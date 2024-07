Les accords se traduiront par des augmentations salariales pour les préposés aux services de soutien à la personne et par une amélioration de l'accès aux médicaments contre les maladies rares ainsi que de l'abordabilité de ces médicaments

VANCOUVER, BC, le 23 juill. 2024 /CNW/ - Les Canadiens et les Canadiennes méritent d'avoir un système de santé qui leur donne accès en temps opportun à des services de santé et à des médicaments de qualité, indépendamment de leur lieu de résidence ou de leur capacité à payer. Le gouvernement du Canada reconnaît que des efforts concertés et collaboratifs des gouvernements au niveau fédéral, provincial et territorial sont requis pour améliorer les soins de santé offerts à la population canadienne, y compris au moyen d'un meilleur soutien des travailleurs de la santé et d'un accès aux médicaments garanti pour tous.

C'est pourquoi l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé du Canada, et l'honorable Adrien Dix, ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, annoncent aujourd'hui un investissement fédéral de 426 millions de dollars dans le contexte de deux accords bilatéraux à l'appui de la santé pour les personnes de la C.-B.

Au moyen de l'accord pour vieillir dans la dignité, à l'appui des préposés aux services de soutien à la personne, aussi appelés assistants en soins de santé (HCA) en Colombie-Britannique, le gouvernement du Canada versera un nouveau financement de plus de 232 millions de dollars à investir au cours des cinq prochaines années pour aider la Colombie-Britannique à compenser la rémunération de près de 13 000 HCA équivalents à des temps pleins, travaillant dans des résidences-services ou des foyers de soins de longue durée financés par l'État. Ceci est un amendement à l'accord annoncé en février 2024. De longue date, les HCA fournissent aux membres de la population canadienne un soutien essentiel pour vivre et vieillir dans la dignité. Leur travail dévoué en première ligne pendant la pandémie de COVID-19 est un exemple particulièrement frappant. Au moyen de ce partenariat, la Colombie-Britannique pourra améliorer le recrutement et le maintien en poste de ces travailleurs en leur garantissant de meilleures augmentations salariales et avantages sociaux.

De plus, au moyen de l'accord à l'appui des médicaments contre les maladies rares, le gouvernement du Canada versera 194 millions de dollars pour améliorer l'accès aux médicaments contre les maladies rares ainsi que le dépistage et le diagnostic précoce de ces maladies. La première étape est le versement de financement pour appuyer la province en fournissant un accès à deux médicaments dans le contexte de la Stratégie nationale visant les médicaments pour le traitement des maladies rares.

Au Canada, 1 personne sur 12 vit avec une maladie rare. Il y a des milliers de maladies rares, mais il n'existe malheureusement de traitements que pour un faible pourcentage d'entre elles. Pour la plupart des personnes qui vivent avec ces maladies, ces traitements sont hors de portée en raison de leur coût.

Les ministres annoncent aujourd'hui que la population britanno-colombienne aura maintenant accès à Poteligeo, pour le traitement du mycosis fongoïde ou du syndrome de Sézary, et à Oxlumo, pour le traitement de l'hyperoxalurie primaire de type 1. Il s'agit des deux premiers médicaments de la liste commune de nouveaux médicaments, mise au point avec les provinces et les territoires au cours de la dernière année, à faire l'objet d'une annonce.

Les noms des autres médicaments figurant dans la liste commune seront publiés en ligne, médicament par médicament, au fur et à mesure que l'Alliance pharmaceutique pancanadienne conclura des négociations de prix pour chaque médicament. En outre, la Colombie-Britannique promet par le biais de cet accord de collaborer avec le Canada et d'autres provinces et territoires à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un plan d'amélioration du dépistage et du diagnostic des maladies rares.

Le gouvernement du Canada demeure résolu à travailler avec les provinces et les territoires en vue d'améliorer les soins de santé pour l'ensemble de la population canadienne, y compris l'accès à des médicaments sur ordonnance abordables, ainsi que d'améliorer les résultats sur la santé pour tout le monde.

