. L'utilisation des offres à commandes pour accéder au catalogue de SPAC est optionnelle. Les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations telles que les municipalités, les institutions universitaires, les écoles et les hôpitaux peuvent choisir de se servir de ces offres à commandes dans la mesure où cela les avantage.

