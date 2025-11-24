GATINEAU, QC, le 24 nov. 2025 /CNW/ - Les jeunes sont au cœur de l'avenir du Canada. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'emploie à bâtir une économie qui donne à chacun, et surtout aux jeunes, les moyens de s'épanouir et de réussir.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, a lancé une consultation en ligne sur la situation actuelle de l'emploi chez les jeunes à l'échelle du pays intitulée « Bâtir un Canada fort : les jeunes dans le marché du travail ». Par l'entremise de cette initiative, nous invitons les Canadiens, et particulièrement les jeunes, à nous faire part de leurs expériences, de leurs défis et de leurs idées pour bâtir une main-d'œuvre plus forte et inclusive.

Les Canadiens sont invités à nous faire parvenir une soumission écrite ou à répondre au questionnaire en ligne entre le 24 novembre et le 19 décembre 2025.

Le document de discussion publié sur la page de consultation présente un aperçu de l'emploi chez les jeunes au Canada, en décrivant les défis actuels, les répercussions à long terme et les pistes prometteuses pour des solutions concrètes.

Cette initiative, de même que les discussions avec les partenaires des provinces et des territoires, renforcera les efforts visant à donner aux jeunes les moyens de réussir, en nous permettant de trouver des solutions concrètes pour les aider à décrocher et à conserver un bon emploi.

Citations

« Le monde du travail évolue rapidement, et les jeunes Canadiens en ressentent les effets. Les défis sont nombreux, et nous passons à l'action sans tarder pour que les jeunes puissent s'épanouir sur le marché du travail. Il s'agit de notre pays et de votre avenir, et nous voulons le renforcer pour vous, en créant de bons emplois et en ouvrant des perspectives de carrière durables. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

Faits en bref

Le gouvernement du Canada offre une vaste gamme de programmes pour aider les jeunes à acquérir les compétences, la formation et l'expérience professionnelle dont ils ont besoin pour réussir leur transition vers le marché du travail, notamment le programme Stratégie emploi et compétences jeunesse, Emplois d'été Canada et le Programme de stages pratiques pour étudiants.

Dans le budget de 2025, le gouvernement prévoit un investissement global de plus de 1,5 milliard de dollars pour aider les jeunes à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour réussir leur carrière. Cet investissement permettra à environ 175 000 jeunes, en 2026-2027, de développer des compétences professionnelles par l'entremise d'une expérience pratique et de la formation, afin qu'ils disposent des atouts pour réussir aujourd'hui et de la confiance nécessaire pour diriger demain.

Les provinces et les territoires offrent également aux jeunes d'importantes mesures de soutien liées au marché du travail, notamment en appuyant l'achèvement des études secondaires et en les aidant à surmonter les obstacles à l'emploi grâce aux programmes d'ententes de transfert relatives au marché du travail et de programmes provinciaux et territoriaux.

Liens connexes

Suivez-nous sur X

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personne-ressource : Pour les demandes des médias, veuillez communiquer avec : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communication et attachée de presse, Bureau de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]