QUALICUM BEACH, BC, le 19 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé un investissement fédéral pouvant atteindre 7 millions de dollars pour le projet d'agrandissement du centre aquatique Ravensong en Colombie-Britannique dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

On doublera la taille de cette installation qui appartient au district régional de Nanaimo et qui est exploitée par celui-ci. Le centre agrandi comprendra une nouvelle piscine ainsi que des vestiaires modernes. Grâce à ce nouvel espace, les résidents des secteurs ruraux et urbains de la région d'Oceanside auront accès à des programmes aquatiques accessibles et abordables. Une fois terminé, ce projet permettra d'améliorer les services communautaires tout en respectant la norme bâtiment carbone zéro V4 du Conseil du bâtiment durable du Canada.

Le gouvernement fédéral reconnaît l'importance des espaces communautaires et demeure déterminé à renforcer et à revitaliser les collectivités canadiennes en veillant à ce que nous restions liés par des intérêts communs et des espaces partagés.

« Cet investissement dans les infrastructures communautaires vertes permettra à davantage de familles de la région d'Oceanside d'avoir accès à des espaces de loisirs modernes, inclusifs et durables pour les années à venir. »

L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le district régional de Nanaimo est reconnaissant d'avoir obtenu cette subvention, qui soutiendra ses efforts pour offrir aux résidents d'Oceanside des possibilités essentielles en matière de santé, de socialisation et de loisirs grâce à un centre aquatique Ravensong plus accessible et plus inclusif. En plus de contribuer au bien-être des membres de la communauté, le projet d'agrandissement témoigne de la façon dont nous pouvons opter pour une conception judicieuse pour réduire les gaz à effet de serre émis par nos installations. »

Vanessa Craig, présidente du district régional de Nanaimo

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé à l'appui du Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la page : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada - programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

- programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Le financement du projet est conditionnel à la négociation et à la signature d'une entente de contribution par le gouvernement du Canada et le bénéficiaire.

