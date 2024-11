Les accords viseront à augmenter les salaires des aides de maintien à domicile et à améliorer l'accès aux médicaments contre les maladies rares, ainsi que l'accessibilité financière à ces médicaments.

ST. JOHN'S, NL, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Les Canadiennes et les Canadiens ont droit à un système de soins de santé qui leur permet d'accéder rapidement à des services de santé et à des médicaments de qualité, quel que soit leur lieu de résidence ou leur capacité à payer. Le gouvernement du Canada est conscient que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux doivent déployer des efforts concertés et collaboratifs pour améliorer les soins de santé de la population, notamment par l'apport d'un meilleur soutien aux travailleurs de la santé et la garantie d'un accès aux médicaments pour tous.

L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé du Canada, l'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique et l'honorable John Hogan, c.r., ministre de la Santé et des Services communautaires de Terre-Neuve-et-Labrador, annoncent aujourd'hui 47 millions de dollars en fonds fédéraux dans le cadre des deux accords bilatéraux à l'appui des résidents de Terre-Neuve-et-Labrador.

Le premier accord porte sur une modification à l'accord bilatéral pour vieillir dans la dignité, annoncé en mai 2024 par lequel le gouvernement du Canada versera plus de 25 millions de dollars de nouveaux fonds au cours des cinq prochaines années afin d'apporter un soutien aux aides de maintien à domicile. Grâce à cet accord, Terre-Neuve-et-Labrador financera des augmentations salariales pour 6 000 aides de maintien à domicile travaillant pour des agences. Les aides de maintien à domicile sont des PSSP qui soutiennent la vie quotidienne des membres de leur clientèle en leur offrant du soutien personnel, du soutien comportemental et du soutien à domicile pour les aider à conserver leur autonomie et à vieillir chez elles en toute sécurité. Terre-Neuve-et-Labrador est la première administration provinciale ou territoriale à annoncer une augmentation du salaire de ces travailleurs.

En outre, par le biais de l'accord qui vise l'accès aux médicaments contre les maladies rares, le gouvernement du Canada accordera 22 millions de dollars sur 3 ans pour améliorer l'accès aux médicaments pour les maladies rares, le diagnostic précoce et le dépistage. Il commencera par financer l'accès de la province à deux médicaments dans le cadre de la stratégie nationale pour les maladies rares. On parle notamment de ces médicaments :

- Poteligeo, pour le traitement du mycose fongoïde ou du syndrome de Sézary; et,

- Oxlumo, pour le traitement de l'hyperoxalurie de type 1, sera mis à la disposition des résidents de Terre-Neuve-et-Labrador.

Au Canada, une personne sur douze vit avec une maladie rare. Bien qu'il en existe des milliers, des traitements existent pour un faible pourcentage d'entre elles. Et pour la plupart des malades, le coût de ces traitements est hors de portée.

Les noms des autres médicaments figurant sur la liste commune seront publiés en ligne, un par un, au fur et à mesure que l'Alliance pharmaceutique pancanadienne conclura ses négociations sur les prix de chaque médicament. En outre, Terre-Neuve-et-Labrador s'engage par cet accord à collaborer avec le Canada et d'autres provinces et territoires à la mise au point et à la mise en œuvre d'un plan d'amélioration du dépistage et du diagnostic des maladies rares.

Le gouvernement du Canada est résolu à collaborer avec les provinces et les territoires pour l'amélioration de la santé de la population canadienne. Ceci se traduit par l'amélioration du recrutement et du maintien en poste des aides de maintien à domicile et de l'accès à des médicaments sur ordonnance abordables. Ces efforts renforceront nos effectifs dans le domaine de la santé et protègeront la qualité des soins offerts aux membres des populations vulnérables, ce qui favorisera la résilience et l'équité au sein du système de santé au bénéfice de tout le monde au Canada.

« En parvenant à ces accords, nous franchissons une nouvelle étape dans nos efforts de collaboration visant à mettre en place un système de santé publique plus solide pour les habitants de Terre-Neuve-et-Labrador. Les aides de maintien à domicile et les titulaires de professions connexes prodiguent des soins empreints de compassion et de dignité et méritent une juste rémunération pour le rôle essentiel qu'ils jouent au sein de nos communautés. Par ailleurs, cet accord en faveur des médicaments pour les maladies rares facilitera l'accès aux médicaments, aux diagnostics précoces et au dépistage, afin que les personnes atteintes de maladies rares à Terre-Neuve-et-Labrador obtiennent les meilleurs résultats possibles sur le plan de la santé. »

« Les préposés aux services de soutien personnel sont des héros méconnus. Ils nous aident, ainsi que nos proches et nos voisins, dans les moments les plus vulnérables. C'est pourquoi nous leur accordons une augmentation de salaire, en reconnaissance de leur travail acharné. »

« Notre gouvernement améliore l'accès aux soins de santé, conformément aux recommandations de l'Accord sur la santé pour Terre-Neuve-et-Labrador., pour tous les résidents de la province. Nous sommes heureux de collaborer avec le gouvernement du Canada pour rendre les médicaments contre les maladies rares plus accessibles aux Terre-Neuviens et aux Labradoriens et ainsi reconnaître les services essentiels que fournissent les aides de maintien à domicile. »

