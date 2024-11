OTTAWA, ON, le 25 nov. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, a annoncé l'octroi d'un financement pouvant s'élever à 3,5 millions de dollars sur trois ans au projet « Drive Out », une initiative menée conjointement avec l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) visant à lutter contre le crime organisé transnational lié aux véhicules.

Les vols de véhicules au Canada impliquent des groupes criminels organisés qui exercent leurs activités à l'échelle mondiale et qui sont connus pour leur implication dans l'exportation de véhicules volés à partir du Canada. Ce projet améliorera l'échange de renseignements entre les organismes d'application de la loi, les États membres et le secteur privé et renforcera l'analyse de données en vue de détecter les véhicules et les pièces de rechange volés dans le monde entier et de les retourner au Canada. Ces efforts s'appuient sur des mesures que nous prenons déjà pour détecter et intercepter les véhicules volés dans le cadre du Plan d'action national pour lutter contre le vol de véhicules.

Plus tôt cette année, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 15 millions de dollars visant à appuyer les efforts déployés par les organismes d'application de la loi pour lutter contre le vol de véhicules par l'intermédiaire du Programme de contribution pour combattre les crimes graves et le crime organisé (PCCCGCO). L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de cet engagement. De plus, nous continuons de renforcer la capacité de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en investissant 28 millions de dollars pour détecter les véhicules volés dans les conteneurs et fouiller ceux-ci, améliorer la collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux et étudier des solutions technologiques avancées.

Les déclarations de vols de véhicules ont diminué de 19 %, ce qui témoigne de nos progrès dans la lutte contre ce crime grâce au soutien continu de nos partenaires. Cette tendance à la baisse est encourageante, mais nous savons que les réseaux criminels s'adaptent rapidement. Le gouvernement du Canada et nos organismes d'application de la loi demeureront vigilants en vue de protéger les biens des Canadiens et d'assurer la sécurité des communautés.

Citations

« Le vol de véhicules est un crime qui transcende toutes les frontières. C'est pourquoi la collaboration continue entre les partenaires nationaux et internationaux des services chargés de l'application de la loi comme INTERPOL est essentielle pour retrouver les biens volés des Canadiens et Canadiennes et démanteler les groupes criminels organisés impliqués. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

« Le bureau d'INTERPOL à Ottawa compte dans ses rangs une équipe dévouée qui travaille en collaboration avec les pays membres dans le monde entier. Elle tire parti de la base de données d'INTERPOL sur les véhicules volés et offre une formation d'INTERPOL sur le renforcement des capacités de lutte contre le crime transnational lié aux véhicules. Nous nous engageons à poursuivre notre collaboration avec nos partenaires nationaux et internationaux en vue de mener une intervention coordonnée et efficace. »

- Michael Duheme, commissaire, Gendarmerie royale du Canada

«Les crimes liés aux véhicules ne concernent pas seulement les voitures volées. Il s'agit d'un phénomène bien plus complexe et bien plus dangereux. Le crime organisé utilise ces véhicules et pièces volés comme monnaie d'échange pour alimenter un réseau d'activités illégales, notamment le trafic de drogue, le passage de clandestins, le commerce d'armes et les actes de terrorisme. Ce partenariat avec le gouvernement du Canada représente un pas dans la bonne direction, puisqu'il donne aux forces de l'ordre du monde entier les moyens de s'attaquer à la source d'un crime qui va bien au-delà d'un simple vol. Ensemble, nous bâtissons un monde plus sûr.»

- Valdecy Urquiza, secrétaire général, INTERPOL

Faits en bref

La plupart des véhicules volés exportés du Canada étaient destinés à l'Afrique et au Moyen-Orient.

étaient destinés à l'Afrique et au Moyen-Orient. La base de données d'INTERPOL sur les véhicules volés, le principal outil d'application de la loi pour lutter contre les crimes liés aux véhicules, sera améliorée dans le cadre du projet « Drive Out ». Elle recense actuellement plus de 12 millions de dossiers, permettant ainsi aux services de police des pays membres d'INTERPOL de vérifier si un véhicule suspect s'y trouve et de savoir immédiatement s'il a été déclaré volé. En 2023, la base de données a permis de constater qu'environ 226 000 véhicules avaient été volés à l'échelle mondiale. Jusqu'à présent en 2024, plus de 356 millions de recherches ont été effectuées dans la base de données.

La GRC continue de traiter les notifications et les demandes internationales reçues par l'intermédiaire de la base de données d'INTERPOL sur les véhicules volés en vue de mieux retracer les véhicules volés en collaboration avec ses partenaires internationaux. De février à octobre 2024, la GRC a reçu 2 666 alertes concernant des véhicules canadiens et 491 demandes de collaboration internationale.

Cette année, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) dans des gares de triage et des ports, dépassant ainsi déjà le nombre total d'interceptions enregistré l'an passé.

(ASFC) dans des gares de triage et des ports, dépassant ainsi déjà le nombre total d'interceptions enregistré l'an passé. Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) continue de produire des communications de renseignements financiers pour les organismes d'application de la loi à l'appui des enquêtes sur le crime organisé, y compris le vol de véhicules.

(CANAFE) continue de produire des communications de renseignements financiers pour les organismes d'application de la loi à l'appui des enquêtes sur le crime organisé, y compris le vol de véhicules. Les services de police ont été encouragés à recueillir des renseignements auprès des victimes concernant les technologies de suivi présentes dans leur véhicule (c.‑à‑d. un Apple AirTag, un Tile Tracker, un Samsung SmartTracker) et à saisir ces renseignements dans le système de données du Centre d'information de la police canadienne.

Produits connexes

Liens connexes

Restez branché

Suivez Sécurité publique Canada sur X, LinkedIn et YouTube

Suivez Ne conduis pas gelé sur Facebook et Instagram

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Gabriel Brunet, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, 819-665-6527, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]