« Conclure ces accords marque une autre étape de nos efforts collaboratifs en vue de renforcer le système de santé public pour les personnes de la C.-B. Les assistants en soins de santé jouent un rôle clé en aidant les personnes qui ont besoin de soins de longue durée à vivre et à vieillir dans la dignité, et ils méritent d'être rémunérés de façon équitable. De plus, ce tout premier accord à l'appui des médicaments contre les maladies rares améliorera l'accès aux médicaments ainsi que le dépistage et le diagnostic précoce afin que les personnes qui vivent avec des maladies rares en C.-B. puissent bénéficier des meilleurs résultats possibles en ce qui concerne leur santé . »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« Nous sommes déterminés à faire de notre province le meilleur endroit pour travailler dans le secteur des soins de santé et pour recevoir des soins. Grâce à ces accords bilatéraux, nous relevons la norme en matière de salaires et d'avantages sociaux pour nos assistants en soins de santé, qui continuent à fournir des soins vitaux aux personnes âgées et à rendre des médicaments coûteux plus accessibles aux personnes atteintes de maladies rares. Il s'agit d'investir dans les personnes et de construire un système de santé plus fort et plus équitable qui fonctionne pour tout le monde, les patients comme les fournisseurs. »

L'honorable Adrian Dix

Ministre de la Santé de la Colombie-Britannique

« Notre gouvernement s'est engagé à travailler avec ses partenaires provinciaux pour résoudre les problèmes importants que les Canadiennes et les Canadiens nous ont confiés. Grâce à des accords bilatéraux historiques comme celui-ci, nos gouvernements font un pas de plus sur notre chemin commun pour garantir aux personnes de la C.-B. un système de santé public véritablement résilient et plus fort. Grâce à cet accord nouvellement signé, nous donnerons aux travailleurs de la santé les moyens d'aider correctement les personnes qui ont besoin de soins à domicile ou de longue durée à vivre et à vieillir dans la dignité, car nous savons qu'ils sont l'épine dorsale de notre société et qu'ils fournissent des soins essentiels à chacun d'entre nous. De plus, grâce à cet accord, nos gouvernements améliorent l'accès aux médicaments, au diagnostic précoce et au dépistage des maladies rares afin que chaque personne puisse bénéficier des meilleurs résultats possibles en matière de santé. »

Taleeb Noormohamed

Député de Vancouver Granville et secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien

« Les assistants en soins de santé jouent un rôle essentiel dans tous les environnements de soins, notamment en fournissant des soins et des services d'une importance capitale aux personnes âgées vivant dans des établissements de soins de longue durée ou d'aide à la vie autonome. Cet investissement permettra d'attirer et de retenir davantage de personnes dans cette carrière et d'accroître la main-d'œuvre. Il s'agit d'une nouvelle étape vers l'amélioration des soins aux personnes âgées, qui leur permettra de vieillir dans la dignité, près de leurs proches, et je suis reconnaissante envers le gouvernement fédéral pour son soutien et son partenariat dans ce domaine. »

Harwinder Sandhu

Secrétaire parlementaire pour les services aux aînés les soins de longue durée de la Colombie-Britannique

Le budget de 2023 présentait le plan Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé au Canada , au moyen duquel le gouvernement du Canada investit plus de 200 milliards de dollars sur dix ans, dont 46,2 milliards de dollars de fonds nouveaux pour les provinces et les territoires, afin d'améliorer les soins de santé offerts à la population canadienne. Il prévoit une enveloppe de 25 milliards de dollars qui est répartie dans le cadre d'accords bilatéraux personnalisés conclus avec les provinces et les territoires de manière à répondre aux besoins particuliers des populations et à tenir compte des considérations géographiques dans quatre domaines prioritaires communs en matière de santé : élargir l'accès aux services de santé familiale, y compris dans les régions rurales et éloignées; soutenir les travailleurs de la santé et réduire les arriérés; accroître le soutien lié à la santé mentale et à la consommation de substances; moderniser les systèmes de santé au moyen de données de santé et d'outils numériques.

