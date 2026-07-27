Le gouvernement du Canada souligne les thèmes clés dégagés de la consultation relative au Plan d'action pour le développement rural

Les constats qui en sont issus orienteront l'élaboration du futur plan d'action

OTTAWA, ON, le 27 juill. 2026 /CNW/ -- Les communautés rurales, éloignées, nordiques et autochtones du Canada jouent un rôle de premier plan dans le façonnement d'un avenir fort et résilient pour l'ensemble des Canadiens. Le gouvernement du Canada a donc invité les citoyens, les entreprises, les organismes et les administrations locales à faire connaître leur point de vue sur le développement rural par l'entremise d'une consultation en ligne sur l'élaboration d'un nouveau plan d'action qui s'est déroulée du 15 décembre 2025 au 20 février 2026.

Par ailleurs, une série de tables rondes organisées à l'échelle du pays ont permis de réunir des intervenants et des partenaires des milieux ruraux d'un océan à l'autre. Grâce à la tenue de ces tables rondes et de la consultation en ligne, les citoyens et les organismes ont eu à leur disposition plus d'un moyen de donner leur avis sur les initiatives et politiques fédérales et de contribuer à l'élaboration du Plan d'action pour le développement rural.

Aujourd'hui, le secrétaire d'État au Développement rural, l'honorable Buckley Belanger, a présenté les thèmes clés issus de la consultation et des tables rondes. Comme les thèmes clés suivants l'indiquent, les participants de l'ensemble des régions et des secteurs ont mis l'accent sur l'importance de trouver des solutions qui tiennent compte des réalités locales et des priorités communautaires :

Conception de programmes adaptés aux réalités rurales : Les répondants ont plaidé en faveur de l'adoption d'approches centrées sur le lieu, c'est-à-dire de programmes conçus, mis en œuvre et évalués de manière à tenir compte des contextes et des défis des milieux ruraux, ainsi que de l'établissement d'un dialogue continu et constructif avec les communautés rurales et autochtones.

Les répondants ont plaidé en faveur de l'adoption d'approches centrées sur le lieu, c'est-à-dire de programmes conçus, mis en œuvre et évalués de manière à tenir compte des contextes et des défis des milieux ruraux, ainsi que de l'établissement d'un dialogue continu et constructif avec les communautés rurales et autochtones. Maintien des retombées à l'échelon local : De nombreux participants ont fait valoir l'importance de maintenir au sein des communautés la richesse économique, les capacités, l'infrastructure, la prise de décision et la main-d'œuvre locale, plutôt que de miser sur des systèmes ou des modèles centralisés qui ne répondent pas aux besoins des régions rurales et qui entraînent une perte de retombées pour ces communautés.

De nombreux participants ont fait valoir l'importance de maintenir au sein des communautés la richesse économique, les capacités, l'infrastructure, la prise de décision et la main-d'œuvre locale, plutôt que de miser sur des systèmes ou des modèles centralisés qui ne répondent pas aux besoins des régions rurales et qui entraînent une perte de retombées pour ces communautés. Reconnaissance du rôle du Canada rural dans la prospérité nationale : Les répondants ont souligné l'importante contribution du Canada rural à la prospérité et à la résilience du pays, notamment en ce qui concerne l'alimentation, l'énergie, la main-d'œuvre, la culture, l'exploitation des ressources et la sécurité nationale.

Les répondants ont souligné l'importante contribution du Canada rural à la prospérité et à la résilience du pays, notamment en ce qui concerne l'alimentation, l'énergie, la main-d'œuvre, la culture, l'exploitation des ressources et la sécurité nationale. Accès facilité au soutien fédéral : Les participants ont relevé la possibilité d'harmoniser les outils fédéraux et de simplifier leur mise en œuvre pour que les gens et les organismes des régions rurales puissent accéder plus facilement aux mesures de soutien.

Les participants ont relevé la possibilité d'harmoniser les outils fédéraux et de simplifier leur mise en œuvre pour que les gens et les organismes des régions rurales puissent accéder plus facilement aux mesures de soutien. Investissements dans les capacités locales et évaluation des résultats à long terme : Les répondants ont souligné la nécessité de renforcer les capacités des communautés et de mesurer la réussite en fonction de ce que celles-ci sont en mesure de conserver et de pérenniser, et non seulement en fonction des retombées à court terme.

La prochaine étape consistera à se servir des commentaires recueillis pour orienter l'élaboration d'un nouveau plan d'action qui tient compte des possibilités, des besoins et des réalités concrètes des communautés rurales. Le gouvernement du Canada est reconnaissant envers toutes les personnes ayant donné leur avis dans le cadre de cette importante consultation et sera heureux de présenter le Plan d'action pour le développement rural dans le courant de l'année.

Citations

« Les communautés rurales apportent une contribution d'importance au Canada, et le temps est venu de faire en sorte que les politiques et les programmes fédéraux tiennent compte de leurs réalités uniques. Nous avons donc tenu une consultation et des tables rondes à l'échelle du pays pour entendre les gens sur le terrain dans les communautés rurales, éloignées, nordiques et autochtones nous parler directement des défis auxquels ils se heurtent et des possibilités qui les attendent. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de nous exprimer leurs points de vue et à leur faire savoir que le gouvernement est à l'écoute. Nous sommes déterminés à élaborer un nouveau plan d'action pour le développement rural qui concrétisera en tous points la vision du gouvernement à l'égard du Canada rural. »

- Le secrétaire d'État au Développement rural, l'honorable Buckley Belanger

Faits en bref

La consultation en ligne, intitulée Contribuez à façonner l'avenir des régions rurales du Canada - Passez de la stratégie à l'action , s'est déroulée du 15 décembre 2025 au 20 février 2026.

, s'est déroulée du 15 décembre 2025 au 20 février 2026. Au total, 2 841 répondants ont participé à la consultation en ligne. De plus, à ce jour, 14 tables rondes ont été organisées dans des communautés rurales d'un océan à l'autre.

Le Plan d'action pour le développement rural sera lancé en 2026. Il sera basé sur les commentaires recueillis dans le cadre de la consultation en ligne et des tables rondes tenues en compagnie d'intervenants et de partenaires des milieux ruraux à l'échelle du Canada.

En juin 2019, le gouvernement du Canada a publié sa toute première stratégie de développement économique du Canada rural, puis un rapport d'étape en août 2021. Le Plan d'action s'appuiera sur cette stratégie tout en tenant compte des réalités actuelles.

Le Canada compte plus de 4 000 communautés rurales diversifiées. Les régions non métropolitaines représentent plus d'un quart de la population et contribuent pour plus de 25 % au produit intérieur brut de notre pays.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Connor Burton, Conseiller principal, communications et enjeux, et attaché de presse, Cabinet du secrétaire d'État au Développement rural, [email protected], 343-549-8093; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]