OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 16 juin 2021 /CNW/ - Services aux Autochtones Canada

Le gouvernement du Canada reste déterminé à soutenir toutes les entreprises autochtones pendant la pandémie de COVID-19 et jusqu'au rétablissement.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, a annoncé le renouvellement du Fonds d'appui aux entreprises communautaires autochtones (FAECA) grâce à la somme de 117 millions de dollars. Le FAECA fournit des contributions financières non remboursables aux micro-entreprises autochtones et aux entreprises communautaires ou collectives partout au pays qui n'ont pas droit aux autres subventions aux entreprises. Le FAECA soutient le fonctionnement, l'adaptation, la planification et la réouverture des entreprises des Premières Nations, des Inuits et des Métis. En allégeant la pression financière, le FAECA aide les communautés à préserver les emplois et les entreprises.

L'année dernière, un total de 559 communautés des Inuits et des Premières Nations situées dans les provinces ont reçu des fonds pour contrer les impacts économiques de la pandémie et 170 propositions d'entreprises communautaires ont été financées. Grâce au FAECA, 999 entreprises collectives sélectionnées par les membres dirigeants des quatre Métis Capital Corporations (Métis Financial Corporation of BC, Apeetogosan, SaskMétis Economic Development Corporation et Métis Voyageur Development Fund) et la Manitoba Métis Federation ont reçu des fonds.

En plus du renouvellement du FAECA, le budget 2021 propose un financement pour soutenir le régime d'emprunt commun de l'Autorité financière des Premières Nations, des investissements et des mesures pour élargir le Programme d'entrepreneuriat autochtone, un financement pour aider l'industrie touristique autochtone à se reconstruire et à se remettre des impacts de la COVID-19, une extension de l'Initiative pour les entreprises autochtones et des mesures pour s'assurer que les femmes autochtones sont habilitées dans la reprise économique.

Citations

« Le renouvellement du Fonds d'appui aux entreprises communautaires autochtones est une mesure clé pour garantir que les micro-entreprises autochtones et les entreprises communautaires ou collectives puissent obtenir le soutien nécessaire pour participer pleinement à notre reprise économique. Cela permet ensuite de soutenir le bien-être et la qualité de vie de tous les peuples autochtones et non autochtones du Canada. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

Le fonds comporte 2 volets :

Volet 1 - Le financement sera transféré directement aux communautés et aux regroupements afin d'appuyer immédiatement leurs priorités économiques liées à la COVID-19. Nul besoin de présenter une demande pour le volet 1 de financement.



Volet 2 - Le financement sera fondé sur des propositions. Les demandes de financement doivent être soumises par la communauté ou les regroupements au nom des entreprises. Le financement sera transféré directement aux communautés et aux regroupements.

Le budget 2021 propose un certain nombre d'investissements pour soutenir les entrepreneurs, les entreprises et le développement économique autochtones. Ces mesures comprennent :

117 millions de dollars en 2021-2022 pour renouveler le Fonds d'appui aux entreprises communautaires autochtones. Ce financement permettra aux communautés des Premières Nations, des Inuits et de la Nation métisse de continuer à fournir des services à leurs membres et de favoriser l'emploi par l'entremise d'entreprises et de microentreprises en propriété collective affectées par la pandémie de COVID-19.



33,4 millions de dollars en 2021-2022 afin d'appuyer le régime d'emprunts en commun de l'Administration financière des Premières Nations.



42 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, afin d'élargir le Programme d'entrepreneuriat autochtone.



2,4 millions de dollars en 2021-2022 à l'Association touristique autochtone du Canada afin d'aider l'industrie du tourisme autochtone à se reconstruire et à se remettre des répercussions de la COVID-19.

22 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, afin de soutenir l'initiative pour les femmes autochtones en entrepreneuriat de l'Association nationale des sociétés autochtones de financement (ANSAF) en fournissant les outils, les services et les ressources requis pour augmenter le nombre de femmes entrepreneures. Ce financement aiderait l'ANSAF à atteindre son objectif qui consiste à augmenter de 50 % le nombre de femmes entrepreneures autochtones qui accèdent à un financement par l'intermédiaire d'institutions financières autochtones.



Le prolongement de l'Initiative de soutien aux entreprises autochtones jusqu'au 30 juin 2021 pour soutenir les entreprises autochtones pendant la pandémie de COVID-19 en leur accordant des prêts sans intérêts et en versant des contributions non remboursables aux entreprises inuites, métisses et des Premières Nations.

L'annonce d'aujourd'hui s'ajoute à d'autres mesures disponibles dans le cadre du Plan d'intervention économique COVID-19 du Canada qui soutiennent directement les travailleurs et les entreprises du Canada .

