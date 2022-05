Le financement appuie des personnes et des organismes qui incitent des jeunes à s'intéresser aux sciences et au génie

OTTAWA, ON, le 19 mai 2022 /CNW/ - Les grandes idées mènent à de grandes découvertes. Et quand on invite un groupe de jeunes d'horizons divers à participer à la grande aventure des sciences, on inspire la prochaine génération et on incite les Canadiennes et Canadiens à bâtir un avenir prometteur pour le pays. Voilà pourquoi le Canada investit dans les organismes des domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM) qui s'emploient à susciter l'intérêt des jeunes pour les sciences.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé un investissement de plus de 10 millions de dollars au moyen des subventions PromoScience, des subventions de développement des compétences en communication scientifique et des Prix du CRSNG pour la promotion des sciences. Ces subventions et ces prix rendent hommage et apportent un soutien à celles et ceux qui favorisent la promotion des STIM dans les collectivités du pays. Les prix sont remis dans le cadre de l'Odyssée des sciences − la plus importante célébration des sciences et de la technologie au pays qui souligne les réalisations canadiennes en STIM.

Par l'intermédiaire des subventions PromoScience du CRSNG, 53 organismes recevront un montant total de 10 millions de dollars pour faciliter l'accès de jeunes Canadiennes et Canadiens à des programmes novateurs en STIM. Ces programmes permettront aux jeunes d'acquérir de nouvelles compétences et leur proposeront des expériences pratiques, les encourageant ainsi à devenir la prochaine génération de scientifiques et d'ingénieures et ingénieurs.

Les subventions de développement des compétences en communication scientifique du CRSNG (phase pilote) aident les organismes à améliorer les compétences en communication d'étudiantes et étudiants et de chercheuses et chercheurs dans les domaines des sciences naturelles et du génie. Cette année, dix titulaires se partageront près de 200 000 $ pour financer leur travail de promotion de la culture scientifique, de lutte contre la désinformation scientifique et de promotion du rôle des sciences dans la prise de décisions fondées sur des données probantes.

Les Prix du CRSNG pour la promotion des sciences soulignent la contribution exceptionnelle de personnes et de groupes à la promotion des sciences au Canada. Cette année, le Royal Canadian Institute for Science recevra le prix (groupe) de 25 000 $ en reconnaissance du travail remarquable qu'il réalise pour stimuler l'intérêt du public envers les sciences. Jennifer Campos, de l'Institut de recherche KITE, recevra 10 000 $ à titre individuel pour sa contribution à la promotion des sciences tout au long de sa carrière et son engagement à accroitre l'équité, la diversité et l'inclusion dans les domaines des STIM.

Citations

« Nous devons motiver et encourager les jeunes dès aujourd'hui si nous voulons faire de grandes découvertes et trouver des réponses à de grandes questions. Grâce à cet investissement par l'intermédiaire du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, notre gouvernement appuie celles et ceux qui éveillent les passions au fil des générations et encourage les Canadiennes et Canadiens à bâtir un avenir plus sain, plus propre et plus durable pour l'ensemble de la population. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« L'Odyssée des sciences étant sur le point de se terminer et ayant connu beaucoup de succès cette année encore, je me réjouis de voir des investissements supplémentaires qui assureront la continuité d'activités de science et de génie stimulantes pendant toute l'année. Ce financement permettra d'élargir la portée des programmes de STIM, en particulier pour les jeunes qui sont sous-représentés dans ces domaines, et contribuera ainsi à la création d'une culture scientifique vigoureuse et à l'édification d'un avenir meilleur pour le Canada. »

- Alejandro Adem, président du CRSNG

Faits saillants

Le Programme Promoscience du CRSNG offre une aide financière à des organismes qui donnent l'occasion aux jeunes Canadiennes et Canadiens d'en apprendre davantage sur les STIM.

Les Prix du CRSNG pour la promotion des sciences font partie de la catégorie des prix de l'organisme. Le CRSNG peut sélectionner chaque année deux lauréats (un lauréat individuel et un groupe lauréat).

