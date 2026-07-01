Déclaration du ministre Miller à l'occasion de la fête du Canada

Le gouvernement du Canada émet une déclaration pour souligner la fête du Canada.

OTTAWA, ON, le 1er juill. 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles a fait la déclaration suivante :

« Bonne fête du Canada!

Des rives de la Colombie-Britannique aux vastes Prairies, jusqu'à la beauté brute du Nord et aux côtes de l'Atlantique, les communautés partout au pays portent leurs histoires avec fierté - leurs héritages, leurs cultures, leurs langues et leurs liens avec le territoire.

Et malgré l'immensité de notre pays et la diversité de nos communautés, aujourd'hui, nous célébrons ce qui nous unit et les valeurs qui nous rendent fiers d'être Canadiens.

Cette année encore, nous avons vu cette unité à l'œuvre. Partout au pays, les Canadiennes et les Canadiens se sont rassemblés derrière nos athlètes, nos équipes sportives, nos artistes, nos créateurs, nos scientifiques et nos leaders. À travers leurs réalisations individuelles, comme celles de tant d'autres Canadiens, ce sont des élans de fierté et de solidarité qui nous élèvent collectivement et témoignent de la force de ce qui nous unit.

Aujourd'hui, célébrons cette fierté partagée, notre patrimoine, notre riche mosaïque culturelle ainsi que la beauté exceptionnelle de nos paysages. Rendons hommage à celles et ceux qui enrichissent nos communautés et contribuent à bâtir un Canada toujours meilleur.

Cette journée est aussi un moment privilégié pour se retrouver en famille et entre amis ou au sein de notre communauté. Je vous invite à participer aux nombreuses célébrations organisées près de chez vous et à profiter pleinement de cette fête nationale.

En cette fête du Canada, souvenons-nous de ce que nous sommes et regardons ensemble vers ce que nous pouvons bâtir : un avenir plus fort, plus inclusif et plus prospère, où tous les rêves sont possibles.

Joyeuse fête du Canada à toutes et à tous ! »

SOURCE Patrimoine canadien

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