Faits en bref

Dans le budget de 2023, le gouvernement du Canada a présenté les grandes lignes du plan « Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé pour les Canadiens », au moyen duquel il investit près de 200 milliards de dollars sur dix ans, dont 46,2 milliards de dollars de fonds nouveaux pour les provinces et les territoires, afin d'améliorer les soins de santé offerts à la population canadienne. Il prévoit une enveloppe de 25 milliards de dollars qui est répartie dans le cadre d'accords bilatéraux personnalisés visant à répondre aux besoins particuliers des populations et à tenir compte des considérations géographiques dans quatre domaines prioritaires communs en matière de santé :

a présenté les grandes lignes du plan « Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé pour les Canadiens », au moyen duquel il investit près de 200 milliards de dollars sur dix ans, dont 46,2 milliards de dollars de fonds nouveaux pour les provinces et les territoires, afin d'améliorer les soins de santé offerts à la population canadienne. Il prévoit une enveloppe de 25 milliards de dollars qui est répartie dans le cadre d'accords bilatéraux personnalisés visant à répondre aux besoins particuliers des populations et à tenir compte des considérations géographiques dans quatre domaines prioritaires communs en matière de santé : élargir l'accès aux services de santé familiale, y compris dans les régions rurales et éloignées;



soutenir les travailleurs de la santé et réduire les arriérés;



accroître le soutien lié à la santé mentale et à la consommation de substances;



moderniser les systèmes de santé au moyen de données de santé et d'outils numériques.

Sur une période de dix ans (de 2023-24 à 2032-33), le gouvernement du Canada investira environ 805 millions de dollars en fonds fédéraux pour aider à améliorer les soins de santé pour les Terre-Neuviens et les Labradoriens, ce qui inclut 32 millions de dollars qui ont déjà été engagés pour la santé mentale et la consommation de substances dans le cadre de l'Énoncé de principes communs sur les priorités partagées en santé de 2017.

investira environ 805 millions de dollars en fonds fédéraux pour aider à améliorer les soins de santé pour les Terre-Neuviens et les Labradoriens, ce qui inclut 32 millions de dollars qui ont déjà été engagés pour la santé mentale et la consommation de substances dans le cadre de l'Énoncé de principes communs sur les priorités partagées en santé de 2017. Le plan « Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé pour les Canadiens » présente aussi les grandes lignes d'un investissement de 1,709 milliard de dollars sur cinq ans pour offrir des augmentations salariales aux préposés aux services de soutien à la personne (PSSP) et aux titulaires de professions connexes, ainsi que pour soutenir d'autres mesures de recrutement et de maintien en poste des PSSP.

Les provinces et les territoires auront accès à ce financement au moyen de la modification de leur accord pour vieillir dans la dignité, ce qui prolongera aussi la durée de cet accord d'un an (jusqu'en 2028-2029). La modification concernant les PSSP a été ajoutée à l'accord et au plan d'action pour vieillir dans la dignité de Terre-Neuve-et-Labrador.

Les accords pour vieillir dans la dignité incluent également un financement de 2,4 milliards de dollars sur quatre ans (soit 600 millions de dollars par année pour les exercices 2023-2024 à 2026-2027), prévu au budget de 2017, pour améliorer l'accès aux soins à domicile et en milieu communautaire, ainsi qu'une somme de 3 milliards de dollars sur cinq ans (soit 600 millions de dollars par année pour les exercices 2023-2024 à 2027-2028), prévue au budget de 2021, pour les soins de longue durée en vue de l'application de normes dans les établissements de soins de longue durée ainsi que pour favoriser la stabilité de la

main-d'œuvre.

main-d'œuvre. Le Plan d'action pour vieillir dans la dignité décrit comment le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador investira les fonds fédéraux pour la période de cinq ans. La province bénéficiera ainsi d'un investissement fédéral d'un montant d'environ 78 millions de dollars pour les années 2023-24 à 2027-28.

d'action pour vieillir dans la dignité décrit comment le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador investira les fonds fédéraux pour la période de cinq ans. La province bénéficiera ainsi d'un investissement fédéral d'un montant d'environ 78 millions de dollars pour les années 2023-24 à 2027-28. Les provinces et les territoires peuvent apporter des modifications pour répondre aux besoins particuliers de leurs populations et tenir compte des considérations géographiques. Lorsque les salaires sont relativement élevés ou qu'ils ont été augmentés de façon considérable au cours des dernières années, les provinces et les territoires peuvent utiliser les fonds fédéraux pour faire avancer d'autres mesures non salariales liées au recrutement et au maintien en poste.

Pour soutenir les services de santé familiale; les travailleurs de la santé et la réduction des arriérés; les services de santé mentale et de consommation de substances; et la modernisation des systèmes de données de santé, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador ont également signé un accord triennal pour travailler ensemble ainsi qu'un plan d'action, qui ont été annoncés le 25 mars 2024.

et Terre-Neuve-et-Labrador ont également signé un accord triennal pour travailler ensemble ainsi qu'un plan d'action, qui ont été annoncés le 25 mars 2024. En mars 2023, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement maximal de 1,5 milliard de dollars sur trois ans pour soutenir la Stratégie nationale sur les médicaments pour les maladies rares, y compris un montant maximal de 1,4 milliard de dollars pour des accords bilatéraux avec les provinces et les territoires afin d'aider les patients atteints de maladies rares à accéder à des traitements le plus tôt possible, en vue d'une meilleure qualité de vie.

a annoncé un investissement maximal de 1,5 milliard de dollars sur trois ans pour soutenir la Stratégie nationale sur les médicaments pour les maladies rares, y compris un montant maximal de 1,4 milliard de dollars pour des accords bilatéraux avec les provinces et les territoires afin d'aider les patients atteints de maladies rares à accéder à des traitements le plus tôt possible, en vue d'une meilleure qualité de vie. Les traitements innovants pour les maladies rares coûtent entre 100 000 et plus de 4 millions de dollars par an.

