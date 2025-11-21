OTTAWA, ON, le 21 nov. 2025 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) a évalué le projet de centrale électrique Greenlight, une nouvelle installation de production d'électricité alimentée au gaz naturel, situé près de Gibbons, en Alberta, et a déterminé que ses effets négatifs potentiels relevant d'un domaine de compétence fédérale seraient limités ou traités par d'autres moyens.

Pour prendre sa décision au titre du paragraphe 16 de la Loi sur l'évaluation d'impact, l'AEIC a mobilisé d'autres instances, des experts fédéraux, des intervenants, le public et les peuples autochtones pour examiner la description du projet, déterminer les effets potentiels de compétence fédérale ainsi que les cadres pour le traitement des effets potentiels.

L'AEIC est d'avis que les effets négatifs potentiels du projet qui relèvent de la compétence fédérale seraient limités ou traités au moyen de la législation et de la réglementation fédérales et provinciales en vigueur. Celles-ci incluent, sans s'y limiter, de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, de la Water Act (Loi sur les ressources en eau) de l'Alberta et de la Historical Resources Act (Loi sur les ressources historiques) de l'Alberta.

À la suite de l'évaluation initiale, une évaluation exhaustive n'est pas requise en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact.

Les documents et la liste des éléments pris en compte figurent dans l'avis de décision avec motifs tôt dans le processus de l'AEIC.

Greenlight Electricity Centre Limited Partnership propose la construction, l'exploitation et la désaffectation d'une nouvelle installation de production d'électricité alimentée au gaz naturel, située dans le centre industriel de l'Alberta, à environ 10 kilomètres à l'est de Gibbons. Tel qu'il est proposé, le projet de centrale électrique Greenlight consisterait en quatre ensembles de turbines à gaz et à vapeur d'une capacité de production combinée allant jusqu'à 1 864 mégawatts et des générateurs de vapeur à récupération de chaleur. Le projet devrait être exploité pendant au moins 40 ans.

Le processus d'examen a duré 52 jours du début à la fin.

L'AEIC facilite le développement durable des grands projets assujettis à la Loi sur l'évaluation d'impact grâce à des évaluations efficaces et menées de manière ouverte. Ces évaluations permettent de déterminer des façons d'assurer la protection de l'environnement et des droits des Autochtones dans le contexte de la réalisation des projets. Pour appuyer les investissements requis dans de grands projets, nous travaillons en étroite collaboration avec d'autres instances pour l'atteinte de l'objectif « un projet, une évaluation ».

De telles décisions garantissent l'efficacité du processus d'évaluation d'impact du Canada en permettant la détermination, tôt dans le processus, de la nécessité ou non d'une évaluation supplémentaire au titre de la LEI.

