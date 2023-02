Thomas Peters était un dirigeant éminent et un porte-parole influent des loyalistes noirs en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick à la fin du XVIIIe siècle.

GATINEAU, QC, le 15 févr. 2023 /CNW/ - Les désignations historiques nationales illustrent les moments déterminants de l'histoire du Canada. Ils racontent les histoires de notre identité et nous relient à notre passé, enrichissant ainsi notre compréhension de nous-mêmes, des autres et de notre pays. Thomas Peters (v. 1738-1792) a échappé à l'esclavage en Caroline du Nord et s'est battu pour les Britanniques pendant la guerre de l'Indépendance. Après la guerre, il est devenu un dirigeant éminent et un porte-parole influent des loyalistes noirs en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé la désignation de Thomas Peters comme personne d'importance historique nationale dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada.

Yoruba né en Afrique de l'Ouest, Thomas Peters a échappé à l'esclavage dans une plantation de Caroline du Nord en 1776. Il s'est enrôlé dans les Black Pioneers à New York et a atteint le grade de sergent tout en combattant aux côtés de la Grande-Bretagne pendant la guerre de l'Indépendance (1775-1783). Après la guerre, Thomas Peters, ainsi que sa femme et ses enfants, font partie des quelque 3 500 loyalistes noirs que les Britanniques ont évacués vers la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.

Thomas Peters est devenu un dirigeant éminent et un porte-parole influent pour les loyalistes noirs qui étaient fâchés d'avoir été trompés à propos des conditions de leur réinstallation d'après-guerre en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Thomas Peters s'est battu sans relâche pour que les autorités britanniques tiennent les promesses faites aux loyalistes noirs. Il a fini par se rendre à Londres, en Angleterre, pour lancer un appel passionné à la justice, à l'égalité raciale et au droit à la terre. Lors de son séjour à Londres, il a appris que la Sierra Leone Company cherchait à établir une colonie permanente de personnes d'origine africaine anciennement esclaves des Amériques. Thomas Peters a recruté environ un tiers des quelque 1 196 personnes d'origine africaine qui se sont installées en Sierra Leone et qui ont fondé la ville de Freetown. Là, il a continué à défendre la liberté, l'autonomie et le droit à la terre jusqu'à sa mort en 1792.

Les désignations historiques nationales nous encouragent à reconnaître les expériences, les luttes et les conflits qui ont façonné le Canada, et nous aident à réfléchir à la façon de bâtir une société plus inclusive pour les générations actuelles et futures. Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements d'importance nationale afin d'aider les Canadiens et les Canadiennes à se rapprocher de leur passé. En communiquant ces histoires aux Canadiens, nous espérons favoriser la compréhension et la sensibilisation à l'égard du patrimoine riche et complexe du Canada.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 200 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique d'importance nationale dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc/ncp-pcn/application.

« Thomas Peters incarne la résilience et la détermination des Noirs et constitue un exemple des contributions importantes qu'ils ont apportées, et qu'ils continuent d'apporter, dans tous les secteurs de la société. La commémoration de l'importance historique nationale de Thomas Peters contribue à une meilleure compréhension de notre pays et de certaines des expériences collectives et personnelles qui ont contribué à l'identité et à la société canadiennes. »

L'honorable Steven Guilbeault,

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Je suis honoré d'avoir proposé la candidature de Thomas Peters à des fins de reconnaissance historique nationale. Né en Afrique, il a échappé à l'esclavage pour rejoindre les Britanniques pendant la guerre de l'Indépendance. Dirigeant infatigable et sergent des Black Pioneers, il a cherché à obtenir des terres et des fournitures essentielles pour ses camarades loyalistes noirs, et il a défié les Britanniques lorsqu'ils ne les ont pas fournies. Après avoir échoué à plusieurs reprises à faire respecter les promesses de terres et de nourriture, il a plaidé pour un retour en Afrique, recrutant environ 30 % de ceux qui y sont allés. Il était un champion pour son peuple des deux côtés de l'Atlantique, servant avant tout les intérêts de sa communauté. »

Rosemary Sadlier

Auteure, conférencière, historienne, consultante et défenseure du mois de février comme Mois de l'histoire des Noirs et du 1er août comme Jour de l'émancipation.

« La commémoration de Thomas Peters témoigne de l'héritage important laissé par les personnes d'origine africaine en Nouvelle-Écosse il y a des siècles ainsi que des contributions de longue date apportées dans l'adversité. La détermination de Thomas Peters en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick contribue à inspirer un Canada diversifié qui continue de lutter encore aujourd'hui. »

Russell Grosse,

Directeur exécutif, Black Cultural Centre for Nova Scotia

« Thomas Peters a échappé à l'esclavage pour devenir un dirigeant et un défenseur infatigable des loyalistes noirs en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Le fait de le désigner comme personne d'importance historique nationale permettra de commémorer l'histoire unique des loyalistes noirs et la grande histoire du Canada. Tous les Canadiens devraient prendre le temps d'en apprendre davantage sur les désignations qui soulignent les importantes contributions des Canadiens noirs à la croissance et au patrimoine du Canada. »

Arielle Kayabaga,

Députée de London-Ouest et présidente du caucus libéral noir

Faits en bref

Après la guerre de l'Indépendance, au moins 3 500 Noirs américains libres et loyaux à la Couronne se sont installés en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick et ont formé les premières grandes communautés africaines en sol canadien. Le gouvernement du Canada a reconnu l'Expérience des loyalistes noirs comme un événement d'importance historique nationale en 1994.

Le Canada reconnaît officiellement la Décennie internationale des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine, qui a débuté en 2015 et sera observée jusqu'en 2024. La Décennie internationale vise à promouvoir une plus grande reconnaissance mondiale et un plus grand respect des cultures, de l'histoire et du patrimoine des personnes d'ascendance africaine.

reconnaît officiellement la Décennie internationale des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine, qui a débuté en sera observée jusqu'en 2024. La Décennie internationale vise à promouvoir une plus grande reconnaissance mondiale et un plus grand respect des cultures, de l'histoire et du patrimoine des personnes d'ascendance africaine. Parcs Canada est déterminée à collaborer avec les Canadiens et Canadiennes afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'elle gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration présente une approche complète et attrayante sur l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada.

présente une approche complète et attrayante sur l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada. Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada pour la désignation de lieux, de personnes et d'événements d'importance historique nationale dans le cadre du Programme national de commémoration historique.

