OTTAWA, ON, le 14 avril 2021 /CNW/ - Tandis que le gouvernement du Canada continue de protéger et de soutenir les Canadiens durant la pandémie de COVID-19, il cherche également à atteindre des objectifs climatiques ambitieux, à soutenir la croissance économique et la création d'emplois, et à bâtir des collectivités plus inclusives où tous les Canadiens ont la possibilité de s'épanouir.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé le lancement d'un programme dans tout le Canada visant à soutenir les bâtiments communautaires verts et inclusifs grâce à des rénovations, des réparations, des mises à niveau et de nouvelles constructions. Dans le cadre du plan climatique renforcé, le programme fournira un financement de 1,5 milliard de dollars au cours des cinq prochaines années à des projets qui améliorent les lieux où les Canadiens se rassemblent, accèdent aux services et établissent des liens avec d'autres membres de la collectivité, tout en économisant de l'énergie, en réduisant la pollution et en offrant des milliers de bons emplois.

Le programme permettra d'investir dans des projets qui atteignent un seuil minimal d'amélioration de l'efficacité énergétique et augmentent l'inclusion sociale dans les collectivités canadiennes mal desservies et où les besoins sont importants. Ces projets pourraient comprendre : l'installation de fenêtres écoénergétiques dans les bibliothèques publiques; la construction d'un centre culturel autochtone selon des spécifications écologiques; des projets qui visent, entre autres, une baisse du gaspillage énergétique ou l'amélioration de la ventilation; des projets qui contribuent à créer des espaces communautaires inclusifs.

Les administrations locales, les gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi que les organismes sans but lucratif et autochtones peuvent maintenant présenter une demande de financement dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs, pour des projets de rénovation ou de construction de nouveaux bâtiments accessibles au public et qui fournissent des services au public. Au moins 10 % de ce financement sera alloué à des projets desservant les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, y compris les populations autochtones des centres urbains.

Dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs, nous continuons à travailler ensemble pour bâtir un environnement plus sain, une économie plus saine et des collectivités plus inclusives pour tous les Canadiens.

Citations

« Les bâtiments communautaires sont au cœur des villes et des municipalités canadiennes. Dans le cadre du nouveau programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs, nous investissons 1,5 milliard de dollars dans des rénovations écoénergétiques et de nouveaux bâtiments communautaires à consommation nette zéro qui permettront de créer de bons emplois locaux, de s'attaquer aux changements climatiques, d'économiser de l'argent, et de servir les Canadiens défavorisés. Ces investissements font partie de notre plan d'infrastructure grâce auquel nous créons des emplois et bâtissons des collectivités plus propres et plus inclusives dans tout le pays. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nos bâtiments communautaires, tels que les arénas, les bibliothèques et les centres de loisirs, sont des éléments importants des villes et des municipalités de tout le pays. La modernisation de nos bâtiments communautaires et la construction de nouveaux bâtiments respectueux de l'environnement aideront les Canadiens à créer des collectivités plus saines et plus dynamiques. En travaillant ensemble, nous pouvons réduire la pollution, aider les collectivités à économiser sur les coûts énergétiques et créer de bons emplois. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Pour relever des défis complexes comme celui de lutter contre la COVID-19 et les changements climatiques, et celui de créer une économie durable, il faut de la coopération et que les administrations locales aient une voie au chapitre afin d'obtenir des résultats. C'est pourquoi il est formidable de voir le gouvernement du Canada faire directement équipe avec les administrations locales pour mettre en place les infrastructures vertes et effectuer les améliorations dont les Canadiens ont besoin d'un océan à l'autre. Ce fonds créera des emplois et des avantages pour les collectivités locales aujourd'hui, laissera un héritage durable aux résidents pour les décennies à venir et permettra de mettre en œuvre des mesures climatiques qui se font attendre depuis longtemps. »

Kennedy Stewart, maire de la Ville de Vancouver

« Il est essentiel de faire en sorte que « chaque bâtiment soit plus écologique » pour assurer un développement durable et un avenir à émissions nettes zéro pour le Canada. Cela signifie que les avantages environnementaux, sociaux et économiques des bâtiments écologiques doivent atteindre tous les coins de notre pays. Avec cette annonce, le gouvernement prend une mesure délibérée pour investir dans la rénovation et la construction de nouveaux espaces communautaires, y compris dans les collectivités mal desservies, rurales et autochtones. En plus de donner des résultats environnementaux positifs, les bâtiments écologiques ont le pouvoir d'améliorer la santé des occupants, ainsi que de favoriser le bien-être et les résultats en matière d'apprentissage - des avantages dont tous les Canadiens devraient profiter. »

Thomas Mueller, président et chef de la direction, Conseil du bâtiment durable du Canada

Faits en bref

Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissement pour favoriser une économie et un environnement sains, dont 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des projets liés aux bâtiments communautaires verts et inclusifs.





Cette initiative s'ajoute au Plan de croissance de la Banque de l'infrastructure du Canada , d'un montant de 10 milliards de dollars, dont 2 milliards de dollars pour financer des projets de rénovations écoénergétiques importantes d'immeubles.





, d'un montant de 10 milliards de dollars, dont 2 milliards de dollars pour financer des projets de rénovations écoénergétiques importantes d'immeubles. Voici quelques exemples de projets qui pourraient être financés dans le cadre de cette initiative : la construction d'un centre culturel autochtone répondant à des spécifications écologiques, ainsi que d'autres projets de ce type qui permettraient de réduire la consommation d'énergie et les déchets, d'améliorer la ventilation et de contribuer à la création d'espaces communautaires inclusifs.





Des renseignements sur le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs sont disponibles sur le site Web d'Infrastructure Canada. Les gouvernements, les organismes à but non lucratif, les gouvernements autochtones, les corps dirigeants et les organisations intéressées sont invités à présenter leur demande de financement.





Les demandeurs qui soumettent des projets de petite et moyenne envergure visant la rénovation de bâtiments communautaires existants seront acceptés de façon continue et financés sur la base d'une admission continue.





Les demandeurs qui soumettent de grands projets de rénovation de bâtiments communautaires existants ou des projets de construction de nouveaux bâtiments communautaires seront acceptés dans le cadre d'un processus d'appel de demandes concurrentiel. La date limite pour la réception des demandes pour le processus d'admission prévu est le 6 juillet 2021.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

Plan climatique renforcé

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-949-1759, [email protected] ; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca