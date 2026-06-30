/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le député Darren Fisher soulignera l'appui du gouvernement du Canada à Canoe Kayak Canada en vue des Championnats du monde de vitesse FIC juniors et moins de 23 ans 2026 à Halifax/

Le gouvernement du Canada appuie une série de rencontres sportives internationales à travers le pays, afin d'unir la population canadienne et de mettre en valeur la force et la diversité de nos communautés.

DARTMOUNTH, NS, le 29 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Darren Fisher, député de Dartmouth-Cole Harbour, soulignera le financement accordé par le gouvernement du Canada à Canoe Kayak Canada en appui aux Championnats du monde de vitesse FIC juniors et moins de 23 ans 2026, qui se tiendront à Halifax.

L'annonce sera faite au nom de l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports).

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le mardi 30 juin 2026

HEURE :

11 h

Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 17 h, le lundi 29 juin 2026. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Bahoz Dara Aziz, Directrice des communications, Cabinet du secrétaire d'État (Sports), [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]