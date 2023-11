MONTRÉAL, le 10 nov. 2023 /CNW/ - Les espaces verts jouent un rôle essentiel dans le bien-être de la population canadienne. Ils permettent, entre autres, de réduire la pollution et d'atténuer le bruit des zones industrielles. De plus, l'accès à ces espaces en milieu urbain améliore concrètement la qualité de vie de la communauté locale.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et l'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée de Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique Canada pour les régions du Québec, ont annoncé un investissement pouvant atteindre 8 millions de dollars pour la protection d'espaces verts et pour l'acquisition de terrains, au besoin, par la Ville de Montréal, dans le secteur Assomption-Sud-Longue-Pointe situé dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Ce secteur renferme plusieurs zones et boisés qui présentent un fort potentiel de verdissement et de connectivités pour cette portion de l'île. L'aménagement d'espaces verts dans ce secteur de l'Est de Montréal fortement industrialisé améliorera la qualité de vie des citoyens.

Cet investissement est annoncé en marge du Sommet de l'Est du 13 novembre prochain. Cette journée dédiée à la revitalisation de l'Est de Montréal est une occasion de faire rayonner des initiatives qui viennent répondre aux enjeux du territoire afin de bâtir le futur de l'Est de Montréal.

Citations

« Par la valorisation et la protection des espaces verts, nous investissons non seulement dans la nature, mais également dans la santé et le bien-être de nos communautés. Cet engagement financier illustre notre détermination à réduire la pollution et à offrir une meilleure qualité de vie aux Montréalais. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Aujourd'hui marque une excellente nouvelle pour le quartier de Viauville et tout l'Est de Montréal! C'est aussi la réalisation d'un engagement que j'avais pris en 2021, de verdir cet espace pour les familles qui l'utilisent et surtout pour les générations futures. Les espaces protégés auront un impact positif sur la qualité de vie du quartier. »

- L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée de Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique Canada pour les régions du Québec

« La protection des espaces naturels de Montréal est non seulement essentielle à la qualité de vie de la population, elle est aussi indissociable de la transition écologique que nous devons mener. Je salue l'investissement du gouvernement du Canada pour la protection d'espaces verts dans le secteur Assomption-Sud-Longue-Pointe, un secteur historiquement minéralisé et industrialisé. Ces espaces verts nous permettront de respecter les engagements pris lors de la COP15 en matière de protection de la biodiversité, en plus d'assurer un redéveloppement de l'Est basé sur un environnement sain, attractif et répondant aux aspirations de la population, des entreprises et des travailleurs qui en feront leur milieu de vie. »

- Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal

Faits en bref

Grâce à l'aménagement de ces espaces verts dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, la Ville de Montréal sera également en mesure de réduire les nuisances visuelles et sonores liées aux activités industrialo-portuaires, de contribuer à augmenter le taux de canopée et de diminuer les îlots de chaleur.

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]