QUÉBEC, le 21 mars 2025 /CNW/ - Au Canada, une personne sur 12 est atteinte d'une maladie rare, et pour la plupart, le coût des traitements est hors de portée. Les Canadiennes et les Canadiens ont droit à un système de santé qui leur donne accès en temps opportun à des services de santé et à des médicaments de qualité, y compris à des médicaments efficaces pour les maladies rares, peu importe où ils vivent ou leur capacité de payer.

Aujourd'hui, l'honorable Kamal Khera, ministre de la Santé du Canada, a annoncé un accord avec le Québec qui prévoit un investissement de plus de 305 millions de dollars pour soutenir l'accès aux médicaments nouveaux et existants, le diagnostic précoce et le dépistage des maladies rares, ainsi que le Plan d'action québécois sur les maladies rares 2023-2027. Cet accord permettra l'amélioration de l'accès aux soins pour les Québécoises et les Québécois, et ce, conformément aux priorités du Québec.

Le gouvernement du Canada demeure déterminé à travailler avec les provinces et les territoires pour améliorer les soins de santé pour toute la population canadienne, y compris l'accès à des médicaments d'ordonnance abordables, et pour obtenir de meilleurs résultats en matière de santé pour tous.

« La conclusion de cet accord pose un jalon déterminant dans nos efforts en vue de consolider le système de santé publique au Québec. Ce financement fédéral permettra d'améliorer l'accessibilité financière et l'accès aux médicaments, au diagnostic précoce et au dépistage, afin que les personnes atteintes de maladies rares dans la province soient assurées des meilleurs résultats possibles en matière de santé. »

L'honorable Kamal Khera

Ministre de la Santé

« Je suis heureux de souligner la signature de l'entente avec le gouvernement fédéral pour les maladies rares, qui représente plus de 300 millions sur une période de trois ans, et ce, sans conditions. Cette entente permettra d'investir pour améliorer l'accès aux soins pour les Québécois, ce qui est la priorité de notre gouvernement. Rappelons que le Québec s'impose comme chef de file en termes de soins des maladies rares, notamment grâce à la Politique québécoise pour les maladies rares et la Stratégie québécoise des sciences de la vie, qui sont uniques au Québec. »

Christian Dubé

Ministre de la Santé

En mars 2023, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement maximal de 1,5 milliard de dollars sur trois ans pour appuyer la Stratégie nationale sur les médicaments pour les maladies rares, dont la somme maximale de 1,4 milliard de dollars allouée aux accords bilatéraux avec les provinces et les territoires pour favoriser l'accès des patients atteints de maladies rares aux traitements le plus tôt possible, afin d'améliorer leur qualité de vie.

a annoncé un investissement maximal de 1,5 milliard de dollars sur trois ans pour appuyer la Stratégie nationale sur les médicaments pour les maladies rares, dont la somme maximale de 1,4 milliard de dollars allouée aux accords bilatéraux avec les provinces et les territoires pour favoriser l'accès des patients atteints de maladies rares aux traitements le plus tôt possible, afin d'améliorer leur qualité de vie. Les coûts des traitements novateurs contre les maladies rares peuvent varier de 100 000 $ à plus de 4 millions de dollars par année.

