OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL NON CÉDÉ DU PEUPLE ALGONQUIN, ON, le 26 janv. 2021 /CNW/ - Les femmes et les enfants inuits ont plus de difficulté à trouver un refuge lorsqu'ils sont victimes de violence familiale et d'abus. Elles sont confrontées à un taux de violence 14 fois plus élevé que les autres femmes au Canada et, malheureusement, la majorité d'entre elles n'ont pas d'endroit sûr où aller. La pandémie de COVID-19 n'a fait qu'exacerber cette situation déjà désastreuse; certaines femmes sont plus préoccupées par la violence familiale durant la pandémie que par le virus.

Les refuges offrent une protection, des services et des ressources qui permettent aux femmes ayant été victimes de violence, et à leurs enfants, de se remettre de ces actes de violence et de prendre les moyens pour retrouver une vie indépendante et autonome.

Dans le cadre de son assemblée générale annuelle 2020, Pauktuutit Inuit Women of Canada (Pauktuutit) a demandé la construction de cinq nouveaux refuges d'urgence - un dans chacune des quatre régions de l'Inuit Nunangat et un dans la ville d'Ottawa, qui compte la plus grande population d'Inuits vivant en milieu urbain au Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, et l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, se sont engagés à financer la construction et les activités de refuges destinées aux femmes et aux enfants inuits dans l'Inuit Nunangat ainsi que dans les centres urbains. Le financement de ces nouveaux refuges proviendra de la somme de 724,1 millions de dollars octroyée dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020 pour mettre en place une stratégie globale de prévention de la violence.

Services aux Autochtones Canada et la Société canadienne d'hypothèques et de logement continueront de collaborer avec Pauktuutit et d'autres partenaires inuits pour déterminer l'emplacement de ces refuges et définir les détails des projets afin de bien répondre aux besoins des femmes et des familles cherchant un refuge.

En outre, le gouvernement du Canada travaille sans relâche sur le volet fédéral du plan d'action national en réponse à l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Le gouvernement du Canada est déterminé à poursuivre sa collaboration avec Pauktuutit et d'autres partenaires inuits afin d'assurer la sécurité et le bien-être des femmes inuites, de leurs enfants et des personnes 2ELGBTQQIA en appuyant et en développant un réseau de refuges pour la prévention de la violence familiale dans l'ensemble du pays afin de bien répondre aux besoins particuliers de ces personnes.

« L'annonce d'aujourd'hui est un bon exemple de mesure concrète qui peut être prise pour favoriser une réconciliation véritable avec les femmes inuites. L'an dernier, Pauktuutit a rencontré des ministres fédéraux et leur a indiqué que sa priorité absolue était le financement de cinq refuges d'urgence destinés aux femmes et aux enfants. Ceux-ci ont écouté et aujourd'hui, le gouvernement fédéral a répondu à l'appel. Pauktuutit attend avec impatience de collaborer avec ses partenaires de l'Inuit Nunangat et avec les organisations inuites de la ville d'Ottawa en vue d'élaborer conjointement les demandes pour ces nouveaux refuges dont on a besoin de toute urgence et qui permettront de sauver des vies. »

Rebecca Kudloo

Présidente de Pauktuutit Inuit Women of Canada

« Le taux de violence familiale chez les femmes inuites est disproportionnellement élevé par rapport à celui chez les autres Canadiens. Nous avons écouté nos partenaires inuits et nous réaffirmons notre engagement à répondre aux besoins essentiels de sécurité des femmes et des enfants inuits vulnérables. Cet engagement important offrira la protection et les services de soutien nécessaires pour aider les survivants et mettre fin à la violence. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« Tous les Canadiens devraient avoir accès à des refuges lorsqu'ils cherchent à se réfugier dans un environnement sûr et stable. Nos investissements dans ces refuges appuieront les femmes et leurs enfants pendant que celles-ci se construisent une vie meilleure pour elles et leur famille. Le plan de notre gouvernement dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement continue à offrir des options de logements aux Canadiens vulnérables d'un océan à l'autre, et je suis particulièrement impatient de poursuivre cet important travail dans le Nord. »

