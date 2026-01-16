OTTAWA, ON, le 16 janv. 2026 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) a évalué le projet de centrale Riverside, une nouvelle installation de production d'énergie alimentée au gaz naturel, située à environ 16 kilomètres au sud de Sarnia, dans le canton de St. Clair, en Ontario, et a déterminé que ses effets négatifs potentiels relevant d'un domaine de compétence fédérale seraient limités ou traités par d'autres moyens.

Pour prendre sa décision au titre du paragraphe 16 de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI), l'AEIC a fait appel à d'autres juridictions, des experts fédéraux, des intervenants, le public et les peuples autochtones pour examiner la description du projet et déterminer les effets potentiels de compétence fédérale ainsi que les cadres pour le traitement des effets potentiels.

L'AEIC est d'avis que les effets négatifs potentiels du projet qui relèvent de la compétence fédérale seraient limités ou traités au moyen de la législation et de la réglementation fédérales et provinciales en vigueur. Celles-ci incluent, sans s'y limiter, de la Loi sur les pêches, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces en péril, la Loi sur les eaux navigables canadiennes, la Loi sur les évaluations environnementales de l'Ontario, la Loi sur la protection de l'environnement de l'Ontario, la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, et la Loi sur le patrimoine de l'Ontario.

En conséquence, le processus d'évaluation d'impact est désormais terminé. À la prochaine étape, le promoteur devra obtenir toutes les autorisations et permis provinciaux et fédéraux nécessaires.

Les documents et la liste des éléments pris en compte figurent dans l'avis de décision avec motifs tôt dans le processus de l'AEIC.

Faits en bref

Atura Power propose de construire, d'exploiter et de désaffecter une nouvelle installation de production d'énergie alimentée au gaz naturel, située à environ 16 kilomètres au sud de Sarnia, dans le canton de St. Clair, en Ontario. Tel qu'il est proposé, le projet de centrale Riverside inclurait un système de générateur à turbine à combustion pouvant générer jusqu'à 500 mégawatts d'électricité, le raccordement d'une ligne de transmission aérienne de 230 kilovolts et des infrastructures pour le gaz naturel, l'eau et les eaux usées. La durée d'exploitation prévue pour le projet est d'au moins 20 ans.

Le processus d'examen a duré 59 jours du début à la fin.

L'AEIC facilite le développement durable des grands projets assujettis à la LEI grâce à des évaluations efficaces et menées de manière ouverte. Ces évaluations permettent de déterminer des façons d'assurer la protection de l'environnement et des droits des Autochtones dans le contexte de la réalisation des projets. Pour appuyer les investissements requis dans de grands projets, nous travaillons en étroite collaboration avec d'autres instances pour l'atteinte de l'objectif « un projet, une évaluation ».

De telles décisions garantissent l'efficacité du processus d'évaluation d'impact du Canada en permettant la détermination, tôt dans le processus, de la nécessité ou non d'une évaluation supplémentaire au titre de la LEI.

Liens connexes

Suivez-nous sur X : @AEIC_IAAC #OntarioÉnergie

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Agence d'évaluation d'impact du Canada, [email protected]