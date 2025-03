Le gouvernement du Canada restitue trois reliquaires de Saint-Nicolas à la République italienne, dans le cadre de la lutte contre le trafic de biens culturels.

OTTAWA, ON, le 19 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à participer aux efforts internationaux pour prévenir et lutter contre le crime touchant les biens culturels.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a officiellement renvoyé à la République italienne trois reliquaires religieux et les documents qui s'y rattachent. Ces reliquaires, des contenants spéciaux utilisés pour conserver des objets sacrés, ont été initialement importés au Canada depuis l'Italie, avant d'être saisis par l'Agence des services frontaliers du Canada qui craignait qu'il ne s'agisse de biens culturels contrôlés.

À la suite d'une évaluation menée par le ministère du Patrimoine canadien, qui comprenait des expertises et des consultations avec les autorités italiennes, on a déterminé que l'importation de ces objets pourrait avoir enfreint la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels. En décembre 2023, la Cour fédérale du Canada a ordonné la restitution des objets à la République italienne.

Le trafic de biens culturels représente à la fois un crime et une crise mondiale qui compromet la sécurité, alimente le terrorisme et le crime organisé, et menace le patrimoine culturel dans le monde entier. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime estime que les produits illicites de la criminalité transnationale liée à l'art et aux biens culturels représentent entre 3,4 et 6,3 milliards de dollars américains par an.

En tant que signataire de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels de l'UNESCO (adoptée en 1970), le Canada s'est engagé à assumer ses responsabilités internationales. Ce rapatriement souligne la détermination du Canada à lutter contre le trafic de biens culturels et à soutenir les efforts déployés à l'échelle mondiale pour protéger et préserver le patrimoine culturel.

Symposium Canada-Italie sur les crimes contre les biens culturels

Plus tôt dans la journée, le gouvernement du Canada a accueilli un symposium Canada-Italie d'une journée sur les crimes contre les biens culturels, mettant en lumière le savoir-faire et les efforts de l'Italie pour renforcer la coopération internationale. Cette rencontre a illustré le potentiel d'efforts communs, tirant parti du rôle de chef de file mondial de l'Italie en matière de protection du patrimoine culturel. La rencontre regroupait des responsables de l'application des lois canadiennes, des représentants du gouvernement du Canada et des experts techniques du patrimoine. Dans le cadre du symposium, on a mis l'accent sur la sensibilisation à la criminalité liée à l'art, notamment le trafic et le vol, ainsi que sur les stratégies de lutte contre ces crimes. On a également mis en évidence l'importance de la collaboration internationale, de la coopération et du partage des connaissances dans la lutte contre le trafic de biens culturels.

En travaillant ensemble, le Canada et l'Italie ont démontré leur ferme engagement à protéger le patrimoine culturel. Le gouvernement espère que cette collaboration constituera une étape importante vers le renforcement de l'unité mondiale dans la lutte contre le trafic des biens culturels.

Citations

« Le trafic de biens culturels constitue une crise mondiale qui menace notre patrimoine commun. Le Canada s'est engagé à renforcer la collaboration internationale pour lutter contre ces crimes. La restitution de ces reliquaires à l'Italie illustre notre détermination à protéger le patrimoine culturel et à prendre nos responsabilités internationales. Nous apprécions grandement la collaboration de l'Italie dans cet effort, car des partenariats solides sont indispensables à la lutte contre le trafic de biens culturels. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, Parcs Canada et lieutenant du Québec

« L'Agence des services frontaliers du Canada est la première ligne de défense de notre pays contre les infractions en matière d'importation. Merci aux agents et agentes des services frontaliers pour le travail incroyable qu'ils ont accompli en interceptant ces objets de valeur culturelle et en facilitant leur retour en Italie. »

- L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« C'est un grand honneur pour les carabiniers italiens d'avoir été invités par le ministère du Patrimoine canadien à participer à un projet aussi important qui reflète notre vision commune de la lutte contre le trafic de biens culturels. Je suis convaincu que notre collaboration bilatérale dans ce domaine, qui a déjà fait l'objet d'une attention considérable de la part des médias avec le retour du Lion rugissant en septembre dernier, fait maintenant un bond en avant remarquable. »

- Son Excellence Alessandro Cattaneo, ambassadeur d'Italie au Canada

Faits en bref

L'Italie est connue pour la richesse de son patrimoine culturel, puisqu'elle abrite une part importante des biens artistiques et culturels du monde. Outre sa grande richesse culturelle, l'Italie possède le plus grand nombre de sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont 54 sites culturels et 6 sites naturels.

C'est la première fois que le Canada restitue des biens culturels à l'Italie. Le Canada a déjà restitué des biens culturels à 14 pays partout au monde, conformément à la Convention de l'UNESCO de 1970.

Chaque jour, les agentes et agents des services frontaliers aux points d'entrée empêchent les marchandises interdites ou soumises à des restrictions d'entrer au pays en appliquant diverses lois nationales et internationales. Si ces interceptions consistent souvent à prévenir que des armes à feu, d'autres types d'armes, des drogues et d'autres marchandises dangereuses atteignent nos communautés, les agentes et agents interceptent également d'autres articles comme des objets culturels provenant d'autres pays qui doivent parfois être renvoyés.

En vertu de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, il incombe à quiconque exporte ou importe des biens - qu'il s'agisse d'un commerce, d'une collectionneuse ou un collectionneur, d'un établissement ou du grand public - d'obtenir les renseignements nécessaires et de respecter les procédures touchant les objets susceptibles d'être considérés comme des biens culturels.

