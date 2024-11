Le gouvernement du Canada s'engage, aux côtés de partenaires internationaux, dans la promotion et la protection des droits de la personne dans le domaine du sport

GATINEAU, QC, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Le sport rend nos communautés plus dynamiques, stimule notre économie et contribue au bien-être général de ceux et celles qui le pratiquent. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada met en place un système sportif fondé sur les droits de la personne, où chacun peut profiter des bienfaits du sport.

Aujourd'hui, l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique, a annoncé que le gouvernement du Canada s'était joint au comité consultatif du Centre pour le sport et les droits de l'homme. Le Canada se joint ainsi à l'Autriche, à l'Allemagne, au Mexique, à la Slovénie, à la Suisse, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et aux États-Unis en tant que membre du comité consultatif.

Par l'entremise de ce comité consultatif, le Centre pour le sport et les droits de l'homme réunit des organisations intergouvernementales, des gouvernements, des organismes sportifs, des athlètes, des membres hôtes, des promoteurs, des diffuseurs, des porte-parole de la société civile, des syndicats et des employeurs. Ensemble, les membres de cette alliance veillent à ce que les systèmes sportifs dans le monde respectent les principes de la dignité humaine, des droits de la personne et des droits des travailleurs. Tous les membres du comité consultatif souscrivent à des principes fondamentaux (Sporting Chance Principles, en anglais seulement) et s'engagent à en faire la promotion.

En tant qu'organisme mondial voué au respect des droits de la personne, le Centre vise la création d'un milieu sportif qui respecte pleinement les droits de la personne et dans lequel toutes les parties prenantes mettent en commun leurs connaissances, renforcent leurs capacités et rendent davantage de comptes.

Le gouvernement du Canada a hâte de collaborer avec tous ses partenaires internationaux siégeant au comité consultatif afin de continuer à faire progresser les droits de la personne dans l'univers du sport.

« Le gouvernement du Canada est heureux de se joindre au comité consultatif du Centre pour le sport et les droits de l'homme. En tant que membre de ce comité, nous avons hâte d'échanger les meilleures pratiques et de collaborer avec nos partenaires internationaux pour faire avancer le dossier de la sécurité dans le sport au Canada et partout dans le monde. Il s'agit là d'une nouvelle étape importante dans le leadership du Canada en matière de promotion des droits de la personne dans l'univers du sport. »

-- L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique

« Nous sommes très heureux d'accueillir le Canada au sein du comité consultatif du Centre. Le nombre de gouvernements qui participent à nos efforts et font preuve d'engagement dans les dossiers du sport et des droits de la personne ne cesse de croître. Les États jouent un rôle central dans les politiques sportives et veillent à ce que les acteurs de l'écosystème sportif assument leurs responsabilités en matière de droits de la personne, tout en ayant eux-mêmes le devoir de protéger, de respecter et de promouvoir ces droits. Nous avons hâte de collaborer étroitement avec nos collègues du gouvernement canadien pour faire progresser les droits de la personne dans le sport au Canada et ailleurs. »

-- Mary Harvey, directrice générale, Centre pour le sport et les droits de l'homme

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada est signataire de la Déclaration de consensus du Commonwealth sur la promotion des droits de l'homme dans et par le sport de 2020.

Liens connexes

Sport Canada

COMMUNIQUÉ DU CENTRE

Comité consultatif du Centre pour le sport et les droits de l'homme

