EDMONTON, AB, le 21 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre, a annoncé un investissement fédéral pouvant atteindre 396 000 $ pour le projet d'amélioration du système de CVC et de l'enveloppe de Crestwood Hall, en Alberta, dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

Ce projet soutiendra l'objectif à long terme de Crestwood Hall de devenir carboneutre de manière progressive et financièrement responsable. Le financement servira à remplacer le revêtement en stuc, les portes et les fenêtres, ainsi qu'à moderniser le système de chauffage et de climatisation. Le projet permettra de diminuer la consommation d'énergie de 44 % et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 7,4 tonnes par année, en vue de l'électrification complète du bâtiment. La Crestwood Community League sert les membres de la collectivité en leur proposant des activités civiques, sociales et récréatives. Il s'agit de la plus ancienne ligue communautaire de la ville et de la province.

Le gouvernement fédéral reconnaît l'importance des espaces communautaires et demeure déterminé à renforcer et à revitaliser les collectivités canadiennes en veillant à ce que nous restions liés par des intérêts communs et des espaces partagés.

Citations

« Les salles communautaires sont au cœur de nos quartiers. Elles permettent aux gens de se rassembler pour célébrer des occasions spéciales et organiser des événements locaux. Grâce à des investissements fédéraux continus, comme le financement que nous annonçons aujourd'hui pour la Crestwood Community League, nous ne faisons pas que construire des bâtiments, nous bâtissons un avenir plus prometteur et plus vert. »

L'honorable Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre, au nom de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Cet investissement ne pouvait pas mieux tomber pour notre collectivité. Notre salle a presque 30 ans et ces systèmes doivent être réparés de toute urgence. Ce financement nous permettra de le faire à un coût total le plus bas possible (contrairement à une réalisation progressive des travaux), ainsi que de préparer notre bâtiment à un avenir écoénergétique et axé sur la résilience climatique. Notre collectivité est reconnaissante du financement qu'elle a obtenu dans le cadre du programme BCVI. »

Andrea Hestvik, directrice des installations, Crestwood Community League

Faits en bref

Le montant du financement annoncé aujourd'hui constitue une allocation théorique et pourrait être modifié lors de la négociation et de la signature de l'entente de contribution pour le projet.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé à l'appui du Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de rénovation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Dans le budget de 2024, on a annoncé un financement additionnel de 500 millions de dollars afin de soutenir un plus grand nombre de projets dans le cadre du programme BCVI jusqu'en 2029.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada à : https://logement-infrastructure.canada.ca/gicb-bcvi/index-fra.html.

