Une collaboration sans précédent : des services essentiels pour appuyer la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

HALIFAX, NS, le 8 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance de la richesse linguistique du pays et il s'engage à promouvoir un environnement où chaque Canadienne et Canadien peut s'épanouir pleinement, dans la langue officielle de son choix.

Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, a annoncé un investissement de 227,9 millions de dollars sur 5 ans dans le cadre d'ententes bilatérales avec des gouvernements provinciaux et territoriaux pour soutenir la vitalité des services offerts aux communautés de langue officielle en situation minoritaire.

L'investissement touche divers secteurs clés, notamment les soins de santé, les services de justice, l'intégration de nouveaux arrivants et d'autres services essentiels. Une offre active de services en français de la part des ministères et organismes gouvernementaux est cruciale pour favoriser le bilinguisme et l'égalité de statut des deux langues officielles. Des ententes bilatérales ont récemment été conclues avec la Nouvelle‑Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta, la Colombie-Britannique et les Territoires du Nord-Ouest.

Cette approche collaborative renforce le rôle indispensable des gouvernements provinciaux et territoriaux comme partenaires essentiels dans l'aménagement de milieux de vie épanouissants pour les communautés en situation minoritaire.

Cet investissement réaffirme l'engagement du gouvernement fédéral à travailler de concert avec les provinces et les territoires pour que les communautés de langue officielle en situation minoritaire puissent recevoir les services dont ils ont besoin dans leur langue officielle.

Citations

« Les Canadiens à travers le pays méritent et s'attendent à avoir accès à des services dans les deux langues officielles. Notre investissement d'aujourd'hui fait justement cela et garantit que nous soutenons la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire d'un bout à l'autre du pays. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

Les faits en bref

Le gouvernement fédéral a rendu disponible un total de 142,4 millions de dollars sur 5 ans (2023-2028) aux gouvernements provinciaux dans le cadre d'ententes bilatérales en matière de services dans la langue de la minorité. Chaque entente est basée sur un partage équitable des coûts. Cela signifie que la province concernée assume la moitié des dépenses admissibles, tandis que le gouvernement fédéral s'engage à fournir l'autre moitié. Le gouvernement fédéral allouera également 85,5 millions de dollars sur 5 ans aux gouvernements territoriaux pour les services en français.

Cette enveloppe inclut l'investissement historique provenant du Plan d'action pour les langues officielles 2023 2028 qui prévoit une bonification du financement alloué aux provinces pouvant aller jusqu'à 98,2 millions de dollars sur 5 ans.

Nous poursuivons notre collaboration avec l'ensemble des provinces et territoires, y compris les juridictions n'ayant pas présentement d'entente en vigueur, afin d'appuyer la prestation de services dans la langue de la minorité.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration prévoit un investissement total de 4,1 milliards pour appuyer 7 ministères et 33 initiatives nouvelles ou bonifiées qui visent la protection et la promotion des langues officielles au pays.

Le 20 juin 2023, la Loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada a reçu la sanction royale. Cette loi vise, entre autres, à répondre au déclin du français au pays, ainsi qu'à clarifier et à renforcer la promotion des langues officielles, du bilinguisme, tout en appuyant les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Liens connexes

Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration

Soutien aux services dans la langue de la minorité et à la promotion de la francophonie canadienne

Collaboration intergouvernementale en matière de services dans la langue de la minorité

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Mathis Denis, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias : Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]