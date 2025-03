OAKVILLE, ON, le 8 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Anita Anand, ministre des Transports et du Commerce intérieur, a publié, au nom de l'honorable David J. McGuinty, ministre de la Sécurité publique, une mise à jour sur les progrès réalisés dans le cadre du Plan d'action national pour lutter contre le vol de véhicules.

Guidée par le Plan d'action national, la coopération entre les organismes d'application de la loi, les autres ordres de gouvernement et l'industrie pour lutter contre le vol de véhicules organisé est plus étroite que jamais. Les vols de véhicules ont diminué de près de 20 % à l'échelle nationale en 2024, après avoir atteint des niveaux historiques l'année précédente, selon le Rapport sur les tendances de 2024 en matière de vol d'automobiles de l'organisme Équité Association.

Sur la base de ces progrès, le gouvernement du Canada redouble les efforts de lutte contre le crime organisé, le trafic de fentanyl et le blanchiment d'argent dans le cadre de son Plan frontalier, qui prévoit un investissement de 1,3 milliard de dollars. Parmi ces mesures, citons notamment la récente nomination du tsar du fentanyl; la création d'une force de frappe conjointe canado-américaine; la publication d'une directive relative au renseignement sur le crime organisé et le fentanyl et le lancement de la Cellule de coordination des opérations et de renseignement, appuyée par un investissement de 200 millions de dollars pour renforcer la capacité d'échange d'informations des organismes d'application de la loi; l'inscription sur la liste des entités terroristes de sept organisations criminelles transnationales responsables en grande partie de la présence du fentanyl dans nos communautés; ainsi que le lancement d'un nouveau partenariat en matière de renseignement réunissant des intervenants clés des grandes banques et des forces de l'ordre du Canada. Simultanément, nous proposons des solutions novatrices visant à rendre les véhicules plus difficiles à voler en premier lieu. Voici, entre autres, les mesures clés prises depuis notre dernière mise à jour sur les progrès, publiée en octobre 2024 :

Communiquer avec les homologues provinciaux et territoriaux pour remédier aux immatriculations de véhicule frauduleuses et encourager la pleine participation au système d'Échange interprovincial de dossiers.

Collaborer avec l'industrie et les organismes d'application de la loi afin de trouver la meilleure approche pour réglementer les dispositifs radio utilisés pour le vol de véhicules et analyser les commentaires au sujet des différentes options reçus dans le cadre des consultations publiques.

Préparer les prochaines étapes de la modernisation des mesures de protection contre le vol et analyser les commentaires reçus dans le cadre de consultations publiques.

Renforcer le renseignement financier ciblant les activités de blanchiment d'argent liées au vol de véhicules en vue d'endiguer le flux de profits illicites grâce à une collaboration accrue entre le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), les secteurs réglementés et les organismes d'application de la loi.

Participer au projet « Drive Out » de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) pour lutter contre le crime organisé transnational lié aux véhicules en améliorant l'échange de renseignements entre les organismes d'application de la loi, les pays membres et le secteur privé.

Procéder aux évaluations de sécurité ciblées des installations portuaires à risque élevé.

Offrir une formation sur les techniques d'enquête spécialisées au Port de Montréal pour améliorer la collaboration entre les organismes canadiens d'application de la loi et les pays membres d'INTERPOL.

Renforcer la capacité de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) de détecter les véhicules volés dans les gares de triage dans la région du Grand Toronto.

(ASFC) de détecter les véhicules volés dans les gares de triage dans la région du Grand Toronto. Annoncer l'intention du gouvernement de modifier le Code criminel afin de renforcer les lois sur la mise en liberté sous caution et la détermination de peines pour répondre à la gravité des vols de véhicules, des introductions par effraction, de l'extorsion et des incendies criminels commis par des délinquants récidivistes violents et le crime organisé dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2024.

Les mesures collectives que nous avons prises donnent des résultats positifs, mais nous devons demeurer vigilants. Dans le cadre de réunions régulières avec les intervenants, nous surveillons de près les tendances actuelles pour veiller à ce que les mesures que nous prenons pour lutter contre le vol de véhicules continuent d'être efficaces.

Citation

« Cette tendance à la baisse est prometteuse, mais nous ne nous reposerons pas sur nos lauriers. Nous renforçons nos efforts de lutte contre le crime organisé et le trafic de fentanyl, lesquels, comme nous le savons, sont depuis longtemps alimentés par les revenus illicites générés par les vols de véhicules. Ces mesures nous aideront à consolider les progrès déjà réalisés en ce qui concerne les vols de véhicules, à renforcer nos frontières et à continuer d'assurer la sécurité de nos communautés. »

- L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Sécurité publique

« Chaque voiture que nous empêchons d'être volée signifie que cet argent ne tombera pas entre les mains du crime organisé et des trafiquants de drogue. Notre approche porte déjà ses fruits, et nous continuerons à travailler pour rendre les véhicules beaucoup plus difficiles à voler. »

- L'honorable Anita Anand, ministre des Transports et du Commerce intérieur

Faits en bref

Le Plan d'action national pour lutter contre le vol de véhicules a été élaboré en collaboration avec d'autres ordres de gouvernement, des organismes d'application de la loi et l'industrie à la suite du Sommet national en février 2024.

Depuis le début de l'année 2024, le gouvernement a réalisé des investissements importants afin de renforcer les efforts des organismes d'application de la loi en ce qui concerne le vol de véhicules. Parmi ces investissements, citons notamment l'octroi de 15 millions de dollars pour renforcer le travail des organismes d'application de la loi dans la lutte contre le vol de véhicules et l'octroi de 28 millions de dollars pour accroître la capacité de l'ASFC à détecter et à fouiller les conteneurs d'expédition en vue d'y trouver des véhicules volés, pour améliorer la collaboration avec nos partenaires nationaux et internationaux et pour explorer des solutions technologiques de pointe.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) et l'ASFC continuent de participer aux groupes de travail intégrés dirigés par la Police provinciale de l' Ontario et la Sûreté du Québec.

(GRC) et l'ASFC continuent de participer aux groupes de travail intégrés dirigés par la Police provinciale de l' et la Sûreté du Québec. L'ASFC a intercepté 2 277 véhicules volés dans des gares de triage et des ports en 2024, ce qui représente une augmentation de plus de 25 % par rapport à l'année précédente, et de 260 interceptions depuis le début de l'année 2025. L'ASFC a également établi un point de contact centralisé offert 24 heures par jour, 7 jours sur 7, permettant aux services de police de coordonner les demandes de localisation de véhicules susceptibles d'être suivis jusqu'à un port maritime ou une installation intermodale. L'ASFC continue également de donner suite à 100 % des demandes qui lui sont renvoyées.

La base de données d'INTERPOL sur les véhicules volés recense actuellement plus de 12 millions de dossiers, permettant ainsi aux services de police des pays membres d'INTERPOL de vérifier si un véhicule s'y trouve et de savoir immédiatement s'il a été déclaré volé.

La GRC continue de traiter les notifications et les demandes internationales reçues par l'intermédiaire de la base de données d'INTERPOL sur les véhicules volés en vue de mieux retracer les véhicules volés en collaboration avec ses partenaires internationaux. Du mois de février au 31 octobre 2024, la GRC a reçu 2 666 alertes concernant des véhicules canadiens et 491 demandes de collaboration internationale.

Le CANAFE avait transmis 46 communications de renseignements financiers aux organismes d'application de la loi et de sécurité nationale en date du 21 octobre 2024, soit 26 nouvelles communications depuis août 2024.

Liens connexes

Produits connexes

