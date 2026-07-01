Le gouvernement du Canada se réjouit de l'annonce concernant l'Eurovision

Le gouvernement du Canada se réjouit que CBC/Radio-Canada ait décidé de participer au Concours Eurovision de la chanson 2027.

GATINEAU, QC, le 1er juill. 2026 /CNW/ - Le monde de la musique et de la composition rassemble les gens, raconte nos histoires et reflète qui nous sommes en tant que Canadiens et Canadiennes. Qu'elles soient en anglais, en français ou en langues autochtones, les chansons créées par nos artistes témoignent du talent, de la créativité et des aspirations formidables du Canada.

C'est pourquoi nous salons la décision de CBC/Radio-Canada de prendre part au Concours Eurovision de la chanson 2027. Alors que nous nous efforçons de protéger et de renforcer notre culture, de nouer de nouveaux partenariats internationaux et de préserver notre souveraineté culturelle, l'Eurovision offre une plateforme sans égale pour mettre en valeur les artistes canadiens sur la scène mondiale.

Le Canada est déjà le troisième exportateur mondial de musique enregistrée. L'Eurovision nous donne la chance de tirer parti de ce succès et de présenter encore plus de talents canadiens à des auditoires internationaux.

Plus grand concours musical international, l'Eurovision rejoint des millions de spectateurs dans le monde entier. Il s'agit d'une occasion extraordinaire de célébrer la créativité, la diversité et l'excellence musicale du Canada.

Citations

« Une bonne chanson reste avec nous longtemps après l'avoir entendue. Elle nous fait ressentir quelque chose, nous rassemble et nous rappelle ce que nous partageons. Notre pays a un talent extraordinaire et j'ai hâte d'encourager le Canada à l'Eurovision 2027. »

-- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre chargé des Langues officielles

Les faits en bref

CBC/Radio-Canada est une société d'État indépendante, une organisation distincte responsable de ses propres activités quotidiennes. Cela comprend toutes les décisions relatives au journalisme, à la créativité et à la programmation.

SOURCE Patrimoine canadien

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