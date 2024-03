IQALUIT, NU, le 14 mars 2024 /CNW/ - L'océan Arctique dans l'Inuit Nunangat est un environnement unique et difficile. Il est essentiel de veiller à ce que ces eaux soient sécuritaires pour les résidents du Nord et les navigateurs. C'est pourquoi le gouvernement du Canada continue de faire des investissements importants pour améliorer la sécurité maritime dans le Nord et l'Arctique.

Pêches et Océans Canada a le plaisir d'annoncer que le Service hydrographique du Canada (SHC) a conclu un contrat avec Sedna ROV Services, une entreprise de services maritimes et sous-marins basée à Iqaluit, au Nunavut, pour effectuer des missions de levés hydrographiques dans l'Arctique. Le contrat pour cette mission d'étude dédiée, d'une valeur de 6,5 millions de dollars sur 2 ans, a été attribué en juillet 2023. La première mission d'étude s'est achevée fin octobre 2023. Cette initiative est financée dans le cadre de la deuxième phase du Plan de protection des océans, qui a été annoncée en août 2022.

Opérant à bord du brise-glace M/V Polar Prince (appartenant à Miawpukek Horizon Maritime Services), avec l'équipement de levés du SHC et l'expertise des hydrographes du SHC, cette mission a permis de lever avec succès plus de 9000 kilomètres linéaires d'océan Arctique l'an dernier. Ces levés hydrographiques joueront un rôle crucial dans l'avancement de nos connaissances sur les fonds marins de l'Arctique. Les données recueillies contribueront à la sécurité et à l'efficacité de la navigation, soutiendront les efforts de protection de l'environnement, et faciliteront le développement économique durable dans la région.

De plus, cette initiative soutient la formation professionnelle et les possibilités d'emploi pour les étudiants autochtones, qui suivent des programmes d'études maritimes post-secondaires et qui travaillent comme cadets à bord du M/V Polar Prince. En collaborant avec Sedna ROV Services, Pêches et Océans Canada démontre son engagement à faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones, fondée sur le respect, le partenariat, et la reconnaissance des droits, et à favoriser des opportunités sécuritaires et durables de croissance économique et de développement dans le Nord.

Le Plan de protection des océans est un véritable succès. Lorsque les peuples autochtones, l'industrie, les collectivités, les experts, le milieu universitaire et le gouvernement travaillent ensemble pour protéger notre environnement, faire croître notre économie, et soutenir de bons emplois partout au pays, nous obtenons des résultats concrets. Le Plan de protection des océans du Canada permet de préserver la santé de nos océans et de nos côtes, de faire progresser la réconciliation, et de bâtir ainsi un avenir propre pour nos enfants et nos petits-enfants.

« Je suis fière que notre gouvernement fasse équipe avec les peuples autochtones du Nord sur un enjeu aussi important. Les peuples autochtones ont toujours été des intendants forts et responsables de la terre, de l'air et de l'eau. Cette collaboration fournira de précieuses données, qui appuieront la sécurité maritime et le développement durable dans l'Arctique. Félicitations à tous pour avoir permis de concrétiser cette très belle initiative! »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Grâce à ces missions de levés hydrographiques, le gouvernement du Canada fournira des données sur les fonds marins de l'Arctique, ce qui améliorera la navigation maritime dans le Nord canadien. Il s'agit d'une autre mesure prise dans le cadre du Plan de protection des océans du Canada pour assurer, et plus que jamais, une meilleure sécurité et une plus grande protection de nos eaux. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports

« Travailler avec le SHC à bord du Polar Prince a été une excellente occasion pour moi. J'ai pu acquérir une nouvelle expérience en tant que cadet, en apprendre davantage sur l'océan et l'hydrographie, et présenter le personnel du SHC à ma communauté natale de Kinngait, au Nunavut. C'était une expérience fascinante! »

Mealegala Ottokie, élève-officier stagiaire, Sedna ROV Services et Miawpukek Horizon Cadet Program

Faits en bref

Le Service hydrographique du Canada a attribué un contrat de 6,5 millions de dollars au ROV Sedna du Nunavut pour effectuer des missions de levés hydrographiques dédiées dans l'Arctique canadien au cours des saisons de terrain 2023 et 2024.





Au cours de la première année réussie de la mission de relevés dédiés, plus de 9 000 kilomètres linéaires de l'océan Arctique ont été relevés - une distance supérieure à la plus longue frontière terrestre internationale du monde (entre le Canada et les États-Unis).





Dans le cadre du Plan de protection des océans, la mission d'étude spécialisée, d'une durée de deux ans, permettra d'améliorer la cartographie des couloirs de navigation à faible impact proposés dans le Nord, en utilisant la technologie moderne des sonars pour collecter des données hydrographiques.





M/V Polar Prince est un navire multifonctionnel de classe glace appartenant à des Autochtones et exploité par Miawpukek Horizon Maritime Services à partir de Conne River (Terre-Neuve). Sedna ROV Services s'est associé à Miawpukek pour fournir des services à des clients au Nunavut, et appuyer la formation professionnelle et stimuler les opportunités d'emploi pour les cadets autochtones destinés à la navigation.





Depuis son lancement en 2016, le Plan de protection des océans a, entre autres, permis : l'adoption d'un Règlement sur la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l'Arctique, pour gérer efficacement les dangers uniques auxquels sont confrontés les navires dans l'Arctique. l'investissement dans l'équipement de sécurité et l'infrastructure maritime, pour améliorer l'efficacité des opérations essentielles de transport maritime et de réapprovisionnement dans les collectivités des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut, du Nunavik et du Nunatsiavut. l'augmentation du nombre d'inspecteurs de la Sécurité maritime dans les collectivités du Nord, pour améliorer la sécurité des navires, de leurs équipages, et de l'environnement dans lequel ils évoluent. l'augmentation de la couverture hydrographique moderne dans les corridors de navigation primaires et secondaires à faible impact de l'Arctique, pour aider les navigateurs à naviguer de manière plus sécuritaire. l'élargissement du Programme national de surveillance aérienne, pour accroître l'observation, l'analyse, l'enregistrement, et la déclaration de la pollution marine dans les eaux nordiques du Canada. Les investissements comprennent la construction en cours d'un nouveau complexe de hangars d'aéronefs à Iqaluit.



