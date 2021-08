OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 5 août 2021 /CNW/ - Services aux Autochtones Canada

La transformation des services de santé des Premières Nations est une priorité pour le gouvernement du Canada. Ce processus de collaboration entre le Canada, les partenaires des Premières Nations, ainsi que les provinces et les territoires, vise à mettre en place de nouveaux organismes sanitaires dirigés par les Premières Nations. De cette façon, celles-ci pourront jouer un plus grand rôle dans la conception, l'administration, la gestion et la prestation des services et des programmes de santé qui contribuent au bien-être de leurs communautés et répondent à leurs besoins et priorités en matière de santé.

Aujourd'hui, la secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones, Mme Pam Damoff, a rencontré virtuellement le grand chef Alvin Fiddler et lui a fait part de l'engagement du gouvernement fédéral à verser 17,8 millions de dollars supplémentaires au cours des deux prochaines années pour aider la Nishnawbe Aski Nation (NAN) à poursuivre la transformation de la structure et de la prestation de ses services de santé.

Plus tôt cette année, le gouvernement du Canada a signé une déclaration trilatérale avec la NAN et le gouvernement de l'Ontario dans laquelle ceux-ci s'engagent à travailler en partenariat pour aider à mettre en place des services de santé relevant des Premières Nations sur le territoire de la NAN. Des membres des Premières Nations seront chargés de les administrer et de rendre compte à leurs communautés.

À l'heure actuelle, ces partenaires poursuivent l'élaboration du document intitulé Wechedowin (S'entraider), dans lequel ils décriront plus en détail leurs engagements clés en faveur d'une réforme du système de santé, y compris la mise sur pied, en priorité, d'une commission de la santé à l'échelle de la NAN. On s'assurera ainsi que les 49 communautés des Premières Nations de la NAN - pour la plupart éloignées et isolées - bénéficient d'un accès de proximité à des programmes, à des services et à un soutien respectueux de leurs valeurs culturelles en matière de santé.

La façon dont s'effectuera la transformation des services de santé variera considérablement d'une région à l'autre. En effet, les Premières Nations s'efforcent de trouver et de concevoir des solutions adaptées aux besoins de leurs communautés pour la prestation de ces services. Chacun à leur manière, les modes de prestation qui en résulteront faciliteront l'accès aux soins de santé pour les communautés bénéficiaires, en plus de garantir que ces services sont de grande qualité et respectueux de leurs valeurs culturelles.

Les investissements du gouvernement du Canada dans la transformation de la santé découlent de son engagement à réduire l'écart entre les Premières Nations et les populations non autochtones en ce qui concerne les résultats en matière de santé.

« Ce financement donne aux Premières Nations le contrôle et la responsabilité de la conception et la prestation des services de santé.. Le système de santé mis en place par la Nishnawbe Aski Nation permettra à tous les membres de la communauté de se faire entendre, en plus de répondre à leurs besoins de manière adaptée et efficace, tout en respectant leurs valeurs culturelles. »

Pam Damoff

Sécrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones

« Pour que nous puissions exercer notre droit à l'autodétermination en matière de santé, nous devons redonner la responsabilité aux Premières Nations. Pour cela, il faut remplacer le système colonial par un nouveau système fondé sur les besoins et les priorités de nos communautés. Nous apprécions le fait que notre partenaire fédéral des traités adhère au concept de Wechedowin (entraide) et entend travailler avec nous pour concevoir un système de santé efficace qui répondra aux besoins des membres de la Nishnawbe Aski Nation. Nous nous réjouissons du travail à venir pour améliorer les résultats en matière de santé pour notre peuple. »

Grand chef Alvin Fiddler

Nishnawbe Aski Nation

« Notre gouvernement est déterminé à travailler en collaboration avec la Nishnawbe Aski Nation et nos partenaires fédéraux pour appuyer la transformation des soins de santé des Premières Nations. Cet investissement est une étape essentielle pour faire en sorte que les communautés de la Nishnawbe Aski Nation de toute la province reçoivent des services de grande qualité et adaptés à leur culture plus près de leur environnement. »

Christine Elliott

Vice-première ministre et ministre de la Santé du gouvernement de l'Ontario

Faits en bref

L'initiative de transformation du système de santé de la Nishnawbe Aski Nation (NAN) est un effort collaboratif et communautaire qui fait appel aux communautés des Premières Nations, avec le soutien des autorités de santé et des conseils tribaux de la NAN.





La Nishnawbe Aski Nation (NAN) est une organisation territoriale politique représentant 49 communautés des Premières Nations dans le nord de l' Ontario dont la population totale est estimée à environ 45 000 personnes. Le territoire de la NAN couvre les deux tiers de l' Ontario .





dont la population totale est estimée à environ 45 000 personnes. Le territoire de la NAN couvre les deux tiers de l' . Le conseil exécutif de la NAN est élu par les chefs des Premières Nations de la NAN et se compose du grand chef et de trois grands chefs adjoints.





Trente-quatre des quarante-neuf Premières Nations de la NAN sont éloignées et isolées, accessibles uniquement par avion ou par les routes de glace en hiver, ce qui pose des difficultés supplémentaires pour la prestation de services de santé, de services d'éducation et de services sociaux abordables.





En 2017, la NAN, le Canada et l' Ontario ont signé la Charte des principes régissant les relations se rapportant au territoire de la Nishnawbe Aski Nation afin d'officialiser l'engagement des partenaires à approfondir et à maintenir une relation renouvelée, ainsi qu'à préciser le soutien des partenaires pour une nouvelle approche flexible et globale en matière de santé pour le territoire de la NAN.





et l' ont signé la Charte des principes régissant les relations se rapportant au territoire de la Nishnawbe Aski Nation afin d'officialiser l'engagement des partenaires à approfondir et à maintenir une relation renouvelée, ainsi qu'à préciser le soutien des partenaires pour une nouvelle approche flexible et globale en matière de santé pour le territoire de la NAN. La NAN, le Canada et l' Ontario s'emploient actuellement à mettre la dernière main au document Wechedowin qui sera présenté aux chefs de la NAN lors de leur assemblée de l'automne 2021. Le document Wechedowin est un document transitoire qui fait suite à la Charte de 2017 et qui précise les engagements des partenaires à faire progresser la transformation du système de santé sur le territoire de la NAN.

