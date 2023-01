OTTAWA, ON, le 31 janv. 2023 /CNW/ - Service Canada remporte le prix de la pire performance au pays en matière de paperasserie. Des centaines de milliers de Canadiens qui souhaitaient voyager l'an passé ont dû composer avec des délais sans fin, des temps d'attente absurdes et des échéanciers interminables qui ont retardé le traitement des demandes de passeports.

« Les longues files d'attente et les campements devant les bureaux de Service Canada auraient pu laisser croire que des personnes se précipitaient pour acheter le dernier iPhone ou des billets pour un concert de Taylor Swift. Toutefois, il s'agissait d'obtenir un document essentiel que seul le gouvernement peut émettre. En 2022, les délais pour obtenir un passeport ont causé des pertes colossales de temps, d'argent et d'énergie à plus d'un million de Canadiens. En raison de ce fiasco, de nombreux voyageurs ont dû reporter leurs projets de voyage pour revoir leur famille à l'étranger », affirme Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI.

Un sondage d'opinion commandé par la FCEI montre que 80 % des demandeurs ont subi de la frustration en tentant d'obtenir ou de renouveler leur passeport l'an dernier :

33 % disent avoir été contraints de se présenter plusieurs fois à Service Canada

27 % ont dû prendre congé de leur travail

23 % ont dû reporter leurs projets de voyage

5 % ont payé quelqu'un pour faire la file à leur place

En moyenne, les demandeurs ont passé près de deux heures (115 minutes) à attendre en file ou au téléphone. Une personne sur douze (8 %) a dû attendre six heures pour simplement soumettre une demande. En tout, les demandeurs ont patienté en moyenne un peu plus de deux mois (68 jours) pour recevoir leur passeport ou le faire renouveler.

« On nous dit que les délais de traitement des passeports sont revenus à la normale, et c'est une excellente nouvelle. Néanmoins, le gouvernement fédéral doit veiller à ce que les Canadiens aient accès en temps opportun à des documents et services essentiels, comme les passeports. Personne ne veut voir Service Canada remporter ce prix encore une fois l'année prochaine », ajoute Benjamin Rousse, analyste des politiques à la FCEI.

Service Canada s'ajoute à la liste des « gagnants » précédents, notamment le processus d'attribution des permis d'entreprise de la Ville de Toronto (2020), les labyrinthes sans issue des sites Web du gouvernement du Canada (2019) et Un « trottoir qui ne mène nulle part » de la Ville de Smithers, en Colombie-Britannique ( 2018).

Méthodologie :

Ces données sont extraites de deux sondages.

Le premier est un sondage commandé par la FCEI, effectué du 18 au 21 novembre 2022 auprès d'un échantillon national représentatif de 1 507 Canadiens membres du Forum Angus Reid. Les résultats ont été pondérés en fonction de l'âge, du sexe, de la région et du niveau d'éducation. À titre de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20. Ce sondage a été réalisé en français et en anglais.

Le deuxième est un sondage à accès contrôlé réalisé en ligne par la FCEI : Votre voix -- Novembre 2022, qui a généré 3 264 réponses de membres FCEI du 10 au 28 novembre 2022. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 1,7 %, 19 fois sur 20.