L'honorable Ahmed Hussen

Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Le manque de places dans les refuges pour les femmes inuites signifie que celles qui subissent de la violence à la maison n'ont souvent aucun endroit sûr où se réfugier lorsqu'elles en ont besoin. Il y a un besoin criant de places dans l'Inuit Nunangat, et il est essentiel que la population dispose d'endroits sûrs où aller en cas de besoin. Je suis fier que notre gouvernement aille de l'avant en collaboration avec des partenaires pour que ces nouveaux refuges destinés aux femmes et aux enfants inuits se concrétisent. J'espère que ces projets seront réalisés le plus rapidement possible et je tiens à remercier Pauktuutit Inuit Women of Canada pour son travail de sensibilisation, sa collaboration et son partenariat continus. »

L'honorable Daniel Vandal

Ministre des Affaires du Nord

« La pandémie de COVID-19 a amplifié le racisme systémique et les inégalités de longue date. Elle a exacerbé les menaces à la sécurité des femmes, des filles, des personnes bispirituelles et LGBTQ+ des communautés autochtones. L'annonce d'aujourd'hui aidera ceux qui n'ont pas d'endroit sûr où rester. Je tiens à remercier l'organisation Pauktuutit pour le leadership dont elle fait preuve afin d'assurer la sécurité des femmes et des filles inuites, où qu'elles vivent. Son travail d'élaboration commune du plan d'action national pour mettre fin aux disparitions et aux meurtres de femmes et de filles autochtones et de personnes 2ELGBTQQIA est essentiel pour garantir que nous mettions fin à cette tragédie nationale. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Les statistiques montrent que le taux de violence dans la population de l'Inuit Nunangat est le plus élevé au pays. De plus, plus de 70 % des 51 communautés inuites n'ont pas accès à des refuges d'urgence.

Le Programme pour la prévention de la violence familiale de Services aux Autochtones Canada (SAC) soutient actuellement les activités quotidiennes de 46 refuges offrant des services dans des communautés autochtones situées dans les provinces et au Yukon , et finance des projets communautaires visant à prévenir la violence familiale tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des réserves.

, et finance des projets communautaires visant à prévenir la violence familiale tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des réserves. Dans le cadre de son plan d'intervention économique pour répondre à la COVID-19, le gouvernement fédéral a octroyé un total de 100 millions de dollars pour financer les refuges pour femmes, les centres d'aide aux victimes d'agressions sexuelles et d'autres organismes offrant des services de soutien aux victimes de violence fondée sur le sexe partout au pays.

Cela comprend une somme de 10 millions de dollars octroyée, par l'intermédiaire du Programme pour la prévention de la violence familiale, au réseau, soit 46 refuges d'urgence qui offre un lieu sûr et des services aux femmes et aux enfants qui fuient la violence.

De plus 44,8 millions de dollars sont alloués à la Société canadienne d'hypothèques et de logement sur cinq ans pour construire 10 nouveaux refuges dans les communautés des Premières Nations partout au pays et 2 refuges dans les territoires, afin de soutenir les femmes et les enfants autochtones qui fuient la violence. De plus, 40,8 millions de dollars seront investis en fonds opérationnels pour ces nouveaux refuges sur 4 ans et 10,2 millions de dollars par année par la suite.

Cela portera à 58 le nombre total de refuges soutenus par SAC.

Dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020, l'octroi d'un montant de 724,1 millions de dollars a été annoncé pour mettre en place une stratégie globale de prévention de la violence afin d'élargir l'accès à une gamme de services de soutien adaptés à la culture pour les femmes, les enfants et les personnes membres de la communauté LGBTQ et les personnes bispirituelles autochtones faisant face à la violence fondée sur le sexe. Cette stratégie appuiera la construction de nouveaux refuges et de logements de transition pour les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis partout au pays, y compris dans les réserves, dans le Nord et dans les régions urbaines.

Pauktuutit Inuit Women of Canada estime que le coût de la construction des nouveaux refuges, financée dans le cadre de la Stratégie de prévention de la violence, sera d'environ 20 millions de dollars. Le coût final sera déterminé une fois que les demandes seront reçues et approuvées par la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

Des détails concernant la façon d'obtenir ce financement seront communiqués prochainement.

