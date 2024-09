Les ministres Kamal Khera et Harjit S. Sajjan visitent le Gurdwara Sahib de Paldi, à Duncan, en Colombie-Britannique, et soulignent les investissements annoncés dans le budget de 2024 visant à soutenir le patrimoine sikh partout au pays

DUNCAN, BC, le 8 sept. 2024 L'histoire du Canada est faite de récits innombrables et diversifiés. La mosaïque culturelle de notre pays, façonnée par la contribution de tant de communautés différentes, en est plus riche et plus forte. En racontant ces histoires, nous construisons des ponts, favorisons la compréhension et unissons les communautés.

Depuis plus de cent ans, les Canadiennes et Canadiens sikhs contribuent grandement à façonner le pays que nous connaissons et aimons et ils continuent de jouer un rôle déterminant dans la croissance et la prospérité de leurs communautés.

Aujourd'hui, l'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, et l'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, ont visité le Gurdwara Sahib de Paldi, à Duncan, pour souligner les investissements annoncés dans le budget de 2024 visant à soutenir le patrimoine et la culture sikhs partout au pays.

Dans le cadre du budget de 2024, le gouvernement du Canada investira 1,8 million de dollars, en 2024-2025, pour que l'Indus Media Foundation, à Surrey, en Colombie-Britannique, puisse achever son court-métrage mettant en lumière le patrimoine commun des militaires canadiens et indiens pendant les Première et Seconde Guerres mondiales. À compter de 2024-2025, le gouvernement investira également 11 millions de dollars sur 2 ans afin de construire de nouveaux musées et centres culturels, dont 6 millions de dollars seront versés au projet de la Sikh Arts and Culture Foundation et du Musée royal de l'Ontario visant à créer à Toronto un espace consacré aux arts, à la culture et au patrimoine sikhs.

Fort de ce budget, le gouvernement souligne l'immense contribution des Canadiens et Canadiennes sikhs à notre pays, en plus de faire des investissements essentiels en vue de bâtir un Canada plus fort et plus équitable pour les générations à venir.

« L'histoire des sikhs, c'est l'histoire du Canada. Elle est remplie d'une résilience, d'une compassion, d'une détermination et d'une force immenses. Les investissements prévus dans le budget de 2024 permettront de faire connaître aux générations d'aujourd'hui et de demain l'histoire des personnes sikhes au Canada ainsi que leur contribution vaste et incroyable à notre pays. »

- L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

« Ce projet est une étape cruciale pour rétablir les histoires et la dignité des communautés canadiennes dont les sacrifices pour notre démocratie et notre liberté n'ont pas été reconnus. Le financement qu'a annoncé Patrimoine canadien aujourd'hui rend hommage au patrimoine commun des militaires sikhs et canadiens qui ont combattu côte à côte en tant que sujets britanniques durant les deux guerres mondiales. Au début du 20e siècle, les anciens combattants sikhs, comme ceux qui ont bâti des communautés telles que Paldi, en Colombie-Britannique, ont connu de grandes difficultés. Ce projet s'attaquera aux préjugés et à la discrimination en rétablissant et en commémorant leur héritage, qui fait partie de notre identité canadienne et patriotique commune. »

- Steve Purewal, directeur, Indus Media Foundation

« Le Musée royal de l'Ontario est extrêmement reconnaissant de la somme de 6 millions de dollars prévue dans le budget fédéral de 2024 pour la Gallery of Global Sikh Art and Culture. Créée avec le soutien de la Sikh Arts and Culture Foundation of Canada et de l'ensemble de la communauté sikhe, cette future galerie viendra bonifier de façon considérable la série de galeries du Musée consacrées à l'Asie du Sud, qui a été la première du genre au Canada. »

- Josh Basseches, directeur général, Musée royal de l'Ontario

L'investissement du gouvernement du Canada dans le Musée royal de l'Ontario fait partie d'une enveloppe de 11 millions de dollars proposée dans le budget de 2024. Il vise également à appuyer les activités de la communauté hellénique de Vancouver.

L'Indus Media Foundation est une société à but non lucratif enregistrée sise dans la vallée du bas Fraser, en Colombie-Britannique. La fondation a pour mission de promouvoir la culture pendjabi.

La nouvelle stratégie canadienne de lutte contre le racisme Changer les systèmes pour transformer des vies : Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-2028, représente un investissement de 110,4 millions de dollars, dont 70 millions de dollars pour soutenir des projets locaux menés partout au pays. La nouvelle stratégie s'appuie sur la première, qui couvrait les années 2019-2022. Elle englobe plus de 70 mesures fédérales et repose sur une approche plus globale visant à éliminer le racisme systémique et la discrimination au Canada.

Dans le budget de 2022, on accorde une somme de 85 millions de dollars sur 4 ans, dès 2022-2023, à Patrimoine canadien pour soutenir le travail lié au lancement d'une nouvelle stratégie de lutte contre le racisme et d'un plan d'action national pour lutter contre la haine. De ces fonds, quelque 70 millions ont été alloués sur 3 ans (2023-2026) sous forme de subventions et contributions. Ce financement appuie des projets communautaires visant à garantir l'accès des Autochtones, des personnes noires et des membres de communautés racisées ou de minorité religieuse à des ressources favorisant leur pleine participation à la société et à l'économie canadiennes, ainsi qu'à sensibiliser la population au racisme et à la haine.

Quant au budget de 2023, on y retrouvait une somme supplémentaire de 25,4 millions de dollars sur 5 ans, à compter de 2023-2024, et un financement permanent de 600 000 dollars, alloués à Patrimoine canadien pour continuer à soutenir la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme et à combattre toutes les formes de racisme, dont le racisme à l'égard des membres des communautés autochtones, noires et asiatiques, de même que l'antisémitisme et l'islamophobie.

