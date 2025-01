QUÉBEC, le 20 janv. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit dans ses sites historiques afin d'assurer leur préservation et leur pérennité pour les générations futures.

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, annonce l'ajout d'un nouveau monument sur la place George-V, à Québec, afin de rendre hommage à l'apport important des Premières Nations dans la défense de leurs territoires, aujourd'hui nommés Canada, et en particulier de la ville de Québec.

Le monument a pour thématique « Des combattants valeureux et des alliés indispensables », et sa conception a été réalisée en collaboration avec la Nation huronne-wendat et la Nation innue (d'Essipit et de Mashteuiatsh). Il occupe une place importante au cœur de l'allée commémorative de la place George-V, aux côtés des autres monuments militaires déjà présents.

Une cérémonie d'inauguration officielle du monument aura lieu à la fin du printemps prochain.

En 2023, Services publics et Approvisionnement Canada a dévoilé la place George-V restaurée, conciliant de façon optimale sa vocation commémorative militaire et l'utilisation du site pour de grands événements culturels et sportifs, qui génèrent des retombées économiques importantes pour la région.

Le projet de réaménagement de la place George-V constituait la dernière étape permettant la mise en valeur complète du Lieu historique national du Canada du Manège-militaire-Voltigeurs-de-Québec, après la reconstruction du Manège militaire en 2018.

Citations

« Cet ajout important sur la place George-V rend hommage aux Premières Nations ayant participé aux efforts de défense des territoires et contribue à l'engagement du gouvernement fédéral envers la réconciliation avec les peuples autochtones. Il permettra aussi d'accroître la sensibilité et les connaissances des citoyens à l'égard des peuples autochtones et de leur histoire. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« Ce monument est un hommage à la bravoure et aux contributions essentielles des Premières Nations dans la défense de ces terres. Grâce à notre collaboration avec les Nations huronne-wendat et innues, nous rendons hommage à leur rôle indispensable dans l'histoire de ce pays et réaffirmons notre engagement envers la réconciliation. Québec est un lieu d'une grande signification pour beaucoup, nous rappelant que comprendre notre passé est essentiel pour avancer. Des monuments comme celui-ci suscitent la réflexion et favorisent notre croissance en tant que société, garantissant que les récits qui définissent notre nation perdurent. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

« Ce monument est un vibrant hommage à la contribution exceptionnelle des Premières Nations dans les guerres coloniales, modernes et contemporaines. Il témoigne de leur courage, de leur force et de leur respect des alliances, qui ont marqué l'histoire. Ce geste symbolique sur le Onyonhwentsïio', notre magnifique territoire, perpétue la mémoire de nos ancêtres wendat et souligne la place essentielle qu'occupent les Premières Nations dans la défense des valeurs et de la paix, ici et à travers le monde. »

Pierre Picard

Grand Chef de la Nation wendat

« Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et la Première Nation des Innus Essipit sont heureuses d'avoir collaboré à la création de cette plaque commémorant l'implication des Premières Nations à l'effort de guerre. Ce projet est un exemple concret de réconciliation avec les Premières Nations dont le rôle dans la défense de ce pays a été trop souvent passé sous silence. »



Gilbert Dominique Martin Dufour

Chef de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh Chef de la Première Nation des Innus Essipit

Faits en bref



La valeur du monument s'élève à environ 150 000 $ (taxes incluses), incluant la conception, la production et l'installation.

Les matériaux de pierre et de bronze utilisés s'inscrivent dans la continuité des monuments déjà présents.

Le texte de la plaque de bronze met en lumière le rôle important qu'ont joué et jouent encore aujourd'hui les Premières Nations dans la défense du territoire.

La place George-V est intimement liée au Manège militaire Voltigeurs de Québec, tel que reconnu dans le cadre des différentes désignations patrimoniales attribuées au Manège militaire.

Avant l'incendie de 2008 du Manège militaire, la place George-V était principalement utilisée par la Défense nationale comme lieu de commémoration et pour la tenue d'activités protocolaires d'ordre militaire.

Liens connexes

Place George-V : restauration - Canada.ca

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources : Mathis Denis, Attaché de presse et conseiller principal aux communications, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, 343-573-1846, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]