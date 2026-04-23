BRUXELLES, Belgique, le 23 avril 2026 /CNW/ - Après avoir participé à la Seafood Expo Global à Barcelone, en Espagne, l'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, s'est rendue à Bruxelles, en Belgique, pour continuer à promouvoir l'industrie canadienne et à faire progresser les objectifs de conservation.

La ministre Thompson a rencontré le commissaire européen à la Pêche et aux Océans, M. Costas Kadis, afin de discuter d'échanges commerciaux et de certaines priorités communes en matière de conservation, dont le renforcement de la collaboration pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), qui constitue une menace importante pour les populations de poissons sur les deux territoires. La ministre et le commissaire ont également discuté des objectifs de conservation marine du Canada et de l'UE, qui visent à protéger l'environnement marin tout en soutenant la prospérité économique des communautés côtières qui en dépendent.

La ministre Thompson a également rencontré Jessika Roswall, commissaire européenne à l'Environnement, à la Résilience en matière d'eau et à l'Économie circulaire compétitive, afin de discuter des débouchés commerciaux pour les produits de la mer canadiens et de la collaboration entre le Canada et l'UE en ce qui concerne la protection de la biodiversité marine.

La ministre Thompson a mis l'accent sur la gestion des pêches fondée sur la science, les normes éthiques et les méthodes d'exploitation durables du Canada, de même que sur la nouvelle stratégie du Canada pour protéger la nature. Le Canada poursuivra sa collaboration avec ses partenaires de l'UE afin de faciliter l'accès au marché des produits de la mer canadiens et entretiendra avec eux un dialogue constant au sujet de plusieurs priorités communes.

La ministre Thompson a souligné l'importance culturelle, sociale et économique que revêt la chasse au phoque pour les communautés autochtones et côtières, et a noté que l'UE procède actuellement à un examen de la pertinence de sa réglementation sur les produits dérivés du phoque, auquel ont contribué le gouvernement du Canada et ses partenaires. La ministre a également souligné qu'il serait possible de préciser et de simplifier les règles européennes existantes afin de permettre une mise en œuvre plus efficace.

Les réunions auxquelles a participé la ministre Thompson ont contribué à jeter les bases d'une collaboration et d'un dialogue continus visant à soutenir la résilience des océans et des communautés qui en dépendent.

Citations

« Le Canada et l'Union européenne partagent un engagement sincère en faveur de la santé des océans et des communautés qui en dépendent. Lors de mon séjour à Bruxelles, nous avons eu des discussions constructives sur la pêche illégale, la protection du milieu marin et la nécessité de veiller à ce que les politiques relatives aux produits dérivés du phoque tiennent compte des réalités des Autochtones et des Canadiens des régions côtières. Je me réjouis à l'idée d'approfondir la relation déjà solide qu'entretient le Canada avec l'Union européenne. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

Faits en bref

Le Canada a exporté pour 8,5 milliards de dollars de poissons et de fruits de mer en 2025, dont 544 millions à destination de l'Union européenne. Le homard a représenté 52 % de cette somme.

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected] ; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]