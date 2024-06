OTTAWA, ON, le 4 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, a fait la déclaration suivante en réponse au rapport de la vérificatrice générale du Canada sur l'audit de performance concernant la lutte contre la cybercriminalité :

« Je remercie la vérificatrice générale du Canada pour son travail, et j'accueille favorablement les recommandations présentées dans son rapport d'audit de performance. Le gouvernement est en accord avec les recommandations, qui aideront à orienter le travail des ministères et organismes fédéraux qui se consacrent au renforcement des cyberdéfenses du Canada.

Le rapport souligne qu'il existe déjà des mécanismes bien établis pour répondre aux cas hautement prioritaires, par exemple lorsque des cyberactivités malveillantes ciblent des systèmes ou des infrastructures critiques du gouvernement du Canada.

Reconnaissant l'importance de renforcer la capacité du Canada à lutter contre la cybercriminalité, en 2020, le gouvernement du Canada a accordé à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) environ 137,5 millions de dollars pour créer le Centre national de coordination en cybercriminalité. Ce centre collabore avec les services de police nationaux et internationaux et d'autres partenaires pour enquêter sur les cybercrimes et les combattre. La GRC a également investi 78,9 millions de dollars supplémentaires pour accroître la capacité de la police fédérale, notamment en créant des équipes spécialisées dans la cybercriminalité à travers le pays.

Les enquêtes sur la cybercriminalité sont complexes et multijuridictionnelles, d'autant plus que les cybercriminels peuvent commettre leurs actes de n'importe où dans le monde. Il est donc essentiel que toutes les parties concernées collaborent de manière coordonnée afin de mieux protéger les Canadiens.

Par ailleurs, le projet de loi C-26, Loi concernant la cybersécurité, est en cours d'examen au Parlement. Ses dispositions donneront au gouvernement du Canada des outils supplémentaires pour protéger les systèmes d'infrastructure essentiels du Canada contre les cybermenaces.

Notre gouvernement lancera dans les prochains mois la nouvelle Stratégie nationale de cybersécurité du Canada. Cette stratégie définira une approche renforcée et globale de la protection des intérêts économiques du Canada contre les cybermenaces.

J'ai pleinement confiance en la capacité de nos organismes d'application de la loi et de renseignement de continuer à assurer la sécurité des Canadiens en ligne. »

