Le gouvernement du Canada renforce sa capacité d'intervenir en cas d'incident de pollution marine

GATINEAU, QC, le 10 sept. 2019 /CNW/ - Dans le cadre du Plan de protection des océans, le gouvernement du Canada veille à ce que la Garde côtière canadienne ait l'équipement dont elle a besoin pour intervenir rapidement et efficacement en cas d'incidents le long de nos côtes.

À la suite d'un processus concurrentiel ouvert, Services publics et Approvisionnement Canada a attribué, au nom de la Garde côtière canadienne, trois contrats totalisant une valeur de 16,4 millions de dollars à des entreprises canadiennes pour la fourniture d'équipement moderne permettant d'intervenir efficacement en cas d'incidents de pollution marine.

Aqua-Guard Spill Response Inc., de Vancouver (Colombie-Britannique), a obtenu un contrat de 2 575 720 $ pour la fourniture de 37 écrémeurs oléophiles compacts et portables. Ceux-ci permettront de récupérer les hydrocarbures déversés dans les eaux calmes de même qu'à l'intérieur de petits navires.

PK Welding & Fabricators Inc., d'Oshawa (Ontario), a obtenu un contrat de 7 621 827 $ pour la fourniture de 23 postes mobiles de commandement d'intervention, munis de capacités de communication intégrées en cas d'incident. Trois types de postes mobiles de commandement d'intervention seront offerts. Ils seront utilisés par les équipes de gestion des incidents, quel que soit le lieu où elles seront déployées.

GRIFFIN Engineered Systems Inc., de Dartmouth (Nouvelle-Écosse), a obtenu un contrat de 6 258 518 $ pour la fourniture de 220 citernes d'entreposage en tissu flottantes ainsi que des produits et des services connexes. Ces citernes permettent de stocker temporairement le pétrole récupéré en eaux calmes et protégées en cas d'incident de pollution marine.

Les trois contrats comportent des options d'achat de pièces connexes supplémentaires.

Citations

« Dans le cadre du Plan de protection des océans, le gouvernement du Canada s'est engagé fermement à assurer la sécurité et la protection de nos côtes. Ces contrats permettront de fournir à la Garde côtière canadienne l'équipement nécessaire pour intervenir en cas d'incidents de pollution marine, tout en favorisant la création d'emplois et la prospérité dans les collectivités d'un bout à l'autre du pays. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

« Dans le cadre du Plan de protection des océans, nous veillons à ce que les membres dévoués de la Garde côtière canadienne de toutes les régions côtières disposent de l'équipement dont ils ont besoin pour intervenir le mieux possible en cas d'incident maritime. Les investissements comme celui-ci rendront les océans du Canada plus sûrs, plus propres et plus sains pour les générations actuelles et futures. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Fait en bref

Le 7 novembre 2016, le premier ministre a lancé le Plan de protection des océans d'une valeur de 1,5 milliard de dollars qui vise à améliorer la sécurité marine et le transport maritime responsable, à protéger le milieu marin du Canada et à offrir de nouvelles possibilités aux collectivités côtières et autochtones.