, au moyen duquel le gouvernement du investit plus de 200 milliards de dollars sur dix ans, dont 46,2 milliards de dollars de fonds nouveaux pour les provinces et les territoires, afin d'améliorer les soins de santé offerts à la population canadienne. Il prévoit une enveloppe de 25 milliards de dollars qui est répartie dans le cadre d'accords bilatéraux personnalisés conclus avec les provinces et les territoires de manière à répondre aux besoins particuliers des populations et à tenir compte des considérations géographiques dans quatre domaines prioritaires communs en matière de santé : Le plan Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé au Canada présente aussi les grandes lignes d'un investissement de 1,709 milliard de dollars sur cinq ans pour offrir des augmentations salariales aux préposés aux services de soutien à la personne et aux titulaires de professions connexes, ainsi que pour soutenir d'autres mesures de recrutement et de maintien en poste des préposés aux services de soutien à la personne.

présente aussi les grandes lignes d'un investissement de 1,709 milliard de dollars sur cinq ans pour offrir des augmentations salariales aux préposés aux services de soutien à la personne et aux titulaires de professions connexes, ainsi que pour soutenir d'autres mesures de recrutement et de maintien en poste des préposés aux services de soutien à la personne. Les provinces et les territoires auront accès à ce financement au moyen de la modification de leur accord pour vieillir dans la dignité, ce qui prolongera aussi la durée de cet accord d'un an (jusqu'en 2028-2029). La modification de l'accord de la Colombie-Britannique concernant les préposés aux services de soutien à la personne a été ajoutée aux versions de son accord pour vieillir dans la dignité et de son plan d'action affichées en ligne.

Les accords pour vieillir dans la dignité incluent également un financement de 2,4 milliards de dollars sur quatre ans (soit 600 millions de dollars par année pour les années financières de 2023-2024 à 2026-2027), prévu au budget de 2017, pour améliorer l'accès aux soins à domicile et en milieu communautaire, ainsi qu'une somme de 3 milliards de dollars sur cinq ans (soit 600 millions de dollars par année pour les années financières de 2023-2024 à 2027-2028), prévue au budget de 2021, pour les soins de longue durée en vue de l'application de normes dans les foyers de soins de longue durée ainsi que pour soutenir la stabilité de la main-d'œuvre.

À l'appui des quatre priorités communes en santé, le Canada et la Colombie-Britannique ont également signé un accord triennal pour travailler ensemble ainsi qu'un plan d'action, annoncés le 10 octobre 2023.

et la Colombie-Britannique ont également signé un accord triennal pour travailler ensemble ainsi qu'un plan d'action, annoncés le 10 octobre 2023. Au Canada , 1 personne sur 12 vit avec une maladie rare. Il y a des milliers de maladies rares différentes. Il n'existe pas toujours de traitements faciles à obtenir, mais même lorsque c'est le cas, ceux-ci sont souvent inabordables et hors de portée.

, 1 personne sur 12 vit avec une maladie rare. Il y a des milliers de maladies rares différentes. Il n'existe pas toujours de traitements faciles à obtenir, mais même lorsque c'est le cas, ceux-ci sont souvent inabordables et hors de portée. Le coût d'un traitement novateur contre les maladies rares peut varier de 100 000 $ à plus de quatre millions de dollars par année.

En mars 2023, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars sur trois ans à l'appui de la Stratégie nationale visant les médicaments pour le traitement des maladies rares, y compris jusqu'à 1,4 milliard de dollars versés au moyen d'accords bilatéraux avec les provinces et les territoires pour aider les personnes vivant avec des maladies rares à avoir accès aux traitements le plus rapidement possible afin d'améliorer leur qualité de vie.

a annoncé un investissement pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars sur trois ans à l'appui de la Stratégie nationale visant les médicaments pour le traitement des maladies rares, y compris jusqu'à 1,4 milliard de dollars versés au moyen d'accords bilatéraux avec les provinces et les territoires pour aider les personnes vivant avec des maladies rares à avoir accès aux traitements le plus rapidement possible afin d'améliorer leur qualité de vie. L'accord de la Colombie-Britannique sur les médicaments pour les maladies rares a été mis en ligne